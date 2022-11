Qué características en común tienen los genios

Getty Images

Elon Musk, Virginia Woolf, Lady Gaga y Albert Einstein son ejemplos de genios del pasado y presente según el profesor Craig Wright, que enseña el "curso de genialidad" de Yale.

A finales de la década de los años 20, un joven de clase trabajadora apodado Ritty pasaba la mayor parte de su tiempo jugando en su "laboratorio" en la casa de sus padres en Rockaway, Nueva York.Su laboratorio era una vieja caja de embalaje de madera, equipada con estantes que contenían una batería de almacenamiento y un circuito eléctrico de bombillas, interruptores y resistencias.Uno de los inventos del que estaba más orgulloso era una alarma antirrobo casera que lo alertaba cada vez que sus padres entraban en su habitación.Usaba un microscopio para estudiar el mundo natural y, a veces, sacaba su equipo de química a la calle para realizar trucos para otros niños.El expediente académico inicialde Ritty no tenía nada especial.Tuvo problemas con las agignaturas de Literatura y con los idiomas extranjeros, pese a que, en una prueba de coeficiente intelectual realizada cuando era niño, según los informes, obtuvo un puntaje de alrededor de 125, que está por encima del promedio pero de ninguna manera es territorio de genio.Sin embargo, ya de adolescente, mostró un don para las matemáticasy comenzó a aprender por sí mismo a partir de libros de texto elementales.Al final de la escuela secundaria, Ritty alcanzó el primer lugar en una competencia anual de matemáticas en todo el estado.El resto es historia.Es probable que conozcas a Ritty como el físico ganador del Premio Nobel Richard Feynman, cuya nueva teoría de la electrodinámica cuántica revolucionó el estudio de las partículas subatómicas.

Una mente multifacética

No solo inteligencia

Otros científicos encontraron que el funcionamiento de la mente de Feynman era insondable.Para sus compañeros,lo que llevó al matemático polaco-estadounidense Mark Kac a declarar en su autobiografía que Feynman no era solo un genio ordinario, sino "un mago del más alto calibre".¿Puede la psicología moderna ayudarnos a descifrar esa magia y comprender de manera más generalSimplemente definir el término es un dolor de cabeza: no hay un criterio objetivo obvio.Pero la mayoría de las definicionescon originalidad y estilo reconocidos por otros expertos en la misma disciplina y que pueden impulsar muchos más avances.Identificar los orígenes del genio y los mejores medios para cultivarlo ha sido una tarea aún más difícil.¿Es producto de una alta inteligencia general? ¿Curiosidad ilimitada? ¿Agallas y determinación?afortunadas que son imposibles de recrear artificialmente? La, incluidos los estudios de ganadores del Premio Nobel como Richard Feynman, puede proporcionar algunas pistas.Comencemos con el, un programa enormemente ambicioso dirigido por Lewis Terman, un psicólogo de la Escuela de Graduados en Educación de Stanford a principios del siglo XX.Terman fue uno de los primeros pioneros de la prueba de coeficiente intelectual (CI)al traducir y adaptar una medida francesa de aptitud académica de los niños desarrollada a fines del siglo XIX.Las preguntas analizaron una variedad de habilidades diferentes, como el vocabulario, las matemáticas y el razonamiento lógico, que, en conjunto, se asumió que representaban la capacidad de aprendizaje y el pensamiento abstracto de una persona.Luego, Termanpara cada grupo de años, contra las cuales podía comparar los resultados de cualquier niño para identificar su edad mental.Luego se calculó la puntuación de CI dividiendo la edad mental por la edad cronológica y multiplicando esta proporción por 100.Una niña de 10 años que obtuvo la misma puntuación que el promedio de niños de 15 años tendría un coeficiente intelectual de 150, por ejemplo.Un niño de 10 años que razona como un niño de nueve años tendría un coeficiente intelectual de 90.Los gráficos de puntajes de CI parecían formar una "distribución normal", con forma de campana centrada en el puntaje