Por qué los narcocorridos mexicanos son cada vez más populares en Estados Unidos

Al son de acordeones y trompetas, la balada "En preparación", que canta Gerardo Ortiz, nacido en California (Estados Unidos), podría confundirse con una alegre polca. Pero sus letras son escalofriantes y brutales."Si no sirves pa' matar", grita Ortiz, "sirves para que te maten".La canción continúa describiendo a un pistolero listo para el combate con una querencia por las camionetas y por su AK-47, y al que se conoce con un nombre en clave "respetado": M1.El hombre al que se refiere no es un personaje de ficción. "M1" era el nombre en clave de un notorio narcotraficante del cartel de Sinaloa, Manuel Torres Félix, alias "el Loco", quien murió en un tiroteo con soldados mexicanos en 2012.Puede que M1 esté muerto, pero su infamiay la de otros pandilleros del pasado y del presente, sigue viva en los narcocorridos, que se pueden escuchar en todas partes, desde ferias de pueblos pequeños hasta clubes nocturnos en todo México.

Estilo antiguo con titulares de hoy

¿Una reacción?

Esta música se basa en una profunda tradición que se remonta a la Revolución Mexicana, pero con un lenguaje y una acción cuyo espíritu sale directamente de los titulares actuales de la prensa. No es de extrañar, entonces, que en medio de la sombría realidad que, este género musical divida las opiniones de los oyentes en México, así como en las nuevas audiencias al norte de la frontera. Aunque el estilo de los narcorridos se remonta, al menos, a principios del siglo pasado, el género se hizo popular por primera vez en Estados Unidos en la década de los 80 y allí ha menudo se ha comparado con la tradición del rap sobre gánsteres. El primer impulso que tuvo en Estados Unidosun migrante mexicano al que aún se conoce popularmente como "el rey de los narcocorridos".En muchos sentidos,En 1992 escapó de la muerte por poco luego de recibir dos disparos en un tiroteo durante un concierto en California. A los cuatro meses, lo secuestraron y finalmenteEn las décadas posteriores a su muerte, el género que popularizó ha seguido siendo un atractivo para muchos mexicanos y mexicoestadounidenses que viven en Estados Unidos, donde tiene un público entregado."Me gusta que la música cuente historias reales de personas reales", cuenta Alex Fernández, un estadounidense de primera generación que vive en el sur de California, a pocos kilómetros de la frontera con México. "A la gente le gustan las películas policiacas o el rap de gánsteres. Es lo mismo".Es difícil conseguir cifras fiables de oyentes de narcocorridos en los Estados Unidos, pero la audiencia potencial es de millones de personas. La "música regional" mexicana, el amplio género en el que se enmarcan los corridos, es el formato de interpretación más fuerte entre los consumidores hispanos de la radio, según Nielsen.La audiencia entre los oyentes en plataformas en línea es potencialmente aún mayor.Fernández detalla que entre las canciones que actualmente están en su lista de reproducción de corridos se encuentra "30 blindadas", una canción sobre un convoy de camionetas que trabaja a instancias del cartel de Sinaloa de México.Otra canción, "Soy el Ratón",cuyo arresto en enero provocó una serie de feroces tiroteos y decenas de muertos."No conozco el miedo", reza la canción. "Un Guzmán no puede ser intimidado, especialmente por el gobierno".El contenido de este género suele estar inspirado en personas y eventos reales, y ha provocado quey en eventos que se consideran potencialmente relacionados con el narcotráfico.En noviembre, los organizadores de unplagado de violencia,Pero para muchos oyentes estadounidenses, el contenido de la música, que a menudo se retrata a los narcotraficantes como figuras parecidas a Robin Hood que se oponen al gobierno, es parte del atractivo.según Rafael Acosta, profesor de la Universidad de Kansas que ha estudiado el género de los narcocorridos."El rap de gángsters se ha naturalizado en la cultura masiva, y no es muy diferente en su función y estilo", señala. Los narcocorridos cuentan las historias de "personas que se sienten, muchas veces con razón, que son desatendidas por los aparatos estatales y económicos, y buscan posibilidades de rebelión y avance socioeconómico", comenta el profesor Acosta. Y los compara con las películas y canciones sobre gánsteres italianos de principios del siglo XX o con los forajidos que traficaban alcohol ilegal durante la prohibición de la década de los años 20.Pero los críticos que denuncian el género señalan su relación con incidentes violentos de la vida real y la relación percibida entre los músicos y los delincuentes.Más de una docena de cantantes de narcocorridos han sido asesinados en México en los últimos años, mientras que otros han sido acusados por las autoridades de estar involucrados en delitos.Para algunos, incluso hay señales de la fatiga que ha generado la violencia asociada a las drogas en México. Y estoHoward Campbell, profesor de la Universidad de Texas en El Paso, investiga el narcotráfico y la cultura de la frontera entre Estados Unidos y México, y descubrió queEsta tendencia se debe en parte al hecho de que muchos en El Paso, argumenta. "¿Cuántas veces puedes mostrar los mismos videos de narcos, de gente bebiendo champaña con mujeres y armas?. La realidad es que es una situación horrible"."Es algo que nunca desaparecerá por completo", prosigue. "Pero no creo que recupere la trascendencia que alguna vez tuvo".