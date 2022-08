Por qué comer sandías podía ser letal hace 6000 años

Getty Images

La sandía que consumimos hoy en día es muy diferente a la que revelan las semillas de 6.000 años halladas en Libia.

Roja, dulce, hidratante.

Un trabajo de detectives

Gentileza Oscar A. Pérez-Escobar Esta iconografía en los Papiros de Kamara, documentos de hace 3.000 años, muestra el consumo de sandía (en el círculo rojo) en el antiguo Egipto. (Renner et al., doi: 10.1073/pnas.2101486118).

Gentileza Oscar A. Pérez-Escobar El científico colombiano Óscar Alejandro Pérez-Escobar es experto en análisis de ADN antiguo y orquídeas del Jardín Botánico de Londres, Kew Gardens.

Blanca, amarga y potencialmente mortífera

Getty Images Uno de los grandes interrogantes es cuándo se domesticó la sandía de pulpa roja que se cultiva en la actualidad.

Gentileza Oscar A. Pérez-Escobar Las semillas halladas en Libia tenían marcas de dientes humanos. La imagen fue captada con una técnica llamada micro escaneo CT, que permite escanear muestras de apenas milímetros. A. Bieniek

El misterio de la domesticación

Por qué importa el hallazgo

Getty Images El futuro de la sandía puede depender de genes en sus ancestros de hace miles de años.

La sandía ya era consumida hace más de 4.300 años en Egipto, según iconografías halladas en papiros de esa época.Pero las semillas más antiguas que se conocen de esta planta.Un grupo internacional de científicos analizó el ADN de estas semillas ancestrales y descubrió que correspondían a una sandía muy diferente a la que se vende en los mercados hoy en día.La pulpa de la sandía de 6.000 añosLas semillas milenarias fueron halladas en un sitio arqueológico llamado Uan Muhuggiag, en lo que es hoy el desierto del Sahara en el sur de Libia.Para revelar el origen de las semillas los científicos utilizaron técnicas de "", el análisis de genomas antiguos.La arqueogenómica es una "máquina del tiempo" y "un trabajo de detectives", según el investigador colombiano Óscar Alejandro Pérez-Escobar, autor principal del nuevo estudio y experto en análisis de ADN antiguo y orquídeas del Jardín Botánico de Londres, Kew Gardens."Cuando uno secuencia restos de plantas que tienen miles de años de antigüedad el porcentaje de éxito es muy bajo, usualmente se puede recuperar uno o dos por ciento del ADN de estas plantas", señaló Pérez-Escobar a BBC Mundo."Uno de los aspectos más novedosos de nuestro estudio es que logramos decodificarde semillas de 6.000 años de antigüedad de las cuales no se conocía su identidad"."De todos los restos de plantas de mucha antigüedad que se han caracterizado genéticamente, estos son los más antiguos que se han secuenciado hasta ahora".Los científicos compararon el ADN de las semillas con el de otras provenientes de Sudán, de unos 3.000 años de antigüedad, y con semillas de herbarios del Jardín Botánico de Kew colectadas en los últimos 150 años."Y nos dimos cuenta que las semillas de Libia, aunque están relacionadas genéticamente con la sandía que consumimos hoy en día, eran muy diferentes".Estudiando qué genes estaban presentes en las semillas y sabiendo qué caracteres controla cada gen, los científicos descifraron cómo era la sandía consumida hace 6.000 años."Fue así que", señaló Pérez Escobar.La pulpa tenía además "un gran contenido de un compuesto que se llama, que es lo que da el sabor amargo a algunas calabazas". ""."La cucurbitacina se encuentra principalmente en un grupo de plantas conocido como Cucurbitaceas, que incluye las calabazas, melones y sandías. La toxicidad de este compuesto se debe a una adaptación para prevenir el daño por depredadores".Aún hoy en día algunas especies silvestres de sandía pueden causar intoxicación debido a su alto contenido de cucurbitacina, señaló el investigador."Se han registrado casos de intoxicación, o incluso muerte, en Europa y Asia, de gente que ha confundido sandías silvestres o consumido calabazas con un elevado contenido de cucurbitacina". Los científicos creen que en el caso de la sandía de 6.000 años."A diferencia de la pulpa, las semillas no tienen cucurbitacina, que es extremadamente amarga", afirmó Susanne Renner, investigadora de la Universidad de Washington en Estados Unidos y coautora líder del estudio.Otro de los autores, Guillaume Chomicki, de la Universidad de Sheffield en Inglaterra, afirmó que las sandías "parecen haber sido colectadas o cultivadas inicialmente por sus semillas. Esto concuerda con marcas de dientes humanos en las semillas encontradas en Libia".Los científicos creen que la sandía que consumimos actualmente, cuyo nombre científico es Citrullus lanatus subsp.vulgaris, no desciende directamente de la especie analizada en el estudio, sino de otra población con la que la sandía de Libia intercambiaba genes hace ya 6.000 años.Uno de los grandes interrogantes que sigue sin respuesta es. En otras palabras, en qué momento alguien comenzó a seleccionar estas sandías por sus rasgos deseables y a propagarlas."Una hipótesis que manejamos es que antes de que se domesticara la sandía para cualquier tipo de uso, ya sea la semilla o la pulpa roja, el ancestro de estas especies era una sandía que era amarga, tenía pulpa blanca y semillas pequeñas", señaló Pérez-Escobar."Algún día alguien por azar encontró una planta con una mutación que tenía pulpa roja o amarilla y dulce". "Y esa persona tomó las semillas y las empezó a propagar".Comprender el pasado de la sandía es crucial para el futuro, según Pérez-Escobar.Cuando los seres humanos domestican un cultivo siempre hay una pérdida de diversidad genética. En otras palabras, hay un conjunto de caracteres que una planta tenía y que ya no tiene, señaló el investigador. Por ello, entender la historia de los cultivos permite identificar "" en plantas que en el pasado compartieron genes con las especies que se consumen hoy en día."Ahora con el cambio climático tenemos una urgencia muy grande de producir cultivos a escala y muy rápido, que sean mucho más adaptables a condiciones por ejemplo de más aridez", dijo Pérez-Escobar a BBC Mundo. "Y las variedades cercanamente relacionadas a las sandías que consumimos ahora.""Viajando en el pasado a través de la arqueogenómica podemos entender cómo los ancestros de los cultivos que consumimos hoy en día lograron adaptarse a cambios climáticos y tolerar enfermades".