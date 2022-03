¿Qué puede pasar si Rusia logra apoderarse de Ucrania? y otras 7 preguntas de los lectores a los periodistas de la BBC en la zona de conflicto

Getty Images

Las tropas rusas están tratando de tomar las dos ciudades más grandes de Ucrania, Kiev y Járkiv, pero se han encontrado con una fuerte resistencia. Mientras tanto, aproximadamente ya más de medio millón de refugiados han huido de Ucrania, y en Rusia, las fuertes sanciones han comenzado a afectar a la población local. A medida que el conflicto se intensifica, tres reporteros de la BBC sobre el terreno responden a las preguntas de la audiencia. La corresponsal internacional de la BBC, Lyse Doucet , y el periodista del servicio ucraniano de la BBC, George Erman, responden desde Kiev, la capital de Ucrania.El periodista Mark Lowen reporta desde la frontera entre Polonia y Ucrania. ¿Alguien sabe por qué Rusia eligió atacar/invadir Ucraniaahora, en lugar de hacerlo hace un año o dos años? ¿Hubo un factor "desencadenante" para que sucediera ahora? - Anna, HawáiLyse Doucetresponde:Esa es una pregunta importante y todavía no tenemos todas las respuestas. A esta guerra a menudo se la llama la guerra del presidente Putin: se cree que él es quien la dirige y nadie tiene claro hasta dónde puede y está dispuesto a llegar para tratar de controlar a un vecino que, según él, no debería existir como país.Muchos preguntan si sintió una debilidad en la alianza de la OTAN, en Estados Unidos en particular, después de la desordenada debacle de la retirada de las tropas de Afganistán y la toma del poder por parte de los talibanes.Muchos también especulan sobre el estado de ánimo del líder ruso tras el aislamiento y la zozobra de la pandemia.¿Está aguantando el ejército rusotoda sufuerza osonlos problemas logísticos que están teniendolos querealmente les impiden conquistar Ucrania? - Juan, EE. UU.Lyse Doucetresponde:En Kiev, muchos pensaron que ver a las tropas rusas en el corazón de la capital era solo cuestión de horas. Pero las fuerzas ucranianas están resistiendo, y se dice que las fuerzas rusas todavía están a unos 30 km del centro de la ciudad.

Getty Images

Miles de ucranianos resguardan sus vidas en refugios subterráneos frente a los ataques rusos.

Cada día, más tropas de combate y más armamento pesado desplegado a lo largo de las fronteras de Ucrania avanzan en todas direcciones, pero no tan rápido ni tan lejos como muchos esperaban.Es difícil decir si todo va o no "de acuerdo al plan" porque nadie sabe cuál es el plan del presidente Putin. Pero ha habido informes de convoyes rusos que se quedaron sin combustible, soldados rusos que perdieron la voluntad de luchar y de ucranianos que contraatacan, tanto soldados como civiles, algunos armados solo con la fuerza del patriotismo.También ha habido intensos combates calle en calle en áreas que incluyen la segunda ciudad más grande, Járkiv. Las tropas rusas han estado avanzando y atacando, en la ciudad nororiental de Chernígov y la ciudad sureña de Maripul, entre muchas otras.¿Qué piensan los ucranianos de habla rusa sobre la invasión rusaaUcrania? -Man Chun Siu, LondresLyse Doucetresponde:Vimos algunas escenas de celebración en áreas del este de Ucrania que han sido controladas por separatistas respaldados por Rusia desde 2014.Algunos evacuados de esta región les dijeron a periodistas de la BBC que estaban felices de que Rusia reconociera a Donetsk y Luhansk. Pero es difícil saber cuánta bienvenida hubo.

