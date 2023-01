Príncipe Harry Se ha puesto en contra del ejército: la polémica que desató al revelar los detalles de los combatientes que mató en Afganistán

Getty Images

Harry sirvió como piloto de helicóptero en 2012-13

"No los veía como personas, sino como piezas de ajedrez". Así describe el príncipe Harry en su esperada y polémica autobiografía titulada "Spare" (En la sombra, en español), su experiencia al matar a presuntos miembros del Talibán durante su servicio en el ejército británico en Afganistán.En el libro, que debe salir al mercado en todo el mundo el 10 de enero, pero cuyo contenido ya se conoce al venderse algunas copias por adelantado en España, el hijo del rey Carlos III también habla sobre su problemática salida de la familia real tras su boda con la actriz Meghan Markle y de su complicada relación con su hermano William y con su padre.Pero han sido los detalles sobre su vida como militar entre 2007 y 2013 los que más revuelo han causado, tanto dentro como fuera de Reino Unido.Harry revela por primera vez que mató a 25 combatientes enemigos en Afganistán, lo cual es perfectamente posible después de haber sido desplegado en dos ocasiones en la región de Helmand."No es una estadística que me llene de orgullo pero tampoco me avergüenza", escribe en su autobiografía.

El libro autobiográfico del príncipe Harry saldrá a la venta el 10 de enero.

"Cuando me sumergí en el calor y la confusión de la batalla, no pensé en ellos como 25 personas. No puedes matar personas si las ves como personas", añade. Y finaliza: "Eran piezas de ajedrez que fueron sacadas del tablero, los malos son eliminados antes de que maten a los buenos".

La respuesta del Talibán

Getty Images Harry estuvo desplegado en Afganistán en dos ocasiones.

"Se ha puesto en contra del ejército"

Riesgo de seguridad

Estos detalles sobre su experiencia como piloto de helicóptero en Afganistán han provocado reacciones tanto dentro de los estamentos militares en Reino Unido, como dentro del propio Taliban, que ahora gobierna Afganistán. "Este problema no es exclusivo de Harry. Las fuerzas de todos los países ocupantes han cometido crímenes similares en nuestro país",Karimi indicó que es una pena que los países occidentales se consideren defensores de los derechos humanos y sean ". "Esta confesión muestra que las fuerzas de todos los países ocupantes tienen las mismas historias criminales", concluyó el vocero. Otro miembro importante del Talibán, Anas Haqqani, fue más allá y escribió en su cuenta de Twitter: "¡Señor Harry! Los que mató no eran piezas de ajedrez, eran humanos; tenían familias que esperaban su regreso... Yo no espero que la (Corte Penal Internacional) te cite ni que los activistas de derechos humanos te condenen, porque están sordos y ciegos".Desde el ejército británico, tampoco se han hecho esperar las reacciones.El coronel retirado del ejército británico Richard Kemp, quien fue enviado a Kabul en 2003 para tomar el mando de las fuerzas en Afganistán, le dijo a la BBC que era inusual que el príncipe Harry revelara el número de combatientes que mató, aunque para él no supone un problema.Kemp explicó que los soldados solían hablar en privado sobre las personas que habían matado o herido, a vecesdespués de un período de combate".Pero el coronel consideró que referirse a los insurgentes talibanes muertos como piezas de ajedrez puede ser utilizado como "propaganda" por el enemigo.Además, agregó que estos detalles pueden haber socavado la seguridad del príncipe Harry."(El Talibán) Siempre está buscando radicalizar a la gente y reclutar gente, y ya hemos visto cómo lo han capitalizado", dijo.En declaraciones al medio Forces News, el coronel retirado Tim Collins condenó el libro del príncipe Harry y lo calificó de.Refiriéndose a la revelación de que mató a 25 combatientes enemigos, Collins dijo: "Así no es como te comportas en el ejército; no es como pensamos"."Ha defraudado a los suyos. No hacemos muescas en la culata del rifle. Nunca lo hacemos"."Harry ahora se ha puesto en contra de su otra familia, los militares, que una vez lo abrazaron, después de haber destrozado a su familia biológica".Collins acusó al príncipe Harry de elegir un camino "extraterrestre" y de "buscar riquezas que no necesita".Ben McBean, un exinfante de marina que estuvo con Harry en Afganistán, le dijo a la BBC que estaba "orgulloso de él por asumir su papel, aunque eso no justifica hablar de cuántas personas has matado". McBean agregó que la revelación puede crear un riesgo de seguridad no solo para la familia real, sino para Reino Unido en general.", podrían pensar a quién pueden apuntar en Reino Unido. No hay nada positivo en lo que ha dicho", sostuvo McBean.El primer ministro británico Rishi Sunak aseguró que no comentaría sobre la idoneidad de las 25 muertes que se atribuyó el príncipe Harry y agregó que estaba "enormemente agradecido con las fuerzas armadas".Por su parte, un portavoz del Ministerio de Defensa británico dijo: "No comentamos sobre detalles operativos por razones de seguridad".