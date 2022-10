Por qué nuestros ojos pueden cambiar de color con los años

Getty Images

Mucha gente sigue pensando que David Bowie tenía los ojos de distinto color, pero en realidad padecía anisocoria.

Las primeras imágenes del bebé recién nacido que aparecieron en nuestro chat familiar mostraban una cara encantadora y sorprendida con grandes ojos gris pizarra, de forma similar a los ojos marrones de su padre, pero de un color más cercano al verde de su madre.Sin embargo, cuando cumplió dos años, las fotografías revelaron que se había convertido en un niño feliz con ojos del mismo tono marrón oscuro que los de su padre, sin ningún rastro del gris oscuro de esas primeras fotografías.Podríamos pensar en el color de nuestros ojos como uno de nuestros rasgos físicos definitorios, tan personal para nosotros como la forma de nuestra nariz o cuánto sobresalen nuestras orejas.Es un rasgo que a menudo también puede dejar una impresión duradera en nosotros: el color de los ojos puede incluso influir en la confianzaque alguien deposita en nosotros.Pero, sorprendentemente, el color de nuestros ojos no siempre permanece constante a lo largo de nuestras vidas.De hecho, una amplia gama de influencias externas pueden cambiarlo, desde lesiones hasta infecciones y daños por el sol.Y a veces el cambio parece suceder espontáneamente.

¿Ojos azules?

Estudio en gemelos

Los humanos no son los únicos animales cuyos ojos cambian de color.

Lo que esperan los papás

Las pupilas responden inmediatamente a la luz.

La importancia de la melanina

Uno de los cambios oculares más conocidos por una lesión fue el ojo izquierdo de David Bowie.

Los renos experimentan un cambio notable en el color de los ojos según la temporada, en una parte del ojo que no poseen los humanos.