Reuters

La vida se volvió mucho más difícil para los residentes de estas áreas en los últimos ocho años: han sido separados de sus familias, incluso les han quitado sus pensiones.Hablar ruso no significa ser prorruso. Muchos ucranianos hablan ambos idiomas, incluido el presidente Zelensky.¿Cuáles son los intereses de la OTAN en todo esto? - Adrián MarinoGeorge Erman responde:Antes del inicio de esta guerra hace ocho años, la mayoría de los ucranianos no querían que Ucrania fuera parte de la OTAN. Esto cambió en el primer año de la guerra de 2014, después de la ocupación de Crimea y el inicio del conflicto en Dombás. Los ucranianos vieron que Polonia, República Checa y los países bálticos estaban siendo protegidos por Estados Unidos y otros países de la OTAN contra todos los escenarios de guerras, inestabilidad y la presión de otros países como Rusia, por ejemplo. Ahora ven la adhesión como una solución para la seguridad de Ucrania cuando se tiene un vecino como Rusia, con un potencial militar muy grande y con un gran ejército. Según expertos, Putin quiere recrear un nuevo Imperio Ruso y él no reconoce a los ucranianos como un pueblo distinto. Los reconoce como parte de la nación rusa y muchos ucranianos no quieren ser ciudadanos rusos y no apoyan a Putin, como la mayoría en Rusia. Ahora el 59% de los ucranianos, según una encuesta de diciembre de 2021, quieren ingresar a la OTAN y sólo el 27% está en contra. Pero esta guerra puede cambiar la opinión de muchas personas que anteriormente simpatizaban con Rusia. ¿Cuál es el origen de este conflicto?George Erman responde:El conflicto comenzó en 2014 para la audiencia internacional. Pero para Ucrania el conflicto comenzó en 2013. Rusia quería a Ucrania como miembro de una organización de cooperación económica con Rusia, pero el presidente (Víktor) Yanukóvich inicialmente quería a Ucrania en un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Rusia no estaba satisfecha con esta decisión. Tras un cambio de la decisión de Yanukóvich, estallaron protestas prointegración con la UE y contra el presidente en Ucrania. Hubo muchas víctimas en las protestas y el presidente Yanukóvich huyó de Ucrania.

BBC

Hay dos regiones ucranianas que son muy distintas al resto: Dombás y Crimea.Crimea fue ocupada muy rápidamente por el ejército ruso. Es la única región ucraniana donde los rusos son mayoría étnica. En Dombás, la mitad es étnicamente rusa y la otra mitad ucraniana. Pero es una región donde las personas hablan ruso. Sin embargo, la lengua no fue el indicador principal de este conflicto. Fue una batalla de élites regionales de Donetsk contra otras élites regionales. Las de Donetsk querían una integración con Rusia, las otras la querían con la Unión Europea. ​¿Cuál es la relación y el vínculo de Ucrania con América Latina?George Erman responde:Creo que somos muy lejanos. Sabemos que Rusia tiene una política muy activa en América Latina organizando una coalición con Estados como Cuba, Venezuela y Nicaragua contra Estados Unidos. Es importante para Rusia tener éxuto con este tipo de presión en esta región. Pero es sorprendente ver la proximidad de regímenes de izquierda con el régimen político en Rusia que es totalmente de derecha, neoliberal, con una política imperial en su región, en países como Ucrania y Georgia. Desafortunadamente las relaciones entre Ucrania y América Latina no están desarrolladas y Ucrania no tiene espacio informativo en América Latina. Pienso que es una tarea importante para el gobierno ucraniano cambiar esto. ¿Están seguros los países vecinos de Rusia, que son parte de la OTAN y por cuánto tiempo? - Cristina Onofras, RumaníaMark Lowen responde:Los países del flanco oriental de la OTAN, que limitan con Ucrania, están preocupados.Lituania declaró el estado de emergencia, mientras que Suecia y Finlandia, que no son miembros de la OTAN, se unieron a la cumbre de emergencia de la alianza la semana pasada, y Estados Unidos ha aumentado el número de tropas en países como Polonia.

Getty Images

Durante la invasión de Crimea, cientos de soldados fuertemente armados que no mostraban ninguna insignia que los identificara tomaron posiciones fuera de una base militar en la región.

Algunos polacos con los que he hablado cerca de la frontera están preocupados por su propia seguridad, pero su objetivo principal sigue siendo ayudar a sus amigos o familiares ucranianos del otro lado o a aquellos que han huido.Si Rusia logra apoderarse de Ucrania, ¿qué sigue? - Nhlanhla, SudáfricaLyse Doucetresponde:Esa es una pregunta existencial para Ucrania y un momento definitorio y peligroso para el mundo.En primer lugar, las fuerzas rusas tendrían que apoderarse de partes mucho más extensas del territorio del segundo país más grande de Europa, incluida la capital, Kiev, una ciudad de casi tres millones de habitantes conocida por ser resueltamente proeuropea y pro OTAN.La historia nos cuenta que los golpes militares y las invasiones han tenido éxito tomando estaciones de televisión y palacios presidenciales. Esto no va a ser suficiente.El contraataque será feroz y rápidamente surgiría una insurgencia ucraniana. El apoyo llegaría de muchas direcciones, muchas fuentes y de muchas formas. Es difícil imaginar que la toma pueda sobrevivir. Pasaría a la historia como la más oscura de las horas más oscuras.

Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.