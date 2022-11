Qatar 2022 Marcus Rahsford: el goleador de Inglaterra que lucha para que los niños no pasen hambre como él en su infancia

Reuters

Marcus Rashford se convirtió este martes en el héroe de Inglaterra al marcar dos golazos en el tirunfo 3-0 ante Gales en el Mundial de Qatar 2022.Pero el heroísmo del jugador de 25 años en los últimos años ha ido más allá de las canchas.El delantero ha sido un luchador por la justicia socialluego de que en su infancia sufriera hambre y pobreza en una familia sostenida solo por su madre en Manchester."Había momentos en que no había comida, entonces solo te ibas a dormir. Las personas más cercanas a mí sabían sobre la situación por la que atravesábamos mi familia y yo, pero mis compañeros y entrenadores no", dijo en un documental producido por la BBC en 2020.Ese año, Rashford fue reconocido internacionalmente como un activista por la justicia social por su trabajo para que las escuelas de Inglaterra ofrecieran comidas gratuitas durante las vacaciones.Fue reconocido como Miembro de la Orden del Imperio Británicode la reina Isabel II, una de las distinciones más importantes en Reino Unido. La FIFA lo puso en los premios The Best, entre otros galardones."Creo que en el deporte tienes que tener algo detrás que te empuje. Cuando vienes de un lugar de limitaciones y dolor, muchas veces eso cambia y se convierte en tu impulso y motivación", dice el jugador.

Rashford metió dos golazos en el triunfo de Inglaterra sobre Gales.

"A veces ni siquiera teníamos un pan"

BBC "Marcus Rashford: Feeding Britain's Children" fue transmitido en la BBC en 2020.

Su campaña por la alimentación

BBC Melanie Maynard dice que a veces llora al recordar el pasado familiar.

Melanie Maynard, la madre de Rashford, tuvo que. Tenía que hacer tres trabajos al día para sacar adelante a su familia.Como expuso en el documental de la BBC, hubo momentos en que les sirvió comida a sus hijos, pero no había suficiente para ella."A vecesen la casa… Pero no le decía a nadie que lo estaba pasando mal, era vergonzoso".En el área de Wythenshawe, en el sur de Manchester donde creció, Rashford recuerda cómo los comercios locales lo apoyaron a él y a su familia en momentos duros."Cuando sabían que mi madre estaba trabajando, me dejaban comer una porción de papas fritas o algo así", relata.Cuando apenas tenía 7 años, el jugador probó suerte en el club. Su talento lo llevó a que cuatro años más tarde pudiera mudarse al alojamiento del club."Era una gran decisión que había que tomar", explica su madre. "Pero como yo trabajaba de noche, en realidad no había nadie para cuidarlo".Rashford le da crédito a su madre por inculcarle los valores de los que está orgulloso, y ella ha estado muy involucrada en sus esfuerzos para abordar la pobreza alimentaria, en especial como lo hizo en 2020 durante la pandemia de covid-19.El activismo de Rashford comenzó después de que Reino Unido cerrara las escuelas debido a la pandemia de coronavirus en 2020.Dedicó su tiempo a trabajar con la organización FareShare.En cuestión de tres meses, recaudó más depara suministrar tres millones de comidas a personas en necesidad.Luego escribió una carta abierta a los parlamentarios británicos, instando al gobierno a revertir la decisión de no proporcionar comidas escolares gratuitas durante las vacaciones de verano.En ese momento, alrededor depara recibir comidas escolares gratuitas en Inglaterra, y el gobierno solo brindó apoyo durante el primer confinamiento de abril de ese año.Poco después de que Rashford hiciera pública su carta,Después de una gran presión pública, el entonces primer ministro Boris Johnson decidió ofrecer apoyo adicional a las familias en apuros durante el invierno.Para su madre, ver lo logrado y saber que tuvieron que pasar hambre como otros en Inglaterra la pone sentimental."Marcus me ha dado un hogar y a veces me siento allí y lloro al pensar de dónde venimos".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.