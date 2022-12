Por qué los habitantes de Corea del Sur tendrán 1 año menos a partir de 2023

Getty Images

"¿Cuantos años tienes?".Es una pregunta simple con una respuesta clara. Pero para quienes viven en Corea del Sur, responder a ella es todo menos sencillo.Cuando nace un bebé, en este país se considera que tiene 1 año. Al llegar el Año Nuevo, ganan otro año. Esto significa que un bebé nacido en diciembrecumpledos años en unaspocassemanas.Pero este método de la "edad coreana" va a cambiar pronto. Este jueves, el Parlamento surcoreano aprobó una ley que eliminará dos métodos tradicionales de contar con la edad en ese país.Así, a partir de junio de 2023 desaparecerá la "edad coreana". yY no será utilizada en documentos oficiales y solamente se mantendrá método estándar y reconocido internacionalmente de medir la edad.De esta forma, el gobierno del presidente Yoon Suk-yeol está cumpliendo con una promesa de campaña de reducir la confusión en el conteo de la edad, adoptando el mismo sistema que el resto del mundo.

Hayen Corea del Sur.Oficialmente, el país ha utilizado el sistema de, utilizando la fecha de nacimiento de una persona, en la mayoría de las definiciones legales y procesos administrativos desde 1962.Pero el país también tiene otra forma oficial de contar la edad, en la que los bebés nacen con 0 años y. Así, un bebé que nació, por ejemplo, en diciembre de 2020 cumplió dos años este enero de 2022, incluso si la fecha de nacimiento real es en diciembre.Este método se utiliza principalmente para definir la edad legal en áreas del derecho que afectan a un porcentaje significativo de la población, incluido el servicio militar obligatorio o quién se considera un menor en casos de abuso.Y también está el, que es más usado en la sociedad en general. Todos tienen automáticamente un año de edad al nacer y se vuelven un año mayores el día de Año Nuevo, independientemente de su fecha de nacimiento.Bajo estos sistemas,-de la popular banda- nació el 30 de diciembre de 1995, así que tieneen la edad coreana,a nivel internacional yen la edad oficial coreana .Para algunos, puede que solo sea un número, pero la edad es algo que se toma muy en serio en Corea del Sur."Para los surcoreanos, averiguar si alguien es mayor que ellos o no es más importante que averiguar el nombre de la persona en ciertos contextos sociales. Es esencial para elegir", explica Shin Ji -young, profesor del Departamento de Lengua y Literatura Coreana en la Universidad de Corea.La tradición coreana de cómo contar la edad tiene sus orígenes en China y diferentes partes de Asia. Pero se cree que Corea del Sur es el único país que todavía cuenta la edad de esta manera."La globalización ha hecho que los coreanos sean más conscientes de lo internacional. Esto tiene un impacto en los jóvenes, ya que[por estos sistemas de conteo]", dice Kim Eun-ju, profesora de Derecho y Política en la Universidad de Hansung.Pero aparte de eso, las normas oficiales también han tenido efectos reales en los surcoreanos.Algunos padres, por ejemplo, han tratado de engañar al sistema de registro de nacimientos porque les preocupa que sus bebés de diciembre estén eny, como resultado, más adelante en la vida.Durante la pandemia, también se planteó la estandarización de la edad, pues las autoridades sanitarias usaban la edad internacional y la edad coreana indistintamente para establecer el grupo de personas que recibiría la vacuna, lo que generó mucha confusión.Esta no es la primera vez que los gobernantes de Corea del Sur intentan idear un método unificado para contar la edad.En 2019 y 2021, dos legisladores propusieron proyectos de ley similares que posteriormente no se convirtieron en ley en la Asamblea.Sin embargo,la nueva medida para la sociedad coreana, a pesar de estar de acuerdo con la propuesta desde una perspectiva administrativa.Jang Yoo-seung, investigador del Centro de Investigación de Estudios Orientales de la Universidad de Dankook, le dijo a la BBC que la edad coreana."Nuestra sociedad no parece demasiado preocupada por abandonar la tradición. ¿Correremos el riesgo de abandonar nuestra propia singularidad y cultura y volvernos más?"Pero una cosa en la que todos pueden estar de acuerdo es que, incluso si cuando en unos meses se adopte el conteo internacional, es poco probable que los surcoreanos dejen de usar su "edad coreana" en el corto plazo.*Esta nota fue publicada originalmente el 21 de abril de 2022 y actualizada el 8 de diciembre de 2022, después de que el Parlamento de Corea del Sur aprobó la ley para eliminar el uso de los métodos de conteo de la edad tradicionales en ese país en los documentos oficiales.