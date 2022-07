Por qué puedes seguir con tos después de recuperarte de covid y qué puedes hacer para aliviarla

Getty Images

La tos es un síntoma socialmente incómodo, particularmente desde que llegó la pandemia de covid-19.El problema es que la tos puede persistir durante semanas o meses después de que la infección por coronavirus haya desaparecido.Alrededor del 2,5% de las personas siguen tosiendo un año después de haberse infectadocon covid.Una tos recurrente puede socavar tu capacidad para trabajar, dejarte con facturas médicas y provocar aislamiento de situaciones sociales porque no querer que otros crean que estás propagando covid.Como médico de cabecera, tengo pacientes que preguntan si hay algo que pueda curar su tos post-covid.Esto es lo que les respondo.

La tos es un reflejo causado por la reacción de unos receptores que tenemos en la parte posterior de nuestras gargantas.

¿Qué causa la tos cuando te enfermas con covid-19?

¿Por qué arrastramos la tos después del período infeccioso?

Si las vías respiratorias superiores (fisuras nasales y senos paranasales) permanecen inflamadas, el líquido producido gotea por la parte posterior de la garganta provocando un "goteo posnasal". Esto le hace sentir la necesidad de "aclarar la garganta", tragar y/o toser Si los pulmones y las vías respiratorias inferiores están afectados, la tos es la manera que tiene el cuerpo de tratar de eliminar el líquido y la hinchazón que detecta allí. A veces no hay mucho líquido (por lo que la tos es "seca"), pero la inflamación del tejido pulmonar aún provoca tos. Las vías neuralespueden estar donde acecha la inflamación. Esto significa que el sistema nervioso está involucrado, ya sea centralmente (el cerebro) y/o periférico (nervios), y la tos no proviene principalmente de los propios tejidos respiratorios. Una causa menos común pero más grave puede ser que el tejido pulmonar se cicatrice a causa de la inflamación, una afección denominada "enfermedad pulmonar intersticial". Esto debe ser diagnosticado y manejado por especialistas respiratorios.

¿Cuándo deberías hacerte una revisión?

Un cambio en el tipo de tos (sonidos diferentes, más frecuentes)

Cambio en el esputo/flema (aumento del volumen, presencia de sangre)

Desarrollar nuevos síntomas como fiebre, dolor de pecho, palpitaciones o empeoramiento de la disnea.

¿Qué remedios probados ayudan a la tos?

No es sorprendente que el covid provoque tos, porque el virus afecta nuestro tracto respiratorio,.La tos es una de lasno deseados como virus, polvo o mucosidad.Cuando detecta algo "extraño" en el tracto respiratorio,para provocar tos tratando de eliminar el irritante.Lo que sucede es que aunque este es unefectivo, también es la forma en que se propaga el virus del covid.Y esta es una de las razones por las que el virus ha viajado de manera tan efectiva y rápida por todo el mundo.La inflamación es un proceso defensivo que utiliza nuestro sistema inmunitario para combatir el coronavirus.Losy producen líquido.Esto puede durar mucho tiempo, incluso después de que el virus haya desaparecido.La tos puede persistir por cualquiera de las cuatro razones principales, todas las cuales implican inflamación:Curiosamente, las personas pueden experimentarincluida la tos, independientemente de si estaban lo suficientemente enfermas como para ser hospitalizadas.Algunos pacientes me dijeron que no se sintieron particularmente mal durante su infección por covid, pero la tos posinfecciosa los está volviendo locos.Debemos tener cuidado de no etiquetar la tos como una tos posterior a la covid y pasar por alto otras causas graves de tos crónica.Una cosa a tener en cuenta es, además de covid.Los signos de que puede tener una infección secundaria incluyen:Otras enfermedades potencialmente, como insuficiencia cardíaca y cáncer de pulmón, por lo que si tiene alguna duda sobre la causa de su tos, hágase un chequeo.Si la tos se debe principalmente al goteo posnasal, responderá a las medidas para reducirlo, comoAlgunas personas pueden desarrollar hipersensibilidad a la tos, donde el umbral del reflejo de la tos se ha reducido, por lo que la tos se desencadena con mucho menos.Es unay nuestros cuerpos pueden tardar un tiempo en "restablecerse" a un estado menos sensible.Si unadesencadena el reflejo de la tos, las soluciones incluyen sorbos de agua lentamente, comer o beber miel y respirar lentamente por la nariz.Alel aire que golpea la parte posterior de la garganta se calienta y se humedece al pasar primero por las cavidades nasales.Por lo tanto, es menos probable que se desencadene el reflejo de la tos y, con el tiempo, la hipersensibilidad debería estabilizarse.Si la causa se origina enlos ejercicios de respiración controlada y la inhalación de vapor (en una ducha caliente o mediante un vaporizador) pueden ayudar.La mucosidad espesa también se puede volver más acuosa ala través de un dispositivo llamado nebulizador, que convierte el líquido en vapor y lo administra directamente a la mucosidad acumulada en los pulmones.Esto hace que sea más fácil despejar la tos.