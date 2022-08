Premios MTV: Bad Bunny hace historia al convertirse en el primer cantante de habla no inglesa en ganar los VMA como artista del año

Getty Images

Su tema "Tití Me Preguntó" también recibió una nominación.

El portorriqueño Bad Bunny hizo historia este domingo en los premios Video Music Awards de la cadena MTV al convertirse en el primer artista que no canta en inglés en obtener el galardón al mejor artista del año. Su tema "Tití me preguntó" también recibió una nominación al mejor premio latino.El reguetonero no pudo recoger la estatuilla en directo porque en ese momento estaba comenzando una actuación en el estadio Yankee en Nueva York, como parte de su gira.

Orgullo latino

Getty Images Bad Bunny no pudo recibir el premio en directo porque estaba dando un concierto en el estadio Yankee en Nueva York.

Vestido con un traje rosa de satén y gafas de sol blancas, el artista recibió el galardón a través de una conexión de video."De corazón no tengo palabras para describir lo que siento, el orgullo que siento de estar en el Yankee Stadium recibiendo este premio", dijo emocionado, con la estatuilla en forma de astronauta de MTV entre sus brazos."Yo siempre creí, desde el principio, que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser uno de los mejores cantantes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga; yo soy Benito Antonio Martínez de Puerto Rico para el mundo entero", expresó el artista. El reguetonero competía por el premio con Drake, Ed Sheeran, Harry Styles, Jack Harlow, Lil Nas X y Lizzo.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.