Por qué se ha disparado el precio de los huevos en EEUU (hasta convertirse en objeto de contrabando desde México)

Los intentos de contrabandear huevos enfrentan grandes multas.

¿Cómo te gustan los huevos? Cualquiera que sea tu preferencia, evita los que llegan de contrabando a través de la frontera.Ese es un problema que ha ido en aumento en los últimos meses en Estados Unidos, donde contrabandear este alimento a través de la frontera de México o Canadá puede resultar en multas de hasta US$10.000, según advierten las autoridades.Pese a ello, en los últimos tiempos son muchos los que se han sentido tentados a cruzar la frontera para llevar de vuelta a EE.UU. esta carga delicada.Las incautaciones en los puestos de control fronterizo se han disparado en más de 100%.¿Por qué se animan a correr este riesgo? La respuesta parece estar en la gran diferencia de precios, pues los que se compran al otro lado de la frontera pueden costar la mitad.Y es que, para diciembre pasado, el precio de los huevos en EE.UU. había aumentado un 60% en comparación con el año anterior.Esto explica el hecho de que solo entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2022, las incautaciones de huevos y aves aumentaran un 108%, según las estadísticas del Departamento de Agricultura estadounidense.¿Qué está ocurriendo?

Escasez y racionamiento

Getty Images Las granjas avícolas han estado haciendo frente a un brote de gripe aviar.

Más baratos en México

Getty Images En los supermercados de EE.UU. hay pocos huevos y más caros.

La oferta de huevos en los comercios minoristas de Estados Unidos se ha reducido sensiblemente en los últimos meses, al punto de que en algunos supermercados se ha estado racionando su venta.Está baja disponibilidad está presionando los precios al alza y está motivada en parte por un brote de gripe aviar, causado por un virus muy contagioso que suele ser mortal para estos animales.Más de 57 millones de aves han sido afectadas por este brote en EE.UU. desde su detección en febrero de 2022, según The New York Times.Para contener el contagio, es usual que se sacrifique a los animales que han sido infectados o que han estado expuestos al virus.En este caso, eso ha derivado en, de acuerdo con cifras del Departamento de Agricultura de EE.UU.Pero la escasez causada por los efectos de la gripe aviar no es lo único que está presionando al alza el precio de los huevos.Otros factores como el incremento de los precios del combustible, los costos de empaque y del alimento para las gallinas también están contribuyendo.El efecto de todo esto lo sienten los consumidores cuando llegan a la caja registradora.El índice de precios al consumidor del gobierno de EE.UU. muestra que, a nivel nacional,.En semanas recientes han disminuido los casos de contagio reportados de gripe aviar y se espera que el abastecimiento de huevos vaya mejorando en los próximos dos meses, pese a que aún el virus sigue siendo una amenaza presente.Mientras tanto, los huevos procedentes del otro lado de la frontera de EE.UU. sigue teniendo un precio más atractivo.A principios de esta semana, Jennifer De La O, directora de operaciones de campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en San Diego, publicó un mensaje en Twitter en el que señalaba que esa institución "ha notado recientemente un aumento en la cantidad de huevos interceptados en nuestros puertos de entrada".Para algunos residentes locales, los intentos de comprar huevos en México no son una sorpresa.Un afiliado local de CBS, socio estadounidense de la BBC, informó que la caja de, México.Anthony Gago, propietario de un mercado en la localidad fronteriza de San Ysidro, señaló que algunos clientes descontentos se dan la vuelta y cruzan hacia México cuando se enfrentan a precios altos.El sitio web Border Report, dedicado a lo que ocurre en la frontera entre EE.UU. y México, informó que una situación similar ocurre en la frontera entre El Paso, Texas, donde una caja de huevos suele costar alrededor de US$6, y Ciudad Juárez, México, donde la misma cantidad cuesta aproximadamente US$3,40.Ante estas diferencias, la postura de Charles Payne, especialista del CBP en supervisión agrícola, es clara: "Mi consejo es que no los traigan. Si no los declara o intenta pasarlos de contrabando, se enfrenta a sanciones civiles", dice./Según Payne, las altas multas de hasta US$10.000 se reservan para los envíos comerciales ilegales.y aquellos que declaran sus huevos pueden evitar las multas por completo, aunque de todas formas los huevos les van a ser incautados."La ventaja de declararlo es que lo recogeremos sin sanción. Si no lo declara o si intenta pasarlo de contrabando, habrá una sanción", le dijo Payne a Border Report.No está claro qué proporción de los huevos que han sido incautados procedían de intentos de envíos ilegales con fines comerciales o a intentos de consumidores individuales.