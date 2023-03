Por qué es tan elogiado el sistema fiscal de las islas Feroe, el pequeño territorio con un estatus único dentro del Reino de Dinamarca

Getty Images

En el Atlántico norte, entre el triángulo formado por Islandia, Noruega y Reino Unido, se sitúan las islas Feroe. Un archipiélago rocoso que comprende 18 islas volcánicas habitadas y conectadas entre sí mediante túneles debajo el agua, ferris, pasos elevados y puentes.Verde y salpicado de ovejas, el pequeño territorio es una parte semiindependiente de Dinamarca que disfruta de mucha autonomía.Tienen su propio gobierno y parlamento y han establecido su propio sistema tributario.Si hablamos de deporte, las islas -de pasado vikingo- cuentan con su propia selección nacional de fútbol dependiente de la UEFA.A diferencia de Dinamarca, las islas Feroe no son miembro de la Unión Europea. Han negociado tratados de pesca y comercio separados con sus vecinos y administran su propio estado de bienestar, de por si ya bastante alto en los países nórdicos.Precisamente es la industria pesquera la que sostiene la mayor parte de su economía y ha supuesto durante décadas el principal motor.

Getty Images

La industria pesquera feroesa está diversificada y en constante desarrollo.

Los feroeses son un pueblo marinero especializado en el océano, la pesca, el transporte marítimo, la navegación, la acuicultura, la oceanografía, la biología marina y la biotecnología, así como como ingeniería y física relacionadas con el mar.Una de las principales ventajas es su sistema fiscal.Considerado como uno de los más eficientes del mundo, da muy pocos quebraderos de cabeza a sus habitantes, que en su mayoría no tiene que presentar cada año una declaración de impuestos.Un sueño para quienes aborrecen la burocracia y el papeleo que conlleva cumplir con las obligaciones fiscales.

Getty Images

Su sistema centralizado recauda de forma automática los impuestos y desembolsa las ayudas sin tener que hacer nada, al tiempo que ajusta, por ejemplo, la retención a un ciudadano que ha perdido su trabajo.No contribuye lo mismo a la sociedad una persona desempleada que el propietario de una empresa. Es más, casi siempre la carga fiscal recae en el que más ingresos tiene y las subvenciones se dedican a las escalas más vulnerables. ¿Cómo pueden las autoridades hacer todos los cálculos y adaptarse según cambian las circunstancias diarias de sus ciudadanos?"Aparentemente es un sistema tributario muy eficiente de administrar. Y la razón principal es la simplicidad. No existen las deducciones, los créditos o las excepciones al tratamiento tributario ordinario que si existen en casi todas las jurisdicciones del mundo", explica Giullio Allevato, profesor de IE Law School en IE University.

Sencillez y automatización

Getty Images La capital es Tórshavn.

Tecnología punta

Getty Images

Getty Images La población total de las islas Feroe es de apenas 50.000 habitantes.

Getty Images

Contribuyentes cautos

Es decir el código fiscal de las islas Feroe no contempla deducciones del impuesto sobre la renta o incluye solo unos pocas.Esto lo hace muy sencillo y permite automatizar el sistema porque todos losEntonces es muy fácil para el contribuyente y para la autoridad tributaria determinar la base imponible y el impuesto que se tiene que pagar.Otra de las premisas sobre la que se asienta este sistema tributario tan elogiado es.En cualquier parte de Estados Unidos se consideraría un "pueblo" en lugar de un "país".Una tercera parte de los ciudadanos vive en la capital, Tórshavn."Estamos hablando de una jurisdicción muy pequeña. Por lo tanto,que enfrentan la mayoría de los estados europeos o el mismo Estados Unidos", añade Allevato.Otra razón para este experto del buen funcionamiento es la digitalización de la autoridad fiscal, que conlleva."Las islas Feore estány tienen la capacidad de acceder y procesar una gran cantidad de datos. Y esto ayuda mucho a mejorar la eficiencia del sistema tributario", dice.Un sistema de este tipo, donde es el empleador o la empresa la que retiene (o recauda) los impuestos para transferírselos al Estado.Así que está obligado a invertir mucho en recursos administrativos y dinero para cumplir con la ley. En las islas Feroe es al contrario.El gobierno es capaz de calcular los impuestos que le corresponden a casi cualquier contribuyente sin necesidad de la intervención del empleador.relevante tributaria, bancaria, laboral, de seguridad social… "En otros países el código tributario está lleno de reglas especiales, desviaciones del sistema. Hayque hacen que sea mucho más complejo de administrar", apunta el profesor."y no el contribuyente común. Y esto hace también más complejo el trabajo de la autoridad tributaria".Allevato apunta a la falta de voluntad política como causa de los enrevesados sistemas fiscalesque caracterizan a los países occidentales."En la mayoría de los casos, los gastosotorgados a ciertas industrias o a ciertos contribuyentes que pueden presionar a los gobiernos", afirma.El profesor del IE cree queinvolucrados."La resistencia a digitalizar la autoridad fiscal a menudo también es el resultado de la presión del lobby y se junta con el sentimiento de ciertos contribuyentes que no quieren que la autoridad tributaria se vuelva eficiente, que sepa todo y prefierenAsí que aunque es cierto que estamos hablando de un territorio reducido con una población muy limitada, ésta no el única razón."Hay otros países pequeños donde el sistema fiscal no funciona. Entonces, este es un país pequeño que en realidad implementó un sistema tributario muy simple y permitió que la autoridad tributariapara ponerlo en marcha".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.