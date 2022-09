Putin habla tras las últimas derrotas en Ucrania: La operación continúa

Getty Images

Rusia no alterará sus planes en Ucrania pese a la reciente contraofensiva de Kyiv.Lo ha dicho el presidente ruso, Vladimir Putin, en sus primeras declaraciones públicas sobre el tema este viernes en Samarcanda, donde se celebra la cumbre de la Organización de la Cooperación de Shanghái (OCS).Las fuerzas ucranianas aseguran haber recuperado más de 8.000 kilómetros cuadrados en seis días en la región nororiental de Járkiv.Pero Putin declaró que no tiene prisa y que la ofensiva en la región ucraniana del Donbás sigue en marcha.

Misma estrategia

Getty Images Izium es una de las ciudades de la región de Járkiv que han sido recuperadas por las tropas ucranianas.

Situación delicada en el ejército ruso

Apoyo limitado en Asia

Getty Images Xi y Putin se reunieron en Samarcanda.

También señaló que por el momento Rusia."Nuestra operación ofensiva en el Donbás no se detiene. Están avanzando, no a un ritmo muy rápido, pero gradualmente están tomando más y más territorio", dijo después de una cumbre en Uzbekistán.La región industrial del Donbás, en el este de Ucrania, es el foco de la invasión de Rusia, que según el discurso de Putin es necesaria para salvar a los rusoparlantes de un supuesto genocidio.Algunas partes del Donbás permanecen ocupadas desde 2014 por separatistas respaldados por Rusia. La región de Járkiv, donde Ucrania lanzó su reciente contraataque, no forma parte del Donbás.En su intervención este viernes, Putin también aseguró que solo una parte del ejército ruso está luchando en el país vecino y amenazó consi continúan los ataques ucranianos."Les recuerdo que el ejército ruso no está luchando en su totalidad... Solo está luchando el ejército profesional".Rusia negó en un primer momento haber enviado a Ucrania soldados reclutados, pero más tarde varios oficiales fueron disciplinados al salir a la luz historias de jóvenes obligados a firmar contratos y, en algunos casos, hechos prisioneros.Hasta el momento Rusia no ha declarado oficialmente la guerra a Ucrania y se refiere a la invasión como una "operación militar especial".Pero, tras sus recientes derrotas, algunos comentaristas pro-Kremlin han pedido que se movilicen más fuerzas. Un video filtrado recientemente, que parece revelar un intento de reclutar convictos para una empresa militar privada, sugiere que Rusia está teniendodispuestos a luchar.Putin apenas ha salido de Rusia desde el inicio de la invasión en febrero. Su visita de esta semana a la cumbre de la OCS en Samarcanda, donde se reunió con el líder chino Xi Jinping, ha puesto de relieve su necesidad de fomentar los lazos con los países asiáticos tras haber sido marginado por Occidente.Pero, incluso allí, varios líderes han expresado su preocupación por la invasión."", le dijo a Putin el primer ministro indio, Narendra Modi.Y el día anterior, el propio líder ruso insinuó que Xi Jinping también la desaprobaba."Entendemos sus preguntas y preocupaciones", le dijo Putin al presidente chino, en referencia a la guerra.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.