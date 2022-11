Qatar 2022: la singular serie animada que ayuda a los visitantes a afrontar el shock cultural del país

Nefaish Studios / Youtube

A semanas de arrancar el Mundial, el qatarí Hossein Heydar luce un brillo especial en los ojos. "Llevamos 12 años esperando este momento. Creemos que será la mejor versión de un Mundial", dice Heydar a BBC Mundo. Por falta de inversión no será. Con más de US$200.000 millones invertidos, Qatar 2022 es el más caro de la historia. Unos admiran deslumbrados la opulencia de la cita. Otros critican el derroche, acusando a este Estado frecuentemente tildado como estricto y conservador de intentar "lavar su imagen" por las denuncias de sus prácticas contra derechos humanos. Pero estos asuntos no conciernen a Heydar, quien no se considera la "persona correcta" para hablar sobre las críticas al evento. Lo que quiere este artista visual y director gerente del estudio de animación Nefaish en Doha es que los visitantes experimenten un menor contraste cultural al visitar Qatar, el primer país musulmán y de Medio Oriente que acoge un mundial de fútbol. Por eso ha creado junto a sus compañeros una singular serie animada: Kawkabani, disponible en Youtube en árabe con subtítulos en español, inglés, francés, hindi, mandarín y japonés. Tiene cinco capítulos. En la serie, los visitantes son representados a través de Kawkabani, un alien pequeño y fanático al fútbol cuya nave se estrella en el desierto dos años antes de la cita mundialista. Y entonces comienza su periplo cultural con los locales.

Kawkabani, al llegar a Qatar y encontrarse con sus anfitriones, les cuenta todos los mundiales de fútbol a los que ha asistido.

"Una forma divertida de dar a conocer nuestra cultura"

¿Cómo comportarse en una casa qatarí?

"Sería bonito ver que la gente se adapta a nuestra cultura"

El propósito de la serie es ofrecer algunos consejos sobre protocolo, costumbres y cultura qataríes con humor. "La idea se nos ocurrió hace cinco años. Estábamos divirtiéndonos con amigos y nos imaginamos a este alien que no se pierde ningún Mundial. Pensamos que sería", recuerda Heydar. Tras estrellarse en el desierto, el alien se encuentra con tres amigos que, según Heydar, representan tres categorías de personajes que los asistentes a la Copa del Mundo pueden encontrar en Qatar. Estos tres acogen con brazos abiertos a Kawkabani. "Los personajes principales son un local de las comunidades beduinas del desierto, un integrante de los hadar, que vivían cerca del mar y se dedicaban a la pesca y recolección de perlas, y un qatarí más liberal con herencia occidental", cuenta el animador.En realidad, para los visitantes no será muy fácil encontrarse con un qatarí, advierte Jo Floto, editor jefe de Medio Oriente de la BBC. En un país de tres millones de habitantes, los locales apenas rondan el 10% de la población.. El resto son extranjeros. Se espera que más de un millón de personas visiten Qatar durante el certamen. Y aunque el país ha mostrado disposición a la tolerancia y acogida, también ha dejado claro a los visitantes qué está permitido y qué no paradado a que algunas costumbres y derechos de este sector de la población están regidos por la ley islámica. Kawkabani es un proyecto independiente, aunque ha sido financiado en parte por los organizadores del Mundial, el Comité Supremo para la Organización y el Legado de Qatar.Algunos de los problemas de Kawkabani se dan cuando le invitan a comer a una casa qatarí. "Queríamos que el alien fuera como un tercer ojo de los visitantes que vienen y notan cosas que nosotros, los locales, no vemos, como la forma en que nos saludamos", cuenta Heydar. En efecto, el pequeño alien se sorprende cuando, una vez sus anfitriones entran en una casa, todos saludan primero con un beso en la frente al patriarca del hogar. También se muestra sorprendido cuando ve cómo los hombres se saludan entre elloso cuando no paran de ofrecerle café hasta que no agite la taza con su mano de un lado a otro, que significa que uno está satisfecho.En la guías protocolarias que Qatar ha preparado para el Mundial, recomiendan saludar a las personas de acuerdo a su estatus y edad en un hogar, empezando por el mayor de la familia. También sugieren colocar una mano sobre la frente de un niño en forma de bendición y no acercarse de primeras a una mujer anfitriona con disposición de abrazar.Por supuesto, son simplemente recomendaciones, ya que como varios qataríes y residentes del país han contado a BBC Mundo,en un país donde no son mayoría. "Pero para nosotros era importante contar por qué nos frotamos las narices entre dos hombres, por qué nos damos tres besos en la mejilla, cómo comemos al sentarnos a la mesa y por qué recibimos el café con la mano derecha y no con la izquierda", dice Heydar. "Amigos de todas partes del mundo nos van a visitar. Sería muy agradable que saluden a mi papá sabiendo cómo hacerlo y que extiendan su mano derecha cuando les ofrecen café. Sería bonito ver que la gente entiende y se adapta a nuestra cultura", explica el animador.Y reflexiona: "gracias a muchas series estadounidenses, si vas a Estados Unidos sabes cómo son sus vidas, pero las animaciones son una industria nueva en esta región. Hay falta de contenido y animaciones árabes".Nefaish Studios se tomará todo un mes de vacaciones durante el tiempo que dure el Mundial. Muchos qataríes, como Heydar,y ayude al mundo conocer mejor la cultura qatarí al margen de controversias que han acompañado al evento. Aunque también hay otro sector de la población qatarí reticente a la llegada masiva de occidentales durante todo un mes.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.