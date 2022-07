Por qué las fechas de vencimiento de la comida no tienen mucho de ciencia (y pueden ser culpables de gran parte del desperdicio)

Getty Images

Un brote de listeria en Florida, Estados Unidos, provocó desde enero hasta ahora al menos una muerte, 22 hospitalizaciones y el retiro de una partida de helados.Los humanos se enferman con infecciones de listeria, o listeriosis, por comer alimentos contaminados con tierra, carne poco cocida o productos lácteos crudos o sin pasteurizar.La listeria puede causar convulsiones, coma, aborto espontáneo y defectos de nacimiento. Y es la tercera causa principal de muertes por intoxicación alimentaria en EE.UU.Evitar los peligros ocultos de los alimentos es la razón por la que las personas suelen comprobar las fechas en los envases de los alimentos. Impreso con el mes y el año, se presenta a menudo de una vertiginosa variedad de frases: "mejor antes de", "usar antes de", "usar preferentemente antes de", "garantizado fresco hasta", "congelar antes de" e incluso una etiqueta de "nacida en" utilizada en algunas cervezas.

La gente piensa en ellas como fechas de vencimiento, o la fecha en la que un alimento debe ir a la basura.Pero las fechas tienen poco que ver con la caducidad de los alimentoso cuándo se vuelven menos seguros para comer.Soy microbióloga e investigadora en salud pública y he utilizado la epidemiología molecular para estudiar la propagación de bacterias en los alimentos.Un sistema de datación de productos más basado en la ciencia podría facilitar que las personas diferencien los alimentos que pueden comer de manera segura de aquellos que podrían ser peligrosos.

Confusión costosa

Más interpretaciones

Fórmula científica

Consumidores por su cuenta

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por su sigla en inglés) informa que en 2020 el hogar estadounidense promedio gastó el 12% de sus ingresos en alimentos.Pero.El Centro de Investigación Económica del USDA informa que casi el 31% de todos los alimentos disponibles nunca se consumen.Los precios históricamente altos de los alimentos hacen que el problema del desperdicio parezca aún más alarmante.El actual sistema de etiquetado de alimentos puede ser el culpable de gran parte del desperdicio.La FDA informa que la confusión de los consumidores sobre las etiquetas de fecha de los productos probablemente sea responsable de alrededor del 20% de los alimentos que se desperdician en el hogar, con un.Es lógico creer que las etiquetas de fecha están ahí por razones de seguridad, ya que el gobierno hace cumplir las reglas para incluir información sobre nutrición e ingredientes en las etiquetas de los alimentos.Aprobada en 1938 y continuamente modificada desde entonces, la ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos exige que las etiquetas informen a los consumidores sobre la nutrición y los ingredientes de los alimentos envasados, incluida la cantidad de sal, azúcar y grasa que contienen.Sin embargo,por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por su sigla en inglés). Más bien, provienen de los productores de alimentos.Y es posible que no se basen en la ciencia de la seguridad alimentaria.Por ejemplo, un productor de alimentos puede encuestar a los consumidores en un focus group para elegir una fecha de caducidad que sea seis meses después de que se elaboró porque al 60% del grupo ya no le gustó el sabor.Los fabricantes más pequeños de un alimento similar podrían imitar y poner la misma fecha en su producto.Un grupo de la industria, el Food Marketing Institute y la Grocery Manufacturers Association, sugieren que sus miembros marquen los alimentos como "mejor usar antes de" para indicar cuánto tiempo es seguro comerlos y "usar antes de" para indicar cuándo los alimentos se vuelven inseguros.Pero el uso de estas leyendas más matizadas. Y aunque la recomendación está motivada por el deseo de reducir el desperdicio de alimentos, aún no está claro si este cambio recomendado ha tenido algún impacto.Un estudio conjunto de la Harvard Food Law and Policy Clinic y el National Resources Defense Council recomienda la eliminación de las fechas dirigidas a los consumidores, citando posibles confusiones y desperdicios.En cambio, la investigación sugiere que los fabricantes y distribuidores utilicen fechas de "producción" o "empaque", junto con.Las fechas indicarían a los minoristas la cantidad de tiempo que un producto permanecerá en alta calidad.La FDA considera que algunos productos son "alimentos potencialmente peligrosos" si tienen características que permiten que los microbios prosperen, como la humedad y una gran cantidad de nutrientes que los alimentan.Estos comestibles incluyen pollo, leche y tomates en rodajas, todos los cuales se han relacionado con brotes graves de enfermedades transmitidas por los alimentos.Pero actualmenteentre el etiquetado de fecha que se usa en ellos y el de alimentos más estables.Laque está regulada por el gobierno en EE.UU. y determinada científicamente.Se somete a pruebas de laboratorio de forma rutinaria para detectar contaminación. Pero la fórmula también se somete a pruebas de nutrición para determinar cuánto tardan los nutrientes, en particular las proteínas, en descomponerse.Para prevenir la desnutrición en los bebés, la fecha de caducidad de la leche de fórmula indica cuándo ya no es nutritiva.Los nutrientes en los alimentosy la FDA lo hace regularmente.La agencia emite advertencias a los productores de alimentos cuando los contenidos de nutrientes que figuran en sus etiquetas no coinciden con lo que encuentra el laboratorio de la FDA.Los estudios microbianos, como en los que trabajamos los investigadores de seguridad alimentaria, también son unde la fecha en los alimentos.En nuestro laboratorio, un estudio microbiano podría implicar dejar un alimento perecedero para que se eche a perder y medir la cantidad de bacterias que crecen en él con el tiempo.Los científicos también realizan otro tipo de estudio microbiano observandodespués de agregar intencionalmente los microbios a los alimentos para observar lo que hacen.Se observan detalles tales como el crecimiento de la cantidad de bacterias con el tiempo y cuándo hay suficientes como para causar una enfermedad.Determinar la vida útil de los alimentos con datos científicos sobre su nutrición y seguridad podría reducir drásticamente el desperdicio yPero en ausencia de un sistema uniforme de fechado de alimentos, los consumidores pueden confiar en sus ojos y narices, decidiendo descartar el pan peludo, el queso verde o la bolsa de ensalada con mal olor.Las personas también podrían prestar mucha atención a las fechas de los alimentos más perecederos, como los fiambres, en los que los microbios crecen fácilmente.*Jill Robertses profesora asociada de salud global en la University of South Florida.*Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation y está reproducido bajo la licencia de Creative Commons. *Jill Robertses profesora asociada de salud global en la University of South Florida.*Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation y está reproducido bajo la licencia de Creative Commons. Haga clic aquí para leer el artículo original