promedio de 100 puntos, lo que significa que hay tantas personas que están por encima del promedio como por debajo, y."No hay nada en un individuo tan importante como el coeficiente intelectual", declaró Terman en un artículo sobre el tema.También predijo que la puntuación de un niño vaticinaría grandes logros en su vida.A principios de la década de los años 20, Terman comenzó a buscar en las escuelas de California alumnos con un coeficiente intelectual deMás de 1.000 niños lo tenían y él y sus colegas pasarían las siete próximas décadas estudiándolos.Muchas de estas "termitas", como se las conocía cariñosamenteEstaba, por ejemplo, una reportera de guerra y novelista, yun productor y escritor que se hizo famoso por su trabajo con la comediante Lucille Ball. (Ella lo llamó "el cerebro" detrás de su aclamada y exitosa serie I Love Lucy).Para el momento de la muerte de Terman a fines de la década de 1950, más de 30 "termitas" habían ingresado en Who's Who in America, un libro de personas influyentes.Y casi 80 había sido reconocido en un libro de referencia que describe a, llamadoAmerican Men of Science.(A pesar del nombre, las mujeres podían ser incluidas, aunque el nombre del libro no reflejó este hecho hasta la década de 1970).Sin embargo, cuando observa detenidamente los datos, estas estadísticas no ofrecen un fuerte apoyo a la idea de que las personas con un coeficiente intelectual alto están destinadas a la grandeza.Es importante controlar los posibles factores de confusión, como lasLos niños con padres educados y más recursos en el hogar tienden a obtener mejores puntajes en las pruebas de coeficiente intelectual, y este privilegio podría, a su vez,.Una vez que se tiene esto en cuenta,que cualquier niño de antecedentes similares.Otros estudios analizaron las diferencias de coeficiente intelectual dentro del grupo de Terman para ver si los que obtuvieron los puntajes más altos tenían proporcionalmente más probabilidades de tener éxito que aquellos que solo habían logrado entrar.No fue así.Cuando David Henry Fieldman examinó las medidas de distinción profesional, como que un abogado sea nombrado juez o que un arquitecto gane un premio prestigioso, las personas con un coeficiente intelectual deque las que obtuvieron entre 30 y 40 puntos menos."Un alto coeficiente intelectual no parece indicar 'genio' en el sentido comúnmente entendido de la palabra", concluyó.Es revelador que el estudio inicial de Terman había rechazado a dos niños californianos,, mientras que ninguno de los niños que habían obtenido la calificación recibiría tal galardón.Al crecer en Nueva York, Richard Feynman nunca habría tenido la oportunidad de participar en los "Estudios Genéticos del Genio", que tuvo lugar en California.Pero incluso si hubiera estado viviendo cerca de Stanford, donde Terman tenía su sede, su supuesto coeficiente intelectual infantil de 125 habría significado que tampoco habría calificado.Las historias de vida de las termitas no deberían socavarAunque están lejos de ser perfectas, sabemos que las puntuaciones de CI están correlacionadas con el nivel educativo y los ingresos de la población.Sin duda, ayudará a alguien a comprender conceptos abstractos que son importantes en muchas disciplinas, particularmente enPero cuando se trata de predecir los logros extraordinarios que podrían considerarse geniales, parece ser solo una pequeña parte de la imagen.Considere la capacidad de, un criterio bastante fundamental para el genio.Las pruebas de inteligencia generalmente involucran preguntas que prueban el razonamiento verbal y no verbal y, a menudo, tienen una sola respuesta correcta.Esto no parece captar algunos elementos importantes de la creatividad, como elPara medir el logro creativo general, los psicólogos han desarrollado cuestionarios detallados que preguntan a las personas con qué frecuencia se involucran en diversas actividades creativas, comoDe manera crucial, se les pide que enumeren el reconocimiento de estos proyectos, si, por ejemplo, su trabajo alguna vez ha recibido un premio y si han atraído la cobertura de los medios.Miles de participantes ahora han