Qatar 2022: cuándo es el Mundial de fútbol y por qué se juega en ese país

El último cupo para el Mundial defútbol de Qatarfue para Costa Rica, que este martes superó a Nueva Zelanda en Doha por 1-0.El torneo, que comienza en noviembre, será la primera Copa del Mundo en Medio Oriente y la primera en esta época del año.La decisión de celebrar la mayor fiesta del fútbol mundial en Qatar ha suscitado polémica.

¿Cuándo es la Copa del Mundo 2022 y cuánto calor hará?

¿Cuáles son los problemas de celebrar una Copa del Mundo en invierno?

¿Por qué se eligió a Qatar como sede de la Copa del Mundo?

¿Qué equipos juegan en la Copa del Mundo y quiénes son los favoritos?

Getty Images En Qatar normalmente solo puede comprarse alcohol en los bares de hoteles de lujo. En el Mundial también se venderá en las zonas de fans.

¿Qué pueden esperar los fans en Qatar?

¿Cuál es el historial de Qatar en derechos de homosexuales?

Las finales de la Copa del Mundo se llevarán a cabo, una época en la que la temperatura en Qatar suele alcanzar los 25°C.Si las finales se hubieran celebrado en junio y julio, como suele ocurrir, los partidos se habrían disputado con temperaturas superiores a los 40 °C y posiblemente cercanas a los 50 °C.Qatar propuso inicialmente celebrar el torneo durante el verano en estadios cerrados con aire acondicionado, pero el plan fue rechazado.Noviembre y diciembre son meses ajetreados para los clubes de fútbol europeos y muchos jugadores serán convocados para jugar en sus selecciones nacionales en Qatar 2022.Algunas ligas europeas incluyendo la Premier League de Inglaterra, la Serie A de Italia y La Liga de España suspenderán sus temporadas una semana antes del Mundial y las reiniciarán después del fin del torneo.En 2010 Qatar se aseguró los derechos a la Copa del Mundo al ganar una votación de los 22 miembros ejecutivos de la FIFA. El país derrotó las candidaturas de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Australia, para convertirse en la primera nación árabe en albergar el torneo.Qatar fueUS$3,7 millones en sobornos para asegurar su respaldo, pero fue absuelto después de una investigación de dos años.El entonces presidente de la FIFA, Sepp Blatter, apoyó la candidatura de Qatar en ese momento, pero desde entonces ha dicho que el organismo rector del fútbol podría haber tomado la decisión equivocada.Blatter enfrenta actualmente en Suiza un juicio por acusaciones de fraude, malversación de fondos y otros cargos de corrupción.Qatar también se ha enfrentado a acusaciones de Amnistía Internacional y Human Rights Watch deque han estado construyendo las instalaciones para la Copa del Mundo.Una investigación del diario británico The Guardian aseguró el año pasado que más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron en Qatar desde que ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo.Los certificados de las muertesdel trabajador, pero se cree que muchos de los fallecidos podrían haber trabajado en la construcción de instalaciones para el Mundial, de acuerdo a The Guardian.Las eliminatorias para la Copa del Mundo 2022 comenzaron hace tres años.Los equipos de diferentes continentes jugaron en grupos y los mejores avanzaron a la final. Otros se clasificaron a través del repechaje, las disputas entre equipos de diferentes confederaciones que dan una última oportunidad de clasificar. Francia, los ganadores de la Copa del Mundo de 2018, defenderán su título en Qatar, pero los actuales campeones europeos, Italia, no lograron clasificar.Para la final en Qatar,. Los equipos del mismo continente se mantuvieron separados, a excepción de los países europeos, donde un máximo de dos pueden estar en cualquier grupo.para ganar el torneo según las casas de apuestas.Qatar tiene una población de 2,9 millones de habitantes, de los cuáles solo el 20% aproximadamente son ciudadanos del país. El resto son inmigrantes. El país árable es uno de los países más ricos del mundo debido a sus exportaciones de petróleo y gas.Ha construido siete estadios específicamente para el torneo.También se están construyendo más de 100 nuevos hoteles, un nuevo metro y nuevas carreteras.El comité organizador del torneo estima que.Qatar es un país musulmán conservador y se ha advertido a los visitantes que tengan cuidado con su comportamiento.Existen severas restricciones sobre el consumo de alcohol, que normalmente solo puede comprarse en bares de hoteles de lujo. Una pinta de cerveza (cerca de medio litro) cuesta hasta US$13.Sin embargo, los organizadores afirmaron que se venderá alcohol durante el torneoLos actos homosexuales son ilegales en Qatar.Los grupos que representan a los fans de fútbol gay han estado pidiendo al gobierno de Qatar que "garantice su seguridad", mientras que algunos aficionados de Gales dijeron que boicotearán el torneo. Los organizadores de la Copa del Mundo respondieron que "todos son bienvenidos", pero que Qatar