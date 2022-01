Por qué Rusia desconfía de la OTAN y cuál es el papel de la organización en el conflicto en Ucrania

Getty Images

Ucrania es un país socio de la OTAN, una alianza a la que pertenecen varios países, como EE.UU.

Ante la posibilidad de una invasión en Ucrania por parte de Rusia, los países de la OTANcierran filas.Los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte están sopesando hasta dónde deberían llegar para ayudar a Ucrania frente a esta invasión.La alianza, que incluye a Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, entre otros, está intensificando la preparación militar, especialmente desde la presencia de tropas rusas en la frontera entre Rusia y Ucrania.Pero ¿qué es la OTAN y cuál es la histórica relación entre esta alianza y Moscú?

¿Qué es la OTAN?

¿Cuál es el problema actual de Rusia con la OTAN y Ucrania?

¿Qué más le preocupa a Rusia?

¿Qué ha hecho la OTAN en el pasado en Rusia y Ucrania?

¿Qué compromisos le ha dado la OTAN a Ucrania?

Getty Images Desde la anexión de Crimea por parte de Rusia, la OTAN ha puesto grupos de batalla en Europa del Este

¿Está la OTAN unida sobre Ucrania?

Getty Images La OTAN ha intensificado sus defensas militares en Europa del Este

La OTAN es una alianza militar formada en 1949 por 12 países, incluidosSus miembros acuerdan acudir en ayuda mutua en caso de un ataque armado contra cualquier país miembro.Su objetivo era originalmenteen Europa tras la Segunda Guerra Mundial.En 1955, la URSS respondió a la OTAN creando su propia alianza militar de países comunistas de Europa del Este, con el llamado Pacto de Varsovia.Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, varios países del antiguo Pacto de Varsovia se convirtieron en miembros de la OTAN. La alianza ahora tiene 30 miembros.Ucrania es una antigua república soviética que limita con Rusia y la Unión Europea.No es miembro de la OTAN, pero es un "país socio", lo que significa que se le puede permitirRusia quiere garantías por parte de las potencias occidentales de que esto nunca sucederá, algo que Occidente no está preparado para ofrecer.Ucrania tiene una gran población de rusos étnicos y estrechos lazos sociales y culturales con Rusia. Estratégicamente, el Kremlin lo ve como su patio trasero.El presidente Putin afirma que las potencias occidentales están utilizando la alianza para rodear a Rusia yHa argumentado durante mucho tiempo que EE.UU. rompió una garantía que dio en 1990 de que la OTAN no se expandiría hacia el este.La OTAN rechaza las afirmaciones de Rusia y dice que solo un pequeño número de sus estados miembros comparten fronteras con Rusia y que es una alianza defensiva.Muchos creen que la acumulación actual de tropas rusas en la frontera con Ucrania puede ser un intento de obligar a Occidente a tomar en serio las demandas de seguridad de Rusia.Cuando los ucranianos depusieron a su presidente prorusso a principios de 2014,. También respaldó a los separatistas prorrusos que capturaron grandes extensiones del este de Ucrania.La OTAN no intervino, pero respondió colocando tropas en varios países de Europa del Este por primera vez.Tiene cuatro grupos de batalla multinacionales del tamaño de un batallón de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia; y una brigada multinacional en Rumania.También ha ampliado su vigilancia aérea en los estados bálticos y Europa del Este para interceptar cualquier avión ruso que traspase las fronteras de los estados miembros.Rusia ha dicho que quiere que estas fuerzas se vayan.El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha dicho que Rusia pagaría un "precio muy alto" por invadir Ucrania.EE.UU. ha puesto en alerta a 8.500 soldados listos para el combate, pero el Pentágono dice que solo se desplegarán si la OTAN decide activar una fuerza de reacción rápida.Agregó que no hay planes para despegar las tropas en la propia Ucrania.La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, advirtió que cualquier nueva escalada militar "tendría un alto precio para el régimen ruso: económico, político y estratégico".Downing Street dijo que Reino Unido está de acuerdo en que "los aliados deben acordar respuestas retributivas rápidas que incluyan un paquete de sanciones sin precedentes".El presidente Biden ha dicho que hay "unanimidad total" con los líderes europeos sobre Ucrania, pero ha habido diferencias en el apoyo que han ofrecido los diferentes países.EE.UU. dice que ha enviado 90 toneladas de "ayuda letal", incluidas municiones, a Ucrania para los "defensores de primera línea". Reino Unido está suministrando misiles antitanque de corto alcance.Algunos miembros de la OTAN, incluidos Dinamarca, España, Francia y Países Bajos, están enviando aviones de combate y buques de guerra a Europa del Este para reforzar las defensas en la región.Sin embargo, Alemania ha rechazado la solicitud de armas defensivas de Ucrania en línea con su política de no enviar armas letales a las zonas de conflicto. En su lugar, enviará ayuda médica.Mientras tanto, el presidente Macron de Francia ha estado pidiendo un diálogo con Rusia para calmar los ánimos.