completado estos cuestionarios para múltiples estudios, y todos muestran quede los participantes en estas medidas.Dados estos hallazgos, parece probable que la inteligencia sea una condición necesaria, pero no suficiente, para los grandes logros creativos.Si tiene un puntaje de coeficiente intelectual más alto, entonces es más probable que tenga ideas creativas.Pero supara llegar a algo realmente original y digno de mención.Esto ayudaría a explicar por qué la gran mayoría de las "termitas" no hicieron historia de la manera que él había predicho.A pesar de tener una inteligencia inusualmente alta, simplemente no tenían las otras cualidades que son necesarias para ser un genio.Nuestra comprensión de cuáles podrían ser esos otros rasgos esenciales aún está evolucionando, peroLa curiosidad se puede medir mediante cuestionarios que examinany probando nuevas experiencias, y parecen ser más creativas en tareas que implican hacer una lluvia de ideas en un laboratorio, pero también en su vida personal.La importancia de la curiosidad para el genio creativo también se puede ver en los estudios de casos de figuras eminentes.Si bien no siempre es posible hacer que estas personas completen cuestionarios de personalidad, los investigadores han pedido a biógrafos, familiarizados con las minucias de sus vidas, que lo hagan en su nombre.Los biógrafos tendían a puntuar a sus sujetos inusualmente altos en rasgos relacionados conPor ejemplo, el músico de jazz del siglo XX, John Coltrane, estaba profundamente fascinado por las creencias religiosas, estudiando el cristianismo, el budismo, el hinduismo y el islam, muchas de cuyas influencias se pueden detectar en su música.¿Por qué la curiosidadEl hambre de conocimiento sin duda debería motivarlo a superar los límites de su propia disciplina, mientras que otros, con menos necesidad de saber más, podrían darse por vencidos.Laa alguien a ampliar sus horizontes más allá de su especialidad, lo que parece traer sus propios beneficios.Los científicos ganadores del Premio Nobel, por ejemplo, enumeran aproximadamente tres veces más pasatiempos personales que la persona promedio.Y es particularmente probable que se dediquen a actividades creativas como.Estos pasatiempos pueden entrenar al cerebro para generar y refinar ideas, alimentando ideas más originales en la disciplina principal del científico.Perseguir múltiples intereses también puede conducir a una polinización cruzada fortuita de ideas.La química Dorothy Crowfoot Hodgkin, por ejemplo, ganó un Premio Nobel por sus avances en cristalografía de rayos X, que le permitieron descubrir la estructura de sustancias bioquímicas como la penicilina y la vitamina B12.Sin embargo, desde la adolescencia, tuvoSu conocimiento de sus simetrías y geometría aparentemente la ayudó a comprender cómo los patrones repetitivos de moléculas podían organizarse en cristales, lo que fue fundamental para su investigación científica.Como dice Waqas Ahmed, autor de The Polymath: "Para que puedas hacer una contribución novedosa a cualquier campo determinado,posible y atraer tantas fuentes de inspiración como sea posible".Elcapacita a la persona para ver los problemas desde múltiples puntos de vista, lo que hace que sea más probable una visión original.Ahmed recuerda la figura deque también disfrutó trabajando como bailarina y cantante, como un ejemplo moderno de unaerudita cuyos múltiples interesesofrecían mucho más que la suma de sus partes y que juntos alimentaron su asombrosa creatividad.La vida de Richard Feynman ciertamente se ajusta a estas tendencias.Piense en todo ese tiempo en la infancia que pasó jugando en su laboratorio, trabajando en diferentes proyectos en múltiples disciplinas.Y de adulto, aprendió por sí mismo ae incluso se embarcó en un proyecto paralelo en genética.Un día, en la cafetería de la universidad, se dio cuenta de que un hombre tiraba platos y los agarraba.Se dio cuenta de que se tambaleaban mientras se movían y comenzó a dibujar ecuaciones para describir su movimiento.Pronto vio paralelismos con la actividad de los electrones en órbita alrededor del átomo, una idea que lo