Qué es la temida falla de San Andrés (y por qué preocupa tanto en California)

La falla de San Andrés atraviesa California y se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros.

Cada vez que ocurre un gran terremoto como el que acaba de afectar a Turquía y Siria, en California muchos se preguntan: ¿cuándo ocurrirá aquí el "Big One"?Con el "Big One" se refieren a un terremoto catastrófico que, según los sismólogos, ya debió haber ocurrido en el sur de California.Y es que este estado del oeste de EE.UU. es propenso a los terremotos, ya que se ubica sobre una serie de fallas, es decir, regiones donde las placas tectónicas se unen.La mayor de ellas -y la potencialmente más peligrosa- es la falla de San Andrés, que atraviesa el Estado de norte a sur y se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros. La falla delimita la placa norteamericana de la placa del Pacífico y es una de las más estudiadas del planeta, ya que en su práctica totalidad se encuentra sobre la superficie terrestre.Sobre ella se asientan los enormes centros urbanos de Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de EE.UU., y San Diego, y 38 millones de personasque viven en sus inmediaciones.

Cuestión de tiempo

Getty Images Un terremoto de 7,8 grados destruyó gran parte de San Francisco en 1906.

Un gran riesgo

Getty Images Un terremoto en la sección sur de la falla de San Andrés tendría un impacto directo en Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de EE.UU.

Sistema de alerta

Getty Images California estrenó en 2019 un sistema de alerta temprana de terremotos.

La parte media de la falla se rompió hace unos 160 años y la parte norte en 1906, provocando el devastador terremoto de 7,8 grados que destruyó gran parte de San Francisco en 1906 y dejóPero la que más preocupa a los científicos es la sección sur de la falla, en la que, pese a que los registros geológicos indican que es la causante de un gran terremoto con una periodicidad de unos 150 años, y en todo ese tiempo ha ido acumulando tensión.El último gran terremoto que hubo en esa zona data del año 1700, pero no se tienen detalles de cómo ocurrió al carecer de registros en esa época.En la Conferencia Nacional de Terremotos celebrada en California en 2016, los científicos que participaron ya advirtieron que la sección sur de la falla de San Andrés estápara provocar un gran temblor.Sismólogos del Geological Survey de Estados Unidos simularon los efectos de un gran terremoto en California para un programa de estudio.Uno de susasume que el próximo gran evento en la falla de San Andrés será de magnitud 7,8, que iniciará una ruptura en el sur de California cerca del Mar Salton y luego se disparará hacia el norte a lo largo de la falla para golpear a Los Ángeles.Los cálculos más conservadores apuntan a que, de producirse un temblor de esa magnitud en esa sección, cerca dey habría más de 50.000 heridos. Alrededor del 1% de los edificios en un área de 10 millones de personas colapsarían y alrededor de la mitad de las construcciones en la zona tendrían que ser abandonadas.Los daños materiales superarían los US$200.000 millones.La viabilidad de las comunidades después de un evento así depende de la preparación.En California, gran parte del enfoque en la planificación se ha reflejado en lasTras el terremoto de San Francisco en el norte de California se introdujeron nuevas regulaciones, obligando a que se reforzaran estructuras construidas con concreto, muchas de las cuales albergan escuelas y hospitales.En 2014, la alcaldía de Los Ángeles propuso una normativa similar.A principios de 2019 comenzó a funcionar ShakeAlert LA, unde terremotos similar al que existe en países con alta actividad sísmica como Japón o México.Se trata de una aplicación móvil que avisa a los residentes del condado de Los Ángeles hasta 40 segundos antes de que se produzca un temblor de magnitud 5 o superior. Esto no solo ayuda a alertar a la población, sino también a las autoridades.Para los expertos, la cuestión no es si la falla de San Andrés se quebrará en el sur de California, sino cuándo lo hará.*Este artículo se puiblicó originalmente en 2019 y fue actualizado tras los recientes terremotos en Turquía.