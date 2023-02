Por qué los terremotos de Turquía y Siria han sido tan mortíferos

Getty Images

Más de 2.300 personas han muerto y miles resultaron heridas después de que la madrugada de este lunes un gran terremoto, de 7,8 de magnitud, sacudiera el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Al sismo, que tuvo su epicentro cerca de la ciudad turca de Gaziantep, le siguió horas después un nuevo temblor de magnitud 7,5. Ambos han dejado extensas zonas devastadas en las que se teme que haya decenas de ciudadanos atrapados bajo los escombros. ¿Por qué han sido tan mortíferos y han golpeado tan fuerte a los dos países? Te contamos en esta nota.

La magnitud

Sin alarma sísmica

Edificios poco sólidos

¿Por qué ocurren los terremotos?

¿Cómo se miden los terremotos?

Ambos han sido grandes terremotos. El de cerca de Gaziantep se estimó en 7,8,Pero, además, suEsto hace que afecte mucho más la superficie y, por lo tanto, implica más daños en las estructuras y edificios."De los terremotos que haya habido más mortíferos en un año cualquiera,). Y solo cuatro similares si nos remontamos a la década anterior", cuenta la profesora Joanna Faure Walker, directora del Instituto para la Reducción de Riesgos y Desastres del University College de Londres.Pero no es solo el poder del temblor causa devastación.Este hecho ocurriócuando laY, en este caso, el paísdonde unos sensores monitorean permanentemente los movimientos de la tierra y, cuando detectan alguno que pueda convertirse en un sismo de 6 grados en la escala de Richter, emiten inmediatamente una señal de radio. En el caso de Ciudad de México llega a una central que la retransmite a estaciones de radio, televisión e incluso está en aplicaciones para teléfonos celulares. Estosy que la gente logre salir de sus casas y ponerse a salvo.El tipo de edificios, su altura y robustez, también son factores determinantes para que un sismo sea más o menos mortífero."Desafortunadamente, esEn este momento, salvar más vidas depende de una rápida respuesta. Las próximas 24 horas son cruciales para encontrar supervivientes. Después de 48 horas el número de supervivientes disminuye drásticamente", apunta Carmen Solana, profesora adjunta de vulcanología y comunicación de riesgos en la Universidad de Portsmouth. Pero, además, este terremoto ocurre en una región dondey ni siquiera ha habido en este tiempo alguna señal de advertencia, por lo que el nivel de preparación es menor que en una zona que esté acostumbrada a temblores. Aún así, Arancha Izquierdo, sismóloga de la Red Sísmica Nacional de España, apunta que "para una magnitud de 7,8 es muy difícil construir algo que lo resista, casi todas las construcciones no están preparadas".La corteza terrestre está formada por partes separadas, llamadas placas tectónicas, que se anidan una junto a la otra.Estas placas a menudo intentan moverse y es la fricción y el roce con la placa de justo al lado lo que impide que se mueva más. Pero, a veces, la presión aumenta tanto que una de las placas se sacude de modo repentino y hace que la superficie tiemble. En este caso,Precisamente la fricción de estas placas ha sido la responsable de terremotos muy dañinos en el pasado. Por ejemplo, el 13 de agosto de 1822 provocó un terremoto de magnitud 7,4, algo menor que los registrados ahora. Aun así, el terremoto del siglo XIX provocó daños inmensos en las ciudades de la zona, con 7.000 muertes registradas solo en la ciudad de Alepo. Las réplicas dañinas siguieron durante casi un año.Yay los científicos esperan que siga la misma tendencia que el anterior gran terremoto en la región.Se miden en una escala llamada escala sismológica de magnitud de momento.Un temblor de 2,5 o menos por lo general no se siente, pero se puede detectar con diversos instrumentos. Los temblores de hasta 5 se sienten y causan daños menores. ElCualquier movimiento por encima de 8 causa daños catastróficos y puede destruir totalmente las comunidades que se encuentren en su centro. Por ejemplo, el terremoto frente a la costa de Japón en 2011 se registró como magnitud 9 y causó daños generalizados en la tierra, y provocó una serie de maremotos gigantes, uno de los cuales causó un gran accidente en la planta nuclear a lo largo de la costa.El gran terremoto de Valdivia duró unos 10 minutos, liberó energía equivalente a 20.000 bombas de Hiroshima y causó un tsunami con olas de hasta 25 metros que causaron devastación y sepultaron poblaciones costeras.