llevó a su trabajo ganador del Premio Nobel sobre electrodinámica cuántica.A partir de esta evidencia científica y anecdótica, podría ser fácil concluir quees la fórmula ganadora del genio.Pero, por supuesto, eso tampoco es cierto: hay muchas más piezas en el rompecabezas.Está la determinación, por ejemplo: unaincluso cuando enfrentas reveses.Cualquier genio, en cualquier disciplina, primero debe dominar una gran cantidad de conocimientos y habilidades antes de que pueda lograr su propio avance, y eso generalmente viene con años de práctica.Angela Duckworth, profesora de psicología en la Universidad de Pensilvania, ha sido pionera en la investigación sobre la determinación y sus hallazgos sugieren que, al igual quecontribuye a varias medidas de éxito.Los genios también emplearán "estrategias metacognitivas", que describen todos los, monitorear nuestro progreso y encontrar estrategias mejores y más eficientes para hacer lo que necesitamos hacer.Sin esta útil reflexión sobre nuestro trabajo, podemos perder tiempo que podría haber sido mejor empleado en una práctica o exploración fructífera.Esto puede parecer obvio, pero a algunas personas les cuesta pensar estratégicamente para poder aprovechar al máximo sus esfuerzosy eso hará que sea mucho más difícil alcanzar un alto nivel de logro.un rasgo descuidado pero fundamental.Una investigación reciente realizada por Tenelle Porter en Ball State University en Indiana, muestra queimpulsa el aprendizaje, ya que lo alienta a abordar sus errores de frente y llenar los vacíos en su pensamiento.A largo plazo,.Feynman parece haber reconocido esto."Puedo vivir con dudas e incertidumbre y sin saber.Creo que es mucho más interesante vivir sin saber que tener respuestas que pueden estar equivocadas", dijo en una entrevista televisiva.Incluso si alguien tiene todos estos rasgos positivos,y quién no por encima de sus compañeros.Debe estar en el lugar correcto, en el momento correcto, rodeado de las personas adecuadas, para poder aprovechar al máximo sus talentos, e incluso las personas más prometedoras podrían perder fácilmente la oportunidad de brillar.No es difícil imaginar a un científico brillante que fue injustamente rechazado en un puesto en un laboratorio que podría haber ofrecido el ambiente propicio para cultivar sus habilidades; o un artista que no tenía las conexiones sociales adecuadas para poder exhibir su obra de forma destacada.Eso sin mencionarque impiden que muchas mentes brillantes alcancen su potencial y el reconocimiento que merecen.Como señaló Virginia Woolf en A Room of One's Own, los requisitos básicos para la creatividad, como el tiempo y la privacidad para trabajar, se habían negado, y aún se niegan, a grandes segmentos de la población.El papel de la buena fortuna en los logros ofrece otra buena razón para que las personas exitosas mantengan su humildad, incluso después de haber comenzado a ganar reconocimiento por sus logros.Lamentablemente, muchas personas tienen una visión color de rosa de su camino hacia su reconocimiento como genio.Comienzan a creer que sus mentes excepcionales garantizan el éxito y que sus juicios son infalibles; la pérdida de la humildad a menudo empaña su reputación.Los escritores científicos han notado durante mucho tiempo la existencia de, un término irónico que se usa para describir la tendencia de algunos ganadores del Nobel a formar teorías bastante irracionales más adelante en la vida.Múltiples científicos que subieron al podio del Ayuntamiento de Estocolmo para aceptar el pináculo del reconocimiento en su disciplinay el respaldo de tratamientos pseudocientíficos como la homeopatía.Sócrates, por supuesto, nos enseñó sobre esto hace milenios.En Apología de Sócrates, Platón describe cómo su maestro deambulaba por las calles de Atenas para conocer a los poetas, artesanos y políticos más exitosos de la ciudad.Eventualmente, reconoció que las personas más sabias eran aquellas que podían.La lección es tan relevante para los aspirantes a genios hoy como lo fue hace 2.400 años.No importa cuán grandes sean tus talentos,Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. 