Por qué Trump dice que va a ser arrestado el martes

Donald Trump fue presidente de EE.UU. entre 2017 y 2021.

EEl expresidente de EE.UU. Donald Trump afirmó que anticipa ser arrestado este martes y convocó a sus seguidores para movilizarse en las calles. La declaración, conocida este sábado, no fue confirmada por sus abogados, quienes señalaron que no habían recibido información por parte de las autoridades judiciales y que las especulaciones solo se basan en los reportes de algunos medios locales. Fiscales federales trabajan buscando indicios de crímenes cometidos por Trump antes y durante su mandato como presidente. De acuerdo a varios reportes, una acusación formal podría concretarse la próxima semana. Si efectivamente la acusación se presenta, sería la primera vez que se lleva adelante una causa penal en contra de un expresidente de EE.UU. En los últimos cinco años, fiscales en el estado de Nueva York han estado investigando acusaciones de pagos ilegales en nombre de Trump a la ex estrella porno Stormy Daniels, poco antes de las elecciones presidenciales de 2016.Daniels ha señalado que Michael Cohen, abogado de Trump, le pagó US$130.000 a cambio de que no hablara en público antes de los comicios de 2016 sobre la relación extramatrimonial que había mantenido con el expresidente.Trump ha negado haber tenido relaciones sexuales con Daniels y ha señalado que la investigación tiene motivos políticos.Este es uno de los casos por los que Trump, de 76 años, está siendo investigado, aunque nunca ha sido acusado formalmente hasta el momento y siempre ha negado haber cometido algún crimen.

El caso de Stormy Daniels es uno de varios problemas legales que enfrenta el ex presidente de EE. UU.

Campaña presidencial

Trump ha dejado en claro que continuará su campaña para convertirse en el candidato del partido Republicano a las elecciones presidenciales de 2024, iEsfuerzos anteriores para llevarlo ante la Justicia - como dos juicios políticos en el Congreso, la investigación sobre la intervención rusa y los operativos judiciales en su casa de Mar-a-Lago, en el estado de Florida- han ayudado a aumentar su popularidad entre sus seguidores, por lo que una acusación de este tipo podrían tener un efecto similar.En ese sentido, aunque se desconoce oficialmente si va a ser acusado esta semana y cuáles serían los delitos por los que se los consideraría responsable, el expresidente se ha puesto a predecir el posible arresto y ha hecho un llamado para la movilización de sus seguidores este martes.Trump ya ha demostrado que tiene un masa fiel de seguidores, tal como se puso en evidencia en la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando centenares de personas ingresaron a la fuerza al edificio de gobierno para que se anularan los resultados de las elecciones del año anterior, donde Trump había resultado derrotado. Este sábado, Trump escribió en la red social de su propiedad "Truth Social"La oficina del fiscal de Manhattan no se ha pronunciado al respecto. Por su parte, la abogada de Trump, Sudan Necheles, dijo que su equipo no ha sido notificado sobre este asunto. "Dado que se trata de una acusación política, la oficina del fiscal de distrito se ha involucrado en la práctica de filtrar todo a la prensa, en lugar de comunicarse con los abogados del presidente Trump como se haría en un caso normal", dijo.