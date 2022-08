Por qué dormir poco nos vuelve menos generosos (y qué otras consecuencias tiene la falta de sueño)

Getty Images

¿Qué determina qué tan generoso eres como persona? ¿Podría ser cuánto dinero tienes? ¿Cuán amable eres? ¿O tal vez se trata de tus valores? Todas estas suposiciones parecen razonables, pero un nuevo estudio de la Universidad de Berkeley en California sugiere que algo que se siente tan trivial como cuán bien has dormido también puede afectar tu disposición a ayudar a otras personas en un día determinado. El estudio descubrió que la privación del sueño conduce a una reducciónen lagenerosidad.Los investigadores hicieron una prueba para ver cuán amables eran las personas cuando estaban cansadas de tres maneras diferentes. En el primer estudio, privaron de sueño a 21 voluntarios durante 24 horas y luego les preguntaron qué tan dispuestos estarían a colaborar en una variedad de escenarios, como ayudar a un extraño a cargar sus bolsas de compras.Les pidieron a los participantes que repitieran el cuestionario de altruismo después de una noche de sueño normal. Los investigadores también estudiaron los niveles de actividad cerebral de los 21 participantes utilizando imágenes de resonancia magnética funcional (fRMN, por sus siglas en inglés). Después, 171 voluntarios reclutados en internet llevaron un diario de su sueño antes de realizar el mismo cuestionario. En ambos experimentos, los investigadores encontraron que los participantes cansados ​​puntuaron más bajo en el cuestionario de altruismo.Este fue el caso independientemente de los rasgos de empatía de los participantes y de si la persona a la que se suponía que debían ayudar era un extraño o alguien familiar para ellos.

Corta duración

El sueño es vital

Todo tiene sentido

Tras una buena noche de sueño, estamos más dispustos a dar, según el estudio.

Finalmente, los investigadores analizaron más de 3,8 millones de donaciones benéficas realizadas en EE.UU. antes y después de que se cambiaran los relojes para el verano, lo que hace que todos pierdan una hora de sueño. Las donaciones disminuyeron un 10% en los días posteriores al cambio de reloj en comparación con las semanas anteriores y posteriores a la transición.El análisis de imágenes de resonancia magnética funcional encontró que la privación del sueño parece estar relacionada con unaque regula nuestras interacciones sociales con los demás. El cambio en la actividad cerebral no se relacionó con la calidad del sueño, solo con la cantidad. La buena noticia es que estey desaparece una vez que volvemos a nuestro patrón normal de sueño.Hace tiempo que se estableció que el sueño es fundamental para muchos aspectos de nuestra salud y bienestar. Esto se demostró en 1959, cuando el DJ estadounidense Peter Tripp se mantuvo despierto para transmitir en vivo desde el Time Square de Nueva York durante 201 horas seguidas. El récord de Peter fue batido en 1964 por Randy Gardner, un adolescente que permaneció despierto durante 260 horas (casi 11 días) para un proyecto de la feria de ciencias de la escuela.Randy y Peter se mostraron bien a lo largo de sus experiencias. Pero a medida que avanzaba el desafío, comenzaron a arrastrar las palabras, a veces se confundían y les costaba completar tareas simples como recitar el alfabeto.Ambos también tuvieron alucinaciones vívidas. Peter vio telarañas en sus zapatos y creyó que un cajón del escritorio se había incendiado.Ahora sabemos que la, como. Peter y Randy parecieron recuperarse de sus terribles experiencias, pero las investigaciones muestran que la privación severa del sueño a largo plazo puede provocarduraderos.Desde los experimentos de Peter y Randy, la investigación ha encontrado que la falta de sueño afecta la mayoría de los aspectos de nuestro comportamiento, y no menos importantes nuestras habilidades básicas deEn 1988, la Asociación de Sociedades Profesionales del Sueño publicó un informe en la revista Sleep, advirtiendo que dormir mal lleva a un mayor riesgo de tener un accidente, como una colisión en la carretera o un percance haciendo arreglos en el hogar.Un estudio de 2015 comparó el número de accidentes de tráfico mortales en EE.UU. justo después de que los relojes cambiaran al horario de verano cuando los relojes se adelantan y perdemos una hora de sueño y encontró un aumento significativo en el número de accidentes al día siguiente.Los psicólogos creen que la amabilidad y la generosidad son parte de nuestra cognición social, un conjunto complejo de procesos que controlan cómo interactuamos con los demás y cómo tomamos decisiones sobre nuestro comportamiento hacia ellos.Estas decisiones se basan en muchos factores. Cada uno de estos factores se ve afectado por lo bien que dormimos; nuestra memoria, todos los aspectos de la memoria de situaciones anteriores, la calidad de nuestras decisiones, lo impulsivos que somos y sobre todo nuestras emociones y lo bien que podemos regularlas. Es de esperar que la cantidad de dinero que estamos dispuestos a donar también sea sensible al sueño.Así que la próxima vez que un amigo te pida que hagas una donación para su maratón que busca recaudar fondos por una buena causa, duerme antes de darle una respuesta. *Laura Boubert es profesora de Psicología, Universidad de Westminster, Reino Unido*Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido aquí bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí si quieres leer la versión original. Recuerdaquepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.