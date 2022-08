Por qué casi todas las tortugas marinas que están naciendo en playas de Florida son hembras

Reuters

Una cría en el Hospital de Tortugas en localidad de Marathon, en la Florida.

Las olas de calor en la Florida, Estados Unidos, están generando un grave desequilibrio de género en las poblaciones de tortugas marinas.El aumento de la temperatura de la arena está causando que casi todas las tortugas que nacen sean hembras."Lo aterrador es que los últimos cuatro veranos en Florida han sido los más calurosos registrados", señaló Bette Zirkelbach, gerente del Hospital de Tortugas en la localidad de Marathon, en los Cayos de la Florida, a la agencia Reuters.En algunas poblaciones de tortugas, el 99% de las crías son hembras, agregó Zirkelbach.

Por qué la temperatura es clave

Reuters El sexo de las tortugas marinas no se determina durante la fecundación, sino que depende de la temperatura.

Reuters "Como en las tortugas marinas los caracteres sexuales secundarios no aparecen hasta que empiezan a madurar, y para esto pueden pasar 20 años, la única forma sencilla a día de hoy de determinar el sexo es una endoscopia", explicó José Luis Crespo, veterinaio de la Fundación Oceanogràfic .

También en otras partes del mundo

Getty Images Debido al calentamiento global, se teme que la feminización de las crías pueda comprometer el futuro de las poblaciones tortugas.

El sexo de las tortugas marinas no se determina durante la fecundación, sino que.Si los huevos se incuban por debajo de los 27 °C, las crías de tortuga serán machos. Si los huevos se incuban por encima de 31 °C, las crías serán hembras, señala en su sitio la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA por sus siglas en inglés. Las temperaturas que fluctúan entre los dos extremos darán como resultado una mezcla de tortugas bebés machos y hembras."A medida que la Tierra experimenta el cambio climático, el aumento de las temperaturas podría dar lugar a condiciones de incubación sesgadas e incluso letales, lo que afectaría a las especies de tortugas y otros reptiles", agrega la NOAA.Jose Luis Crespo, veterinario, responsable del área de Conservación de la Fundación Oceanogràfic en Valencia, España, señaló a BBC Mundo que "al no depender de diferenciación genética y disponer de los mismos cromosomas,". "Una mayor actividad de las enzimas implicadas en el metabolismo de hormonas sexuales activa rutas metabólicas que derivan en la determinación de hembras. Esto es una manera muy breve de explicarlo, pero en esencia ocurre eso, es principalmente influido por la temperatura, aunque se piensa que otros aspectos como la humedad también podrían influir en menor medida".El problema del nacimiento desproporcionado de tortugas hembra no se limita a las playas de la Florida.", con una feminización de las crías nacidas en las principales playas de puesta a nivel global", señaló Crespo. "Es un problema que preocupa a científicos y conservacionistas de todo el planeta y sobre el que se está estudiando, trabajando y proponiendo herramientas para contrarrestar su impacto".Un estudio de 2018 en Australia señaló que en una de las mayores poblaciones de tortugas verdes en la Gran Barrera de Coral.En la parte sur de la Gran Barrera de Coral, con aguas más frescas, nacía un macho por cada dos hembras. Pero en la parte norte la proporción era de un macho por cada 116 hembras, según el estudio publicado en la revista Current Biology . La gran pregunta es cuáles serán las consecuencias a largo plazo del desequilibrio drástico entre el número de machos y hembras. "Se desconoce el impacto real, dado que no se conoce el ratio de hembras: machos necesarios para que una población sea viable, pero, empezando con el bajo flujo genético y el impacto que se sabe que tiene esto para la salud de las poblaciones", explicó Crespo a BBC Mundo. "Esta es una de la posibles explicaciones que se da al proceso de colonización que se está observando en el Mediterráneo occidental donde países como Italia, Francia y España están viendo un aumento de tortugas que llegan a anidar a sus costas cuando nunca ha sido considerado una zona de anidación".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.