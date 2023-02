Por qué un jefe de Samsung no le dio un smartphone a su hija hasta que tuvo 11 años

Getty Images

El director de Samsung Móviles en Reino Unido aseguró que su hija no tuvo un "smartphone" hasta cumplir los 11 años."Personalmente, no le daría uno antes; pero corresponde a cada uno de los padres decidir cuándo comprarle un teléfono a sus hijos", manifestó James Kitto.Independientemente de la edad en la que los menores comiencen a usar sus propios teléfonos, afirmó, es importante garantizar que estén seguros en la red.Sus comentarios llegan después de que la inspectora jefa de la Ofsted (el departamento no ministerial del gobierno británico que establece los estándares para la calidad de la educación), Amanda Spielman, confesara estar "sorprendida" de que estudiantes de primaria tuvieran teléfonos inteligentes.

Expuestos a una edad temprana

Getty Images

Cada vez más niños con móvil

Getty Images

Niños de solo 9 años están expuestos a la pornografía online, según reveló un estudio esta semana.Kitto, que asumió el cargo en Samsung en diciembre del año pasado, declaró al programa Today de la BBC: "aquí lo importante es que, cualquiera que use un teléfono inteligente, de cualquier edad, esté seguro cuando navegue"."En mi experiencia personal,"."Cualquiera que sea su elección y la edad que escoja para su hijo, es importante asegurarse de que, si accede a internet, lo haga de forma segura", sentenció.Los proveedores de telefonía móvil de Reino Unido suelen brindar servicios gratuitos de control parental para limitar lo que los niños pueden ver en internet, según el regulador de telecomunicaciones, Ofcom, que también recomienda que los niños tengan cuidado al compartir imágenes y usar las redes sociales.Un estudio realizado por la firma de investigación Childwise sugiere que tres cuartas partes de los niños de 9 y 10 años tienen acceso a un teléfono móvil.El 60% de los niños de esa edad posee un teléfono móvil y el 14% usa el de un familiar o amigo, y más de dos tercios se conectan a internet.El mismo estudio, llamado Childwise Monitor 2023, encontró quey otro 8% tiene acceso al de un familiar o amigo, mientras que para los niños de 7 y 8 años las cifras son del 43% y el 23% respectivamente.El mes pasado, la inspectora jefa de la Ofsted dijo que "no se siente cómoda" con que los niños más pequeños tengan acceso ilimitado a internet, y dijo que se puede hacer "mucho" para limitar el acceso de los niños a la pornografía y el contenido para adultos.A principios de esta semana, el Comisionado de Niños de Inglaterra publicó una encuesta en la que preguntó a jóvenes de 16 a 21 años cuándo vieron pornografía por primera vez.Los hallazgos sugirieron que el 10% de los niños había visto pornografía a los 9 años, y el 27% a los 11 años.A la edad de 13 años, la mitad de ellos habían estado expuestos a este tipo de contenidos.Desde que los encuestados estaban en la escuela, aumentó el porcentaje de niños con acceso a celulares.Las conclusiones del estudio han establecido vínculos con la baja autoestima entre los jóvenes y puntos de vista dañinos sobre el sexo y las relaciones.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.