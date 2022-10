Putin declara la ley marcial en las 4 regiones ucranianas anexadas

Reuters

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que firmó un decreto que impone la ley marcial en las cuatro regiones ucranianas que Moscú anexó el mes pasado en una medida rechazada como ilegal por la comunidad internacional.La ley, publicada en el sitio web del Kremlin, otorga amplios poderes de emergencia a los jefes que Rusia instaló en las provincias de Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón con el objetivo de "mantener el orden social y salvaguardar instalaciones importantes"."Estamos trabajando para resolver tareas muy complejas y de gran escala para garantizar un futuro confiable para Rusia, el futuro de nuestro pueblo", dijo el presidente ruso en declaraciones televisadas a los miembros de su Consejo de Seguridad.

Rossiya24 Decenas de miles de personas comenzaron a ser trasladadas fuera de la región sureña de Jersón.

Más seguridad en Rusia

Getty Images Ucrania dijo que había recuperado más de 400 kilómetros cuadrados de territorio en menos de una semana.

Las cuatro regiones fueron recientemente proclamadas como anexadas por Moscú después de referendos que muchos calificaron de farsas.El anuncio de la ley marcial ocurre después de que funcionarios rusos advirtieran, en el sur de Ucrania. El miércoles decenas de miles de personas comenzaron a ser evacuadas fuera de la región sureña de Jersón.El líder local instalado por Rusia, Vladimir Saldo, indicó que entre 50.000 y 60.000 civiles saldrían de cuatro pueblos en la orilla occidental del río Dniéper en un "desplazamiento gradual y organizado".Jersón fue la primera ciudad importante que cayó ante las fuerzas rusas cuando invadieron Ucrania en febrero.Sin embargo, en solo unas pocas semanas, el ejército ucraniano recuperó territorio en el norte de la región y avanzó hasta 30 km al sur a lo largo del Dniéper, amenazando con atrapar a las tropas rusas.En su discurso, Putin insinuó una mayor escalada de la guerra y calificó a las autoridades ucranianas de "satanistas" que "ignoraron" las advertencias de Rusia. "Rusia le ha dado repetidamente la oportunidad al comando de los satanistas de comportarse razonablemente. Pero no se nos ha escuchado y fuimos ignorados. Ahora todo será diferente, dictaremos los términos", declaró Putin.Como señala el editor de asuntos rusos de la BBC, Steve Rosenberg, no está claro qué diferencia habrá, si es que habrá alguna, en las cuatro regiones ucranianas que Rusia se anexó."Ciertamente no. Kyiv está decidida a recuperar el territorio perdido", señala Rosenberg.El mandatario también anuncióDijo que como parte del decreto, estaba otorgandopara mantener el orden público y aumentar la producción en apoyo de la guerra de Moscú, que está entrando en su octavo mes. La ley también limita la libertad de entrar y salir dePutin anunció tres niveles adicionales de seguridad reforzada dentro de Rusia.El nivel más alto se aplicará a Crimea, anexada por Rusia en 2014, y otras áreas cercanas a la frontera con Ucrania, como las regiones de Belgorod, Kursk y Krasnodar.En estas áreas, habrá más seguridad, posibles órdenes de evacuación y algunas restricciones para viajar. Las autoridades regionales tendrán más poderes para garantizar que se implementen las medidas, establecer la defensa territorial y "movilizar" la economía para el esfuerzo bélico.En Moscú y las regiones circundantes del centro y sur, las autoridades regionales tienen el poder de introducir restricciones similares, pero menos severas."¿Cómo funcionará todo esto en la práctica? Puede tomar algún tiempo para que eso se haga evidente", afirma el editor de asuntos rusos de la BBC."Lo que está claro es que el sistema de seguridad que ha puesto en marcha el presidente Putin puede ser utilizado por las autoridadesy movilizar esfuerzos para la 'operación militar especial'", agrega.Al explicar la decisión de imponer la ley marcial Putin argumentó que Ucrania "rechaza cualquier propuesta de negociación". "El bombardeo continúa", dijo. "Envían grupos de sabotaje a nuestro territorio".El presidente mencionó la explosión en el puente de Crimea, que Moscú había atribuido previamente a los servicios especiales ucranianos (el FSB culpó al jefe Kirill Budanov). Kyiv no ha comentado oficialmente sobre estas acusaciones.Putin también dijo que Ucrania estaba preparando ataques contra instalaciones de energía y transporte en las regiones anexadas por Rusia, incluidas las "instalaciones de energía nuclear". El lunes, el general Sergey Surovikin, quien fue designado comandante de la agrupación conjunta de tropas rusas en Ucrania a principios de octubre, calificó de "tensa" la situación en la zona de Jersón y no descartó la posibilidad de tomar "decisiones difíciles".La ley marcial en los cuatro territorios, según el decreto de Putin, que fue enviado al Consejo de la Federación para su aprobación.El presidente no especificó cuánto tiempo estaría introducida la ley marcial en estas regiones.