Qué es la fusión de Ethereum y por qué aseguran que es la mayor revolución en el mundo de las criptomonedas desde el bitcoin

El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, dice que "la fusión" ha sido planeada durante años.

La segunda criptomoneda más popular del mundo, ether, está a punto de cambiar a un nuevo modelo operativo más ecológico. Hasta ahora, para su "minería" se consumía la misma cantidad de energía que consume Países Bajos. Ahora, lo que se conoce como "la fusión", hará que sus emisiones de carbono se reduzcan un 99.9 %.Si bien las criptomonedas han sido una revolución en el mundo de la economía, su contribución al cambio climático es desafortunada debido a a cantidad de electricidad que usan las computadoras que gestionan su compraventa. El plan para cambiar al nuevo modelo, cuenta Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum (la plataforma digital cuya moneda es el ether), estaba en el horizonte desde que la criptomoneda se lanzó, en 2014, pero se ha pospuesto por la complejidad técnica que supone. Es algo así como reconstruir los cimientos de un rascacielos mientras sigue en pie. Se espera que el cambio se complete durante las primeras horas de este jueves. Si algo sale mal, podría poner en peligro posiblemente el ecosistema más importante de las criptomonedas, lo que afectaría a grandes y pequeños inversores de todo el mundo. Si todo va bien, los consumidores no deberían notar ningún cambio.

Por qué las criptomonedas son tan contaminantes

BBC El cambio en Ethereum está obligando a los trabajadores de Prima Technologies a reemplazar sus equipos para extraer Bitcoins.

Cómo es el cambio de Ethereum para ser más ecológico

Getty Images El ethereum es la segunda criptomoneda más importante por valor de mercado.

Getty Images Las criptomonedas se "minan" en servidores.

"Mineros" en el aire

BBC El minero de Ethereum con sede en Manchester, Josh Riddett, espera seguir ganando dinero con monedas menos valiosas.

A diferencia de las monedas tradicionales, las criptomonedas son un sistema de moneda digital en el que las personas realizan pagos directos en línea entre sí y donde no existe algo así como un banco central. En cambio, se administran con lo que se concoce como una "Esta "cadena de bloques" es una red global descentralizada de computadoras de alta potencia que permite crear, o "minar", divisas digitalesY, hasta ahora, se usaba el modelo conocido comoEl modelo funciona del siguiente modo: para que A le haga una transferencia a B en criptomonedas, envía un mensaje a la red que se une a otros de otras transacciones. Juntas hacen un "bloque" que se convierte en un código criptográfico. A su vez, cada "minero" compite con otros por tratar de resolver ese código y son recompensados ​​​​por este trabajo con nuevas monedas. Una vez que se resuelve la operación, otros mineros lo verifican y se confirma la transacción. Más allá de esta complejidad, el procesoLo que cambiará a partir de ahora es que la cadena de bloques del sistema PoW se fusionará (lo que han llamado "The Merge" o "la fusión"), con una copia de carbón llamada Beacon Chain (cadena de baliza). Detrás de este nombre aparece un nuevo sistema de codificación de las criptomonedas del sistema Ethereum:El sistema PoSLos criptomineros son reemplazados por una cantidad menor de "validadores" de la transacción.Además de reducir la carga energética de Ethereum, el sistema PoS reduce la cantidad de monedas entregadas como recompensa (que es la forma en que se generan las monedas digitales) y los organizadores dicen que disminuirá la cantidad total de divisas existentes.Otro de los cambios es que con este sistema se pueden usar computadoras portátiles y de escritorio, en lugar de las potentes GPU (unidades de procesamiento de datos) que hasta ahora se usaban. Pasar a la prueba de participaciónQuienes defienden las criptomonedas encuentran un gran escollo siempre: el monstruoso consumo de energía que entrañan. En el caso de Ethereum, con "la fusión" y el cambio en el sistema de minado, laSe prevé que, con el cambio, se ahorre una gran cantidad de energía al año, alrededor del consumo de energía de Chile."Es realmente emocionante y un gran logro. Sí, hay nervios en el sentido de que las cosas probablemente no saldrán 100% bien, pero eso es de esperar", dice el investigador de la Fundación Ethereum, Justin Drake. "Tenemos una infraestructura ahora que nos permite seguir avanzando incluso si algunas partes de la red se caen por algún motivo".Como resultado de la fusión,, la principal criptomoneda por valor de mercado, como líder en términos del valor total de todas las monedas.La otra cara de la moneda es la de loscon su equipo o venderlo. Algunos informes sugieren que ya ha comenzado una venta masiva de las GPUs. En una empresa de criptominería con sede en Dubai, están invirtiendo decenas de miles de dólares enpara minar ether por otras aún más caras y que consumen aún más energía pero que son capaces de extraer bitcoin."Es difícil, ya que ninguna otra moneda de prueba de trabajo es tan rentable como Ethereum", dijo el portavoz Ammar Lashkari. "Mantendremos algunas de nuestras computadoras Ethereum y comenzaremos a extraer monedas alternativas, pero no será lo mismo, por lo que nos diversificaremos lentamente en la minería de bitcoin".En Staffordshire (Reino Unido), Ash Andrews espera seguir obteniendo ganancias extrayendo otras monedas con su equipo actual.Ha sido una época fácil para nosotros, los mineros que solo extraemos ether. Ahora tendremos que cambiar a otra moneda. Hay muchos cambios", cuenta Andrews.Algunos son más optimistas sobre el futuro de la minería GPU.Josh Riddett, director ejecutivo de Easy Crypto Hunter, con sede en Manchester, cree que"Durante el pico de precios de Ethereum, cada plataforma minera que teníamos ganaba $150 por día, lo cual es bastante loco. Sí, estamos pasando por un período de baja numérica, pero quién puede decir cuál podría ser el valor de otras monedas en un período de tres a cinco años".