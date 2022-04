Qué se sabe del sospechoso del tiroteo en el metro de Nueva York que dejó al menos 20 heridos

NYPD

Frank James, de 62 años, pasó de ser "persona de interés" a "sospechoso".

De "persona de interés" a "sospechoso". La policía de Nueva York cambió el estatus de Frank James, de 62 años, y ahora lo señala como sospechoso del tiroteo del martes en el que al menos 20 personas resultaron heridas. En un principio, James fue identificado como "persona de interés" porque podía tener detalles del incidente, pero no era señalado como responsable. Las autoridades no dijeron por qué ahoralo consideran sospechoso.La BBC se puso en contacto con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), pero no obtuvo respuesta,Los hechos ocurrieron en una estación de metro en el distrito de Brooklyn. Según la policía, James podría haber alquilado una furgoneta vinculada a lo ocurrido que fue encontrada en Brooklyn. La llave de ese vehículo, que fue alquilado en Filadelfia, fue hallada en la escena de los hechos.Medios estadounidenses informaron que en el lugar también encontraron una tarjeta de crédito de James, informa la agencia AFP.

El alcalde de Nueva York dijo que se están tomando "las medidas necesarias" hasta detener al autor del ataque.

La policía también recuperó una pistola Glock 17 de nueve milímetros, tres cargadores de municiones adicionales y un hacha en la escena del tiroteo, cuenta la agencia AFP. En varias entrevistas para televisiones estadounidenses, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, prometió llevar al sospechoso ante la justicia En el programa Today del canal NBC, Adams dijo que la policíareforzó su seguridad "por un exceso de precaución" y que setomaron "las medidas necesarias" hasta que el atacante sea detenido.James fue descrito por la policía como un hombre negro de complexión gruesa, de aproximadamente 1'67 m de altura. Los testigos del incidente apuntan que durante la agresión iba vestido con un chaleco verde, una sudadera gris, casco de construcción y mascarilla quirúrgica.

Sin motivos aparentes

Reuters El incidente del martes en Brooklyn no está siendo investigado como un acto de terrorismo.

Repunte de los tiroteos en Nueva York

"Es una persona que llevó a cabo una acción muy enfermiza para dañar a personas inocentes", sostuvo el alcalde, a la vez que. Adams aseguró que no hay evidencia de que el autor de los hechos tuviera un cómplice:."Está claro que este individuo quería crear terror y violencia", dijo. "Sabemos que quería llevar el terror al metro con la máscara de gas, un arma, además de lanzar una bomba de humo".El agresor "disparó el arma al menos 33 veces", declaró el detective James Essig. Siete hombres y tres mujeres resultaron heridos de bala. Otras 13 personas "sufrieron heridas relacionadas con la inhalación de humo, caídas o ataques de pánico", añadió.Los medios locales dijeron en un principio que había varios dispositivos, incluyendo explosivos sin detonar, alrededor de la estación. Sin embargo, la policía descartó la presencia de dispositivos activos con explosivos.El incidente del martes en BrooklynSi bien no se conocen los motivos del ataque, los investigadores encontraron una serie de publicaciones en las redes sociales de James en las que menciona la falta de vivienda. Concretamente, encontraron varios videos en YouTube donde el sospechoso pronuncia largos discursos políticos, a veces agresivos. También unos donde critica al alcalde Adams y dice que él es una víctima de las políticas de salud mental del alcalde.Los tiroteos en Nueva York han aumentado este año. Eldesde que asumió el cargo en enero. Este miércoles, con el suceso del metro aún fresco, Laura Swalm, una mujer de 49 años de Nueva Jersey, le contaba a AFP que iba en el metro "más alerta" y "definitivamente mirando alrededor".Otros fueron más desafiantes. "Nadie me va a sacar del metro. El metro está en mi ADN", dijo Dennis Sughrue, de 56 años.El alcaldeEste martes calificó el incidente como "un acto de violencia sin sentido" y se comprometió a duplicar el número de agentes asignados a la seguridad del metro.Hasta el 3 de abril, los incidentes con disparos aumentaron de 260 a 296 durante el mismo período del año pasado, según estadísticas policiales.Las leyes laxas y el derecho garantizado por la Constitución a portar armas han obstaculizado repetidamente los intentos de reducir la cantidad de armas que circulan en los Estados Unidos, a pesar de que la mayoría de los estadounidenses respaldan mayores controles. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que dedicará "todos los recursos del estado" a combatir el crimen en la ciudad., les dijo a los reporteros durante la rueda de prensa de la policía de Nueva York."Decimos 'basta ya'. Que paren los tiroteos masivos. Que pare esta perturbación de las vidas de la gente".