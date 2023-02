Por qué ser desordenado puede ser bueno para ti (tanto que hasta Marie Kondo se ha rendido)

Getty Images

Marie Kondo alcanzó la fama promoviendo el orden como una vía para alegrar nuestras vidas.

"Mi casa está desordenada" son cuatro palabras inofensivas, pero cuando las pronunció la "oráculo del orden", Marie Kondo, bastaron para desatar una tormenta en internet.Casi una década después desde que Kondo introdujera en el mundo el concepto de los objetos que "desprenden alegría" o el hábito de doblar los pantalones como pequeños sobres -dando lugar también a su propio programa de Netflix-, parece que tener tres hijos ha cambiado radicalmente su estilo de vida.Según informó el diario TheWashington Post, una casa súper ordenada ya no era su principal prioridad."He renunciado a eso en el buen sentido. Ahora me doy cuenta de que lo importante para mí es disfrutar del tiempo que paso con mis hijos en casa", dijo la gurú japonesa del orden.La sección de comentarios del artículo se llenó de mensajes, algunos en tono enojado de madres estresadas y molestas que consideraban una hipocresía que Kondo cambiara de opinión sobre sus imposibles normas de orden.Sin embargo, la mayoría de las respuestas fueron bastante positivas con una palabra que se repetía una y otra vez: alivio.Alivio al ver que incluso alguien que construyó una carrera enormemente rentable a partir del orden era capaz de admitir que las prioridades se transforman cuando cambia la vida.

Bienvenido el desorden

Getty Images La confesión de la gurú de la limpieza japonesa de que no es tan malo aceptar el desorden generó todo tipo de opiniones a favor y en contra.

Lo estético

Getty Images Ha habido épocas en las que ser minimalista ha sido lo que estaba de moda.

Getty Images En las redes sociales es fácil encontrar pubilcaciones que promueven hacer ejercicio, comer saludable y tener una casa limpia y ordenada como el "estilo de vida ideal".

Lo no estético

Getty Images El desorden ordenado está generando una tendecia en internet.

No hay duda de que la posición de Kondo es genuina. Al fin y al cabo, no hay nada como un niño pequeño para hacer que ordenar parezca una tarea de Sísifo, y pocas cosas despiertan más alegría que jugar con esos niños.Pero también es posible que Kondo se adapte hábilmente a los tiempos, aprovechando una nueva ola de realismo sobre cómo son nuestras vidas.Calificarlo de "tendencia" es poco sincero cuando,,pero por una vez, ser un completo desastre parece estar de moda.La frase del año 2022 de los diccionarios Oxford (en inglés), votada abrumadoramente por el público, fue goblin mode, un tipo de comportamiento que se define como "descaradamente autoindulgente, perezoso, desaliñado o codicioso, normalmente de una forma que rechaza las normas o expectativas sociales".Si durante la pandemia todos nos obsesionamos con hacer nuestras casas acogedoras y bonitas, parece que 2022 fue el año en que nos rendimos: recibimos el desorden con los brazos abiertos y el caos que conlleva como parte de una vida normal.Para entender el porqué del redescubrimiento del desorden, conviene recordar la fuerza que ha tenido el movimiento antidesorden en los últimos años, desde series en las plataformas de streamingy televisión hasta las aplicaciones visuales y las redes sociales.TikTok, por ejemplo, ha demostrado ser un vehículo perfecto para compartir imágenes de casas ordenadas, con estilo artístico e imposiblemente minimalistas, y sí, por supuesto, hay un hashtagpara eso.y, aunque no estés en la aplicación, probablemente reconocerás la apariencia: fotos bellamente organizadas que muestran un estilo de vida de casas tranquilas, relajantes, en blanco y beige, llenas de soluciones de almacenamiento inteligentes y cajones muy limpios, con solo unas pocas velas perfumadas, mesas de centro elegantes y plantas en macetas sospechosamente sanas para dar un toque (muy genérico) de personalidad.Piensa en los espacios desaturados de Kim Kardashian o en un catálogo de una tienda de diseño interior, dependiendo de tus referentes generacionales.Algo similar al estereotipo que a veces se trata de promover de la persona que se levanta temprano, hace ejercicio, bebe un jugo verde, hace yoga con un conjunto combinado de colores pasteles y que le gusta una vida ordenada, con una casa limpia y comida saludable.Un efecto claramente opuesto a lo que entendemos como goblin mode.Pero la reacción a todo esto ya se ha puesto en marcha, algo que no debería sorprendernos si tenemos en cuenta quesea por lo caros, el tiempo que requieren o lo aburridos que pueden llegar a ser para muchas personas.Y no para todo el mundo el orden es terapéutico: para algunos, tratar de ser más organizados es realmente doloroso.Aunque TikTok se mueve implacablemente rápido, y en muchos aspectos no hay que tomárselo demasiado en serio, sigue siendo un indicador útil de estos cambios de corriente.El desorden organizado lleva un tiempo en auge,.Pensemos en un forma de maximalismo desordenado: un caos, pero un caos armoniosamente expuesto.Otra microtendencia actual en TikTok, supuestamente a favor del desorden, es la de jóvenes que muestran sus mesas de noche aparentemente desordenadas: es difícil no sospechar que en realidad están muy cuidadas, con una colección de productos para el cuidado de la piel, joyas delicadas, pilas de libros codiciados, más velas... sin una taza usada ni un papel sucio a la vista.Otra es la que parece ofrecer: los videos de casas "no estéticas". Piensa en hogares muy normales, con muebles feos, montones de ropa sucia, juguetes de los niños tirados por el suelo, camas para mascotas, grifos rotos o electrodomésticos de cocina feos y baratos.Es real y comprensible, y refleja el hecho de que mucha gente no puede permitirse vivir en una casa de exposición reluciente y no tiene tiempo para mantener todo impecable.Dicho esto, muchos de estos videos caseros #nonaesthetic ("noestético") todavía tratan sobre ordenar, limpiar o hacer un "reset", empezar de cero: una categoría de contenido enormemente popular y desconcertante para aquellos de nosotros.Pero al menos los videos de limpieza no estéticos parecen un poco más realistas que algunos de los contenidos escenificados que hay por ahí.El punto es que, si bien es poco probable que veamos a Marie Kondo publicando este tipo de videos, sus palabras nos hacen pensar que no se trata solo de aceptar un poco de desorden, sino realmente de recibirlo con los brazos abiertos, con el fin de tener más tiempo para lo que es más importante en tu vida.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.