La evidencia sugiere que si el color de los ojos de un bebé cambia o no, depende mucho del color en sí.Un estudio dirigido por Cassie Ludwig, oftalmóloga del Byers Eye Institute de la Universidad de Stanford, analizó a 148 bebés nacidos en el Lucile Packard Children's Hospital de California y registró el color del iris al nacer.Casi dos tercios de los bebés nacieron con ojos marrones y una quinta parte con ojos azules.Dos años más tarde, Ludwig y sus colegas encontraron quea la edad de dos años, tres tenían ojos color avellana y dos tenían ojos verdes.De los 77 recién nacidos de ojos marrones, casi todos (73)a la edad de dos años.Parece, entonces, queque los ojos marrones durante las primeras etapas de nuestras vidas.¿Pero por qué?Una pista radica en el hecho de que cuando los ojos de los bebés cambiaron de color, tendieron a oscurecerse, no a aclararse.En el estudio de Ludwig,en sus primeros dos años, siendo el cambio más común que los ojos se oscurecieran.Solo cinco de los 148 niños del estudio (3,4 %) tenían ojos que se aclaraban con la edad.La tendencia hacia el oscurecimiento puede deberse a la acumulación de un pigmento protector en los iris, pero hablaremos de esto más adelante.Este cambio de color relativamente común y saludable se limita principalmente a la primera infancia. En otro estudio en Estados Unidos, que, el color de los ojos por lo general dejó de cambiar a la edad de seis años, aunque en algunos casos (10-20 % de los estudiados), continuó cambiando durante la adolescencia y en la edad adulta.Entre los gemelos no idénticos, era más probable que el color de los ojos divergiera en la vejez que entre los gemelos idénticos.Esto sugiere que, señala David Mackey, profesor de oftalmología en el Lions Eye Institute de la Universidad de Australia Occidental.Después de sentir curiosidad por el fenómeno del cambio de color de ojos, Mackey descubrió que estos dos estudios eran más o menos toda la investigación que se había realizado sobre el cambio de color de ojos en la infancia.Como anécdota, descubrió que no era raro que los padres esperaran que los ojos de sus bebés cambiaran de color."Escuché a los padres y a sus amigos decir: 'Oh, sí, el bebéen los próximos años'", dice."Me di cuenta de que no podía encontrar ningún dato sobre esto. Encontré esos dos estudios bastante pequeños, pero muestran que".Aunque los datos son limitados y solo se han llevado a cabo en un solo país, Estados Unidos, los cambios en el color de los ojos parecen serHay paralelismos con los cambios que a veces se observan en"Verás fotos de algunos niños que son rubios cuando eran bebés, pero tienen cabello castaño bastante oscuro cuando crecen", dice Mackey. "El pigmento en tu cabello puede aumentar gradualmente con el tiempo, y eso probablemente se deba a que lasy migrando al área".Puede que con los ojos pase lo mismo, sugiere.Quizás hay mayores cantidades de pigmento que se acumulan en los meses o años posteriores al nacimiento."El pigmento principal en los ojos es la melanina y es", dice."Hay una clasificación: tienes ojos azules, algunas personas también hablan de gris, pero en realidad es una variante del azul, luego tienes las combinaciones avellana y verde, y luego tienes el marrón, y eso puede ser ligeramente marrón o extremadamente marrón.que hay".Los niveles más altos de melanina pueden tener unaintensa, ya que en la piel, el pigmento ofrece protección contra el daño solar.En los iris con poca melanina, el color azul proviene de la forma en que las fibras de colágeno en la parte posterior del iris dispersan la luz, de la misma manera que el cielo parece azul debido a la forma en que la luz se dispersa en la atmósfera.Pero la razón por la que los ojos decon el tiempo, sigue siendo un misterio, dice Mackey."En realidad, no sabemos qué influye en esos cambios de color", dice Mackey, pero bien podría haber"Casi se puede decir que para todo hay una interacción de la genética y el medio ambiente, incluso para las cosas que consideramos totalmente genéticas o totalmente ambientales", dice Mackey."Pero,Realmente no tenemos esos datos para la población general".Si bien muchos de lostambién pueden estar relacionados con algo más serio, como lesiones, infecciones o daño solar.Uno de los cambios oculares más conocidos por una lesión fue el ojo izquierdo deLa sorprendente diferencia entre sufue el resultado de un puñetazo en la cabeza que le dilató permanentemente la pupila izquierda, una condición conocida como anisocoria.Sin embargo, el golpe no cambió el color azul del iris de Bowie,lo que hizo que su ojo izquierdo se viera más oscuro.Sin embargo, es posible que una lesión altere el color del iris, dice Mackey."Eso puede suceder, si entra mucha sangre dentro que puede manchar partes del ojo. O simplemente puede tener todo el pigmento revuelto por todas partes y se asienta".Es más común que.Un caso famoso de heterocromía verdadera, donde difiere el color del iris, es el de la actrizLa heterocromía de Kunis se debió a una infección del iris, que destruyó parte del pigmento de su ojo izquierdo."Algunas enfermedades infecciosas pueden hacer que el pigmento desaparezca", dice Mackey.Una es la ciclitis heterocrómica de Fuch, que es, a menudo rubéola, también conocida como sarampión alemán."Al virus le gusta vivir en el ojo, y eso puede estallar más adelante y hacer que pierdas pigmentación allí".Otros virus también pueden prosperar en el interior del ojo y, a veces,En un caso extremadamente raro,experimentó un cambio en el color de los ojos de azul a verde cuando se descubrió que el virus persistía en el líquido de sus ojos después de haber sido eliminado de otras partes de su cuerpo.A veces, un cambio en la coloración de los ojos no afecta a todo el iris, sino que deja pequeñas manchas.La aparición de manchas pálidas conocidas como manchas de Brushfield puede aparecer en el iris de lasmientras que las manchas marrones llamadas nódulos de Lisch son un signo común de la condición genética neurofibromatosis tipo 1.Y al igual que en la piel, pueden aparecery en otras partes del ojo."Es posible que tengas una peca que no afecta", dice Mackey. De hecho, aunque la mayoría de los cambios en el color de los ojos son una fuente benigna de fascinación para quienes los presencian, Mackey advierte que siempre vale la pena estar atento a un cambio menos bienvenido.