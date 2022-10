Qatar 2022 ¿Hay grupo de la muerte? 7 cosas destacadas que deja el sorteo del Mundial

Getty Images

El sorteo del Mundial de fútbol de Qatar 2022 definió cómo quedan repartidas las 32 selecciones en los ocho grupos para la primera fase y dejó varios momentos con los que podemos ya ir deleitándonos pensando en la cita de noviembre y diciembre.Hemos seleccionado 7 detalles como los más destacados.

1- Ecuador en el partido inaugural

2. Ghana busca revancha ante Luis Suárez 12 años después

3- España vs Alemania: ¿el partidazo de la fase de grupos?

4. ¿La historia se repite para Francia?

5. Caras conocidas para Brasil

6. Messi vs Lewandowski

7. Un torneo sin grupo de la muerte

El partido inaugural de un Mundial puede marcar el tono de lo que está por venir. Camerún superó al vigente campeón, Argentina, en 1990, mientras que Senegal también sorprendió a Francia en 2002.En ese primer día es ahora el equipo anfitrión, no el campeón, quien abre fuego. Y en 2022 el estreno será entre Qatar y Ecuador, un duelo entre el 51 y el 46 del ranking mundial, respectivamente, que puede no apasionar tanto a los fans imparciales.Hace cuatro años, Rusia superó por 5-0 a Arabia Saudita en un partido poco memorable.El Qatar-Ecuador será el primer partido el 21 de noviembre en el estadio Al Bayt. Pero hay esperanzas de que sea un día para el recuerdo ya que habrá cuatro duelos ese día inaugural, en un Mundial con fechas comprimidas.Ghana y Uruguay se enfrentarán en el Grupo H en uno de los duelos más atractivos de la primera fase.El equipo africano estuvo muy cerca de alcanzar las semifinales en 2010, pero Luis Suárez detuvo con la mano un remate que entraba a gol en el tiempo extra. Fue expulsado pero Asamoah Gyan erró el penal y finalmente Uruguay se impuso en la tanda desde los 11 metros."Creemos que es tiempo de revancha", dijo el presidente de la Federación de Fútbol de Ghana, Kurt Okraku, a BBC Sport Africa."Pensamos que habíamos ganado claramente aquel partido excepto por esa salvada de Suárez. Es muy interesante que juguemos de nuevo contra ellos".Es casi seguro que Suárez, actual delantero del Atlético de Madrid, será titular con Uruguay.Sólo hay un partido en la fase de grupos entre dos gigantes: el 27 de noviembre se enfentarán en el Grupo E España y Alemania.Los campeones de 2010 y 2014, respectivamente, buscan mejorar su actuación del pasado Mundial: España salió en octavos y Alemania ni superó la fase de grupos.España se impuso por 6-0 la última vez que se vieron las caras, en noviembre de 2020 en la Liga de Naciones. Pero Alemania ha revivido con el nuevo técnico, Hansi Flick.Francia venció a Croacia en la final del Mundial de 2018 para ganar su segundo título tras el de 1998. Hay una interesante correlación entre esos dos torneos y el de Qatar.En ambas ocasiones en las que los "bleus" ganaron el título jugaron contra Dinamarca en la fase de grupos, algo que volverá a suceder ahora.Brasil, que superó a Bélgica y ahora es el número 1 del ranking mundial de la FIFA, conoce bien a sus oponentes de la fase de grupos.La "canarinha" ya se ha enfrentado a Serbia, Suiza y Camerún en la primera fase de los dos últimos Mundiales.En 2014, venció a Camerún por 4-1 y en 2018 empató 1-1 con Suiza y derrotó a Serbia por 2-0.Brasil no se ha medido a un equipo europeo en casi tres años por la pandemia de covid y la Liga de Naciones de Europa, que supone que los equipos del Viejo Continente tengan menos fechas libres para amistosos.Y esa falta de acción contra equipos europeos preocupa al técnico brasileño, Tite.Esta bien podría ser la última Copa del Mundo para el argentino, de 34 años, y para el polaco, de 33.Los jugadores que han ganado los últimos tres premios a Mejor Futbolista de la FIFA se medirán el 30 de noviembre en el último partido de la fase de grupos.Messi ha anotado seis goles en 19 partidos de Mundial, mientras que Lewandowski aún no ha marcado. Su debut fue recién en 2018.Normalmente tras un sorteo hay titulares sobre el grupo de la muerte, ese que concentra mayor igualdad y del que es difícil prever cuáles serán los clasificados.El Grupo D quizás sea el que más se aproxima a esa etiqueta con dos campeones mundiales, Alemania y España. La llave la completan Japón y el ganador del duelo entre Costa Rica y Nueva Zelanda en junio.Pero de acuerdo al promedio de ranking mundial, el Grupo B debería ser el más igualado con Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales, Escocia o Ucrania. De estos tres últimos debe quedar sólo uno.