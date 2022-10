Qué cambia para los venezolanos que quieren llegar a EEUU el acuerdo de Biden con México y la nueva vía legal para entrar al país

Getty Images

Una migrante de Venezuela intentando cruzar a EE.UU. desde México, el 19 de agosto de 2022. Solamente en agosto, más de 24.000 venezolanos cruzaron de México a Estados Unidos.

En un intento de mitigar la crisis migratoria que tiene Estados Unidos en su frontera sur, el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas medidas para frenar la migración irregular de venezolanos.Un total de 33.000 venezolanos llegaron a la frontera sólo en septiembre. El año fiscal de 2022 vio un incremento en la llegada de venezolanos de un 293% respecto al año fiscal anterior.Por ello, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS por sus siglas en inglés) dio a conocer este miércoles medidas destinadas a reducir la cantidad de migrantes venezolanos que llegan a través de la frontera sur. Tras llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano liderado por Andrés Manuel López Obrador, Washington anunció que los venezolanos que crucen la frontera a pie o nadando serán devueltos inmediatamente a México, una medida que entró en vigor el mismo miércoles. Pero, al mismo tiempo, informó que abrirá las puertas a 24.000 venezolanos que quieran emigrar legalmente a EE.UU, con un programa similar al que ya existe para los ucranianos que huyen de la invasión de Rusia. El aumento de la migración venezolana a Estados Unidos se ha convertido en un gran desafío para las autoridades de EE.UU. y México.En enero de este año, las autoridades mexicanas introdujeron visas para algunos venezolanos como requisito de entrada al país para intentar reducir el flujo de migrantes. Pero ahora muchos se han embarcado en una ruta terrestre pasando por el peligroso y a veces mortal Tapón del Darién de Panamá.Más de 6 millones de venezolanos han huido de su país desde que la economía se derrumbó a partir de 2014. La mayoría ha emigrado a otros países de América Latina y el Caribe, pero el flujo a EE.UU. se hace cada vez mayor. Ahora, ¿cómo afecta a los venezolanos el nuevo acuerdo?

1- Obligados a permanecer en México

Getty Images Migrantes venezolanos cruzando la frontera estadounidense después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendiera la designación de estatus de protección temporal para los venezolanos el 14 de septiembre de 2022.

2- Una nueva vía legal para emigrar

Getty Images Los venezolanos se han convertido en el segundo grupo de migrantes, después de México, que más intenta cruzar ilegalmente a Estados Unidos.

3- Los 24.000 deberán llegar por aire

Getty Images Un migrante venezolano celebrando después de llegar a un centro de detención de la Patrulla Fronteriza de EE.UU.

A partir de este miércoles 12 de octubre, todo venezolano que atraviese la frontera estadounidense de manera ilegal será expulsado a México.Las expulsiones se llevarán a cabo bajo una controvertida política de la era del presidente Donald Trump conocida como, un decreto de salud pública creado al inicio de la pandemia de covid-19 que permite a EE.UU. expulsar rápidamente a los inmigrantes indocumentados por razones de salud, quitándoles así la oportunidad de solicitar asilo. Según las autoridades estadounidenses, se introdujo para ayudar a prevenir la propagación de covid-19 en los centros de detención.Las inexistentesrelaciones con el gobierno venezolano devolvieron casi imposible la aplicación del Título 42 a los migrantes procedentes de Venezuela, quienes gozaban de libertad condicional humanitaria, lo que les permitía quedarse para tramitar una solicitud de asilo en el país norteamericano y no eran deportados.Pero ya no podrán pedir asilo tras cruzar ilegalmente la frontera, según el nuevo plan de la administración Biden.Los gobiernos de Estados Unidos y México afirman que la política está diseñada para disuadir a las personas de realizar el peligroso viaje desde Sudamérica hasta México.Quizá la medida más llamativa para muchos venezolanos es la decisión de Estados Unidos de permitirles la entrada a 24.000 venezolanos "de manera legal y segura" al país.Pero no cualquiera puede postular. El programa es similar a la iniciativa en vigor(U4U), creada para admitir de forma ordenada a ucranianos que huyen de su país por la invasión rusa.Los aspirantes venezolanos deberán demostrar que tienen un patrocinador en EE.UU.: una persona u organización capaz de brindarles "apoyo financiero y de otro tipo".Otros requisitos incluyen estar completamente vacunados y pasar por "rigurosos" controles biométricos y biográficos.Las autoridades estadounidenses examinarán caso por caso y los elegidos podrán solicitar un permiso de trabajo y permanecer en el país por dos años. Los postulantespara postular y pueden venir de otros países, según funcionarios estadounidenses.Pero quedarán excluidos del programa aquellos que hayan sido deportados de EE.UU. en los últimos cinco años. Tampoco podrán postular aquellos que hayande manera irregular o hayan tratado de cruzar la frontera con EE.UU. ilegalmente desde el anuncio de este miércoles.Han surgido dudas sobre si este programa tendrá éxito y logrará su objetivo de desalentar a los migrantes venezolanos de atravesar la frontera ilegalmente. Los 24.000 es un cupo menor que la cantidad de venezolanos que cruzaron ilegalmente la frontera solamente en el mes de agosto (25.000) y septiembre (33.000).De igual forma, el Departamento de Seguridad Nacional informó que este programa dependerá de que México "mantenga su esfuerzo independiente pero paralelo" de recibir a los venezolanos que llegan ilegalmente a Estados Unidos.Los venezolanos que ya se encuentran en EE.UU. no podrán beneficiarse del programa y aquellos cuyas postulaciones sean exitosas deberán ingeniárselas para llegar a suelo estadounidense, ya que sólo podrán ingresar por aire para aliviar así la presión fronteriza.Debido a las preocupaciones de EE.UU. sobre la seguridad de la industria de la aviación de Venezuela, el gobierno estadounidensedesde el país caribeño. Esta restricción incluye vuelos chárter y comerciales.Por ello, los que pretendan emigrar desde Venezuela deben buscar una tercera vía, lo cual puede resultar complicado para muchos debido a que varios países vecinos lesa los venezolanos que desean entrar en su territorio.En su comunicado, las autoridades mexicanas aseguraron que permitiránla devolución de algunos ciudadanos venezolanos. No se sabe si México tiene previsto poner límites al número de venezolanos que planea recibir. Estados Unidos y México aseguran que seguirán reforzando sus operaciones coordinadas para atacar a las organizaciones de contrabando de personas y llevarlas ante la justicia. El nuevo plan conjunto también incluirá nuevos puntos de control de migración, más recursos y personal adicional.