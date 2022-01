Portugal: el socialista António Costa gana las elecciones y obtiene la mayoría absoluta en el Parlamento

Getty Images

António Costa es primer ministro de Portugal desde 2015.

El socialista António Costa salió fortalecido de las elecciones celebradas este domingo en Portugal, luego de haber perdido el apoyo de sus aliados políticos el año pasado y a pesar de los pronósticos.Las encuestas proyectaban un empate técnico del Partido Socialista y los conservadores, liderados por el Partido Social Demócrata (PSD).Pero Costa, que fue electo primer ministro en 2015 y luego reelecto en 2019, consiguió en las urnas 117 bancas, una más de las necesarias para tener la mayoría absoluta en el Parlamento.Si bien faltan contabilizar los votos en el exterior, con el 100% de las mesas dentro del territorio portugués escrutadas el resultado es irreversible.El PSD consiguió71 diputados de los 230 del Congreso unicameral, según las cifras publicadas por el Ministerio de Administración Interna. "Esta es una victoria de humildad, de confianza y por la estabilidad", dijo Costa tras conocer los resultados.

Getty Images

Costa se dirigió a la nación tras su victoria en las elecciones del domingo.

"Después de seis años como primer ministro, después de los últimos dos años en un combate sin precedentes contra una pandemia, es con mucha ilusión que asumo esta responsabilidad", añadió.A pesar de que no había finalizado el período de cuatro años de Costa, Portugal -que es gobernado bajo un sistema semipresidencialista- debió celebrar elecciones anticipadas ante la ruptura el año pasado de la alianza de los socialistas con partidos de izquierda, quienes se negaron a votarle el presupuesto de 2022 y con ello forzaron la convocatoria a las urnas.Los votantes, sin embargo, apoyaron al primer ministro y le dieron la espalda tanto a los restantes partidos de izquierda como a la derecha.Al conseguir la reelección sin necesidad de alianzas, Costa minimizó los riesgos de haber obtenido más de la mitad de las bancas en el Parlamento."La mayoría absoluta no es un poder absoluto, no es gobernar en solitario", afirmó.El primer ministro en Portugal puede ser reelecto de forma indefinida.

