Qatar 2022: la desafiante protesta de Alemania contra la FIFA por no poder usar el brazalete One Love

Getty Images

Es difícil imaginar que la acción más audaz de un equipo de fútbol pueda ser previa al partido, pero eso ocurrió este miércoles con la selección alemana en su debut en Qatar.La jugada del encuentro entre Alemania y Japón ocurrió antes de que empezara a rodar la pelota, con la foto de la escuadra germana tapándose la boca en clara señal de protesta por no poder utilizar el brazalete "One Love" con los colores del arco iris. Los capitanes de varios equipos europeos tenían previsto llevar el brazalete durante los partidos, con el propósito de promover la diversidad, la inclusión y los derechos sociales del colectivo LGBTI+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero e Intersexo).Sin embargo, dieron marcha atrás ante la amenaza de penalizaciones lanzadas desde la Federación Internacional de Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).Además del gesto de los jugadores, la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, fue vista usando el brazalete en las gradas del estadio.

En los tribunales

Getty Images La ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, luce el brazalete mientras habla con el presidente de la federacion de fútbol alemana, Bernd Neuendorf.

Campaña propia

La Federación Alemana de Fútbol (DFB por sus siglas en alemán), por su parte, investiga si es legal que la FIFA amenace a los jugadores con una sanción por llevar el brazalete."La FIFA nos ha prohibido utilizar un símbolo de lay los derechos humanos", dijo el vocero de la DFB, Steffen Simon."Lo combinaron con amenazas masivas de sanciones deportivas sin especificarlas", añadió.Alemania era uno de los equipos que habían planeado llevar el brazalete, junto con Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Holanda y Suiza.Simon había dicho anteriormente que las siete naciones se enfrentaban a un "" por parte de la FIFA.Además, el vocero declaró al medio de comunicación alemán Bild que la DFB se ha puesto en contacto con el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés) para analizar esta situación. Los responsables del equipo germano esperan que el capitán, Manuel Neuer, pueda llevar el brazalete en el segundo partido del Grupo E contra España el domingo.Las asociaciones de fútbol de estos siete países habían escrito a la FIFA en septiembre informando sobre el One Love, pero que no habían recibido respuesta."La FIFA ha sido muy clara al decir que impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes llevan los brazaletes en el terreno de juego", añadieron en un comunicado conjunto."Estábamos dispuestos a pagar(…) Sin embargo, no podemos poner a nuestros jugadores en la situación de que puedan ser amonestados, o incluso obligados a abandonar el terreno de juego", explicaron los equipos.En respuesta, la FIFA ha adelantado su propia campaña "Sin discriminación", que debía comenzar a partir de los cuartos de final. A partir de ahora, los capitanes podrán llevar un brazalete negro por la igualdad durante todo el torneo.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.