Protestas en Irán: el líder supremo indulta a decenas de miles de prisioneros

El líder supremo de Irán indultó a "decenas de miles" de prisioneros, incluidos muchos vinculados a las protestas antigubernamentales.Los medios estatales informan que los indultos del ayatolá Alí Jamenei llegaron con condiciones.Los indultos llegan en vísperas del aniversario de la revolución islámica de 1979.Las manifestaciones antigubernamentales estallaron en septiembre pasado tras la muerte bajo custodia de una mujer detenida por la policía moral de Irán.Mahsa Amini, de 22 años, fue arrestada por usar supuestamente su hijab, o pañuelo en la cabeza, "inadecuadamente", violando el estricto código de vestimenta iraní para las mujeres.Las autoridades han presentado las protestas, que aún continúan, como "disturbios" respaldados por extranjeros y, en ocasiones, han respondido con fuerza letal.Los grupos de derechos humanos dicen que más de 500 manifestantes han sido asesinados, incluidos 70 menores, y alrededor de 20.000 han sido arrestados.Las protestas en todo el país se han desacelerado considerablemente desde que comenzó el primero de los ahorcamientos.

Compromiso a arrepentirse

Los medios estatales de Irán dicen que los últimos indultos del ayatolá Jamenei se produjeron después de que una carta del jefe del poder judicial enmarcara a muchos de los detenidos como jóvenes que se habían descarriado por la influencia y la propaganda extranjeras.La carta afirma que varios manifestantes expresaron su pesar y pidieron perdón.Pero los acusados ​​de delitos más graves, como espionaje para agentes extranjeros, asesinato o destrucción de propiedad estatal, no serán indultados.La medida tampoco se extenderá a ningún ciudadano con doble nacionalidad que esté actualmente detenido.Según el artículo 110 de la constitución iraní, el líder supremo del país tiene la autoridad para emitir indultos por recomendación del poder judicial.Sadeq Rahimi, el subjefe del poder judicial, explicó que aquellos reclusos que están calificados para ser indultados debende lo que han hecho, de lo contrario, no serán liberados.Según un informe de la agencia de noticias afiliada al poder judicial, Mizan, Rahimi dijo que "por primera vez en la historia" los acusados ​​que no hayan recibido un veredicto final también serán indultados.El grupo Iran Human Rights, con sede en Oslo, estima que al menos 100 personas detenidas se enfrentan a la pena de muerte. Dice que todos los acusados ​​han sido "privados del derecho a acceder a su propio abogado, debido proceso y juicio justo".Cuatro ya han sido ejecutados por delitos relacionados con las protestas. En enero, dos hombres fueron ahorcados por matar a un miembro de las fuerzas de seguridad de Irán.Ambos hicieron una apelación antes de su muerte, diciendo que habían sido