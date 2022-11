Qatar 2022: EEUU se clasifica para los octavos del Mundial en un tenso duelo contra Irán mientras que Inglaterra golea a Gales

Reuters

Tensión afuera y adentro de la cancha que terminó con una victoria de Estados Unidos.La selección norteamericana se impuso este martes a Iránpor 1-0 y se clasificó a octavos de final del Mundial de Qatar 2022.El duelo había generado tensión desde antes del silbatazo inicial, pues la situación política de Irán -donde se han visto fuertesprotestas desde hace semanas que han tenido eco en el Mundial- habían generado expectación sobre qué ocurriría en las gradas.Pero una vez iniciado el partido, todo se concentró en el rectángulo de juego.El único tanto vino en una rápida transición de EE.UU. hacia el frente al minuto 38: Joshua McKenzie vio moverse a Sergiño Dest por derecha, quien de un cabezazo centró el balón para que Christian Pulisicsolo tuviera que empujar la pelota.El delantero no pudo celebrar la anotación, pues en el remate se llevó un durísimo golpe con el portero Alireza Beyranvand y el estadounidense quedó tendido varios minutos adentro de la meta rival.

En las gradas no hubo enfrentamientos y algunos aficionados de ambas selecciones se sentaron lado a lado.

Irán solo necesitaba el empate para clasificary eliminar a Estados Unidos, lo cual añadía dramatismo al partido, dada la rivalidad geopolítica de ambos países.Casi todo el segundo tiempo, los iraníes intentaron acercarse a la portería contraria, pero sin mucha efectividad: terminaron el partido con apenas cuatrodisparos,solo uno de ellosdirecto al arco.Luego de este triunfo, los estadounidenses enfrentarán a Países Bajos el próximo sábado en el duelo de octavos de final.

Respeto en las gradas del Al Thumama. Por Emma Sanders, de BBC Sport

Inglaterra golea a Gales

Reuters Marcus Rashford anotó dos golazos en el partido contra Gales.



Era obvio que había mucho en juego en este partido en el sentido futbolístico, pero no se podía ocultar el hecho de que también tenía una carga política. Ha habido meses de disturbios en Irán por las protestas antigubernamentales. Teherán ha acusado a EE.UU. y a otros adversarios extranjeros de instigar las protestas en su país. En el estadio Al Thumama había más seguridad en los alredededores, pero mientras caminaban adentro, los aficionados se mezclaban como lo han estado haciendo durante toda la competencia.Estados Unidos e Irán cortaron relaciones diplomáticas en 1980.Antes del partido, la Selección de EE.UU. eliminó el emblema de la República Islámica de la bandera de Irán en gráficos publicados en redes sociales, los cuales luego fueron eliminados. La federación de fútbol de Irán se quejó ante la FIFA por el caso e inclusoEn el otro duelo del Grupo B,solo marcó golazos para.El delantero fue el autor de un doblete en el triunfo por 3-0 de su selección ante, un resultado que pone a los ingleses en octavos de final como líderes del Grupo B de Qatar 2022.El primero de Rashford vino al minuto 50, un disparo de tiro libre que terminó en el ángulo del palo derecho, un golazo de alta manufactura que se coloca entre los mejores de la fase de grupos.Gales no pudo ni respirar cuando ya recibía el segundo al 51': el capitán inglésrobó una pelota afuera del área y con un centro cruzado encontró a, quien solo tuvo que cerrar la pinza para meter el segundo tanto.Los ingleses estaban ganando cómodamente ante un Gales con casi ninguna oportunidad al frente.Rashford no quiso dejarlo ahí y al minuto 68 condujo el balón por la banda izquierda a gran velocidad. Con un enganche en el área, se libró de un defensa galés y de un zurdazo puso la pelota entre las piernas de otro defensa y el portero.Otroque hizo explotar a las gradas del estadio Ahmed bin Ali.El resultado lleva a Inglaterra a disputar los octavos de final ante Senegal el próximo domingo.

