Príncipe Harry: Quiero recuperar a mi padre y a mi hermano

"Me gustaría recuperar a mi padre, me gustaría tener a mi hermano de vuelta".Son palabras del príncipe Harry en el tráiler de una entrevista que se emitirá el próximo domingo, dos días antes de la publicación de su autobiografía, Spare ("En la sombra").En el mismo adelanto de la entrevista con Tom Bradby para el canal británico ITV, el duque de Sussex dice que "no han mostrado ninguna voluntad de reconciliarse", aunque no queda claro a quién se refiere.Lo que sí parece claro es que la tensión entre el príncipe Harry y su familia no va a disminuir con el nuevo año.El hijo menor del rey Carlos III de Reino Unido y la princesa Diana de Gales concedió dos entrevistas -una con el periodista Anderson Cooper para el programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS y la ya mencionada con el canal ITV- en las que cargó tintas contra su familia por el trato recibido por sus decisiones personales.En el tráiler de CBS, el príncipe Harry, duque de Sussex, afirmó que fue "traicionado" por su familia, de quienes dice que guardan silencio en público pero hablan mal de él bajo condición de anonimato.El Palacio de Buckingham se negó a hacer comentarios al respecto.Cuando Cooper le preguntó acerca de las críticas que ha recibido por hacer "tan pública" su decisión de mudarse a California y dejar su rol institucional, el príncipe Harry respondió:"Cada vez que traté de hacerlo en privado hubo sesiones informativas, filtraciones e historias plantadas contra mí y mi esposa. El lema de la familia es 'nunca te quejes, nunca des explicaciones', pero es solo un lema".El periodista le acotó que "hay un montón de quejas y explicaciones", y el duque de Sussex insistió: "Y filtraciones"."Surtirán de información o tendrán una conversación con un corresponsal, y ese corresponsal literalmente recibirá la información en bandeja y escribirá la historia, y al final dirán que se comunicaron con el Palacio de Buckingham y no obtuvieron declaraciones", sostuvo."Pero en realidad toda la historia son declaraciones del Palacio de Buckingham", añadió."Entonces, cuando nos dicen, como ha sido durante los últimos seis años, 'no podemos emitir una declaración para protegerte', pero lo haces por otros miembros de la familia, llega un punto en el que el silencio es traición".

Getty Images

El príncipe Harry dijo que su familia lo ha traicionado.

El adelanto de la entrevista con ITV se refiere a la relación de Harry con su familia más estrecha, y ahí es donde menciona sus deseos de recuperar a su padre y a su hermano.ITV informó que su entrevista, realizada por Tom Bradby, cubriría las relaciones personales del príncipe Harry y "detalles nunca antes escuchados" sobre la muerte de su madre, Lady Di.Filmada en California, donde vive con su esposa Meghan Markle, la conversación con ITV también verá al duque referirse a "las filtraciones y el hecho de que se planten" historias, antes de agregar: "Quiero una familia, no una institución"."Sienten que es mejor mantenernos de alguna manera como los villanos", sostuvo.

"En la sombra"

A la espera de dos entrevistas más cuestionadoras

Penguin Random House Portada del libro autobiográfico del príncipe Harry, "Spare. En la sombra", que se publicará el 10 de enero de 2023.

Se espera que la autobiografía del príncipe Harry brinde detalles sobre los desacuerdos con su hermano, el príncipe William.La editorial Penguin Random House la describió como "una publicación histórica llena de perspicacia, revelación, autoexamen y una trabajada sabiduría sobre el eterno poder del amor sobre el dolor".El libro sigue al lanzamiento del documental de Netflix "Harry y Meghan", en el que el príncipe dijo que fue "aterrador" que su hermano "gritara y gritara" durante un encuentro para discutir el futuro de la pareja en la familia real.El Palacio de Buckingham se negó a comentar sobre las afirmaciones hechas en ese programa.Los Sussex también hablaron sobre por qué decidieron renunciar a los deberes reales y mudarse a Estados Unidos, criticaron a la prensa británica y el funcionamiento interno de la institución real.Hemos tenido a Oprah Winfrey.Luego fue Netflix.Ahora tenemos a Tom Bradby y Anderson Cooper.Los nuevos tráilers de ITV y CBS muestran las dos grandes entrevistas televisivas que el príncipe Harry ha concedido antes de la publicación de su libro Spare ("En la sombra").Los temas discutidos son en gran parte lo que hemos escuchado de Harry y Meghan hasta ahora: una institución que no los apoyó, una ruptura familiar que resultó difícil de arreglar y unos "medios manipulados" por el Palacio de Buckingham.La diferencia esta vez puede radicar en las dos personas que realizan las entrevistas.Hasta ahora, la historia compartida ha sido desde la perspectiva de Harry y Meghan.Han compartido su tristeza y frustración.Sin comentarios del Palacio de Buckingham, es difícil presentar otro lado de la historia.Pero tanto Tom Bradby como Anderson Cooper son periodistas respetados.Es difícil imaginar que no quisieran que esta fuera una conversación con el príncipe Harry más desafiante e inquisitiva, en comparación con todo lo que hemos escuchado hasta ahora.Lo sabremos con certeza el próximo domingo.