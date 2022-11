Qatar 2022: la televisión china censura imágenes de fanáticos del mundial sin mascarilla

Getty Images

Las coloridas imágenes de fanáticos sin tapabocas celebrando en Qatar se están editando de las transmisiones en China.

La idea de que "el fútbol no es nada sin fanáticos" es tan universalmente aceptada que entre comentaristas del deporte se considera un cliché. Pero durante esta Copa del Mundo, la televisión estatal en China está poniéndo esta idea a prueba de manera extrema. La televisión estatal se aseguró de implementar cambios sutiles a la cobertura este lunes de la victoria de Ghana sobre Corea del Sur, en lo que algunos consideran un partido clásico de mundial, para asegurarse de que los televidentes no estuvieran expuestos a imágenes de seguidores sin mascarillas y un mundo sin restricciones por la covid.

Edición

Getty Images Tampoco se vieron las imágenes de los desilusionados seguidores de Corea del Sur.

Medidas anti-covid

Getty Images Las protestas contra las medidas anticovid de China llegaron a Taiwán.

Explosión de comentarios

BBC

En la mayoría de los lugares del mundo, los televidentes habrán visto en sus pantallas la imagen de un seguidor de Ghana celebrando sin cubrebocas, mientras la cámara se le acerca.Después de que Mohammed Kudus hubiera marcado el gol ganador en el minuto 68, alrededor del mundo se transmitieron imágenes de fanáticos bailando y vitoreando, al igual que tomas de los ansiosos seguidores de Corea del Sur.En China estos momentos se vivieron de una manera distinta, especialmente para los espectadores del canal de deportes de la emisora ​​estatal, CCTV 5.En lugar de ver a los aficionados, los espectadores chinos vieron las reacciones del seleccionador de Corea del Sur, Paulo Bento, y del técnico de Ghana, Otto Addo.Y cuando el partido se acabó, las tomas de hinchas surcoreanos llorosos con la cabeza entre las manos brillaron por su ausencia en la transmisión china.El cambio es sutil, pero muy deliberado. A medida que las protestas contra los confinamientos sacuden China, los ejecutivos de la televisión estatal han tenido cuidado de evitar transmitir imágenes de un mundo que, en gran medida, se está alejando de las restricciones por la covid-19. No es raro que a los locutores de los grandes torneos se les dé la opción de elegir sus propios ángulos de cámara y, a menudo,antes de que las vea la audiencia.La BBC se dio cuenta de que había un retraso de unos 52 segundos entre su propia cobertura del partido y la de CCTV 5. En este caso sucedió después de que las imágenes de aficionados en los estadios, celebrando sin máscara en estadios abarrotados, avivaran la ira en China, donde los cierres y restricciones repentinos siguen siendo algo habitual y controvertido.En las redes sociales chinas, usuarios se dieron cuenta de las diferencias y expresaron su frustración por la forma distinta en la que el mundo entero pareciera estar tratando al virus.Una carta abierta que cuestionaba las políticas cero covid en China yse difundió rápidamente en la aplicación de mensajería WeChat la semana pasada, antes de que fuera censurada."En un lado del mundo está el carnaval que es la Copa del Mundo, en el otro están las reglas de no visitar lugares públicos durante cinco días", escribió un usuario de la plataforma de redes sociales Weibo.Incluso el periódico Global Times, que cuenta con respaldo estatal, ha admitido que algunos fanáticos "prefieren ver los juegos en casa con sus familias", ya que muchas ciudades chinas siguen bajo restricciones.Y si bien las tomas de gran angular que muestran a algunos fanáticos sin mascarilla son imposibles de evitar por completo, también es poco probable que regresen a China las imágenes de plano corto de aficionados disfrutando de la acción sin restricciones.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.