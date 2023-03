Por qué el riesgo de infarto aumenta en las mujeres con la menopausia

Getty Images

Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte de mujeres en todo el mundo, pero siguen sin ser diagnosticadas ni tratadas, según una destacada cardióloga.Para la doctora Susan Connolly, consultora del Hospital Universitario de Galway, es crucial que las mujeres sean conscientes de los riesgos que suponen las enfermedades del corazón, para lo que hay que erradicar la percepción de que se trata de un mal que afecta fundamentalmente a los hombres.El riesgo comienza a aumentar, debido a los cambios hormonales,en el momento de la menopausia, la época de la vida de una mujer en la que deja de tener sus menstruaciones, asegura esta cardióloga. "Antes de la menopausia, el riesgo de enfermedad cardíaca de las mujeres es mucho más bajo que el de los hombres, pero luego se recupera rápidamente y se cree que se debe a la disminución del estrógeno, que en realidad es una hormona protectora del corazón", explica.Los estrógenos son un grupo de hormonas que juegan un papel clave en la salud reproductiva femenina, incluyendo la pubertad, menstruación, embarazo y menopausia. También son importantes para la salud del corazón, los huesos y el cerebro, tanto en hombres como mujeres, según recoge la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. (NLM, por sus siglas en inglés).Para la doctora Sandra McNeill, ginecóloga especializada en enfermedades cardiovasculares, es importante que las mujeres se encuentren en el mejor estado de salud posible cuando lleguen a la menopausia. Esto incluye no fumar, cuidar su peso, tomar alcohol y hacer ejercicio.

"Tradicionalmente, se pensaba que los problemas cardíacos solo los padecían los hombres. Lamentablemente, eso no es cierto. Las mujeres están protegidas en cierto modo hasta la menopausia por los estrógenos", afirma la ginecóloga.Sin embargo, una vez que se llega a esta etapa de la vida de la mujer y cae el nivel de estrógenos, el corazón lo resiente y, según McNeill, los problemas cardíacos superan a los que padecen los hombres.Debido al efecto positivo de los estrógenos, las mujeres generalmente desarrollan cardiopatías 10 años después de los hombres. Si la menopausia llega antes de los 40 años, el riesgo de sufrir alguna enfermedad del corazón es mayor que en otras mujeres de su misma edad.

Síntomas diferentes

BBC La cardióloga Susan Connolly asegura que las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en mujeres de todo el mundo.

los síntomas clásicos que nos han enseñado en la facultad de Medicina. Pero las mujeres posmenopáusicas tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que los hombres, y la enfermedad cardiovascular en las mujeres posmenopáusicas es la principal causa de muerte", advierte la ginecóloga McNeill.Estos síntomas "clásicos" suelen ser opresión en el pecho, dolor en el brazo y dificultad para respirar, que también pueden experimentar las mujeres que están sufriendo una cardiopatía. Pero no son los únicos. La mujeres también pueden reportar otros síntomas, como"Las mujeres tienden a presentarse más tarde (en el hospital) porque no se dan cuenta de que están teniendo un infarto, no se ven en riesgo", argumenta Connolly.Reconocer y tratar con rapidez un ataque cardíaco mejora las probabilidades de sobrevivir.A menudo, las mujeres no son diagnosticadas con la misma rapidez que los hombres. Esto se debe, entre otras cosas, a que las mujeres son más propensas a tener una enfermedad cardiaca "silenciosa", es decir, sin síntomas, o a que a vecesporque los síntomas son distintos a los de los hombres. Las mujeres tienen, además, más propensión a sufrir ciertas enfermedades de corazón que son más difíciles de diagnosticar, como la enfermedad coronaria microvascular, el síndrome de corazón roto o la angina variante, explican en la NLM.Un retraso en el diagnóstico podría llevar a una demora en la atención sanitaria que podría ayudar a prevenir una enfermedad grave como un ataque cardíaco."Es el mayor asesino de mujeres en todo el mundo", afirma la cardióloga. "Muerenpor enfermedades cardíacas que por cáncer de mama, por lo que es crucial que las mujeres sean conscientes de su riesgo, que empieza a aumentar en el momento de la menopausia".Además de cuidar su salud física y mental, a las mujeres que quieren cuidar su corazón también se les recomienda vigilar sus niveles de colesterol.*Con reportería de Marie-Louise Connolly y Catherine Smyth, de BBC News Irlanda del Norte.