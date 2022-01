Por qué Corea del Norte ha lanzado tantos misiles en el último mes

EPA

Los medios surcoreanos informaron sobre el último lanzamiento de misiles el lunes por la mañana.

Corea del Norte disparó la pasada semana dos misiles balísticos de corto alcance en aguas frente a la costa de Japón.Estos lanzamientos son los últimos de una serie inusual de pruebas. La ONU prohíbe a Corea del Norte realizar pruebas de armas balísticas y nucleares y ha impuesto sanciones estrictas.Pero Corea desafía regularmente la prohibición, y el líder Kim Jong-un ha prometido reforzar las defensas de su país.Dijo que había disparado misiles balísticos de corto alcance desde vagones de tren, mientras que días antes realizó dos pruebas de lo que afirma eran misiles hipersónicos, que son más difíciles de detectar.

El programa nuclear y de misiles

AFP

¿A qué se deben estas pruebas?

Reuters Kim Jong-un admitió recientemente que el país enfrentaba una "lucha a vida o muerte".

¿Cómplices?

¿Por qué Corea del Norte está lanzando misiles ahora?La frecuencia deCorea del Norte tiende a realizar sus lanzamientos de misilesen el país, o como una señal de su descontento con los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur.Corea del Norte generalmente prueba los misiles para desarrollar capacidades y mantener la preparación operativa, y las últimas pruebas parecen confirmarlo, dijo Ankit Panda, un experto de Carnegie Endowment for International Peace.Pero al mismo tiempo, "Kim Jong-un también tiene consideraciones internas:estos lanzamientos le permiten transmitir que las prioridades de defensa nacional no se quedarán atrás", dijo Panda a la BBC.Corea del Norte tiene problemas por laEsto se debe a un bloqueo autoimpuesto para mantener alejado a la covid que, su principal aliado económico y político, aunque ha habido informes de que la actividad entre los dos países podría reanudarse pronto.Kim admitió recientemente que, y también prometió aumentar su poder militar, incluido el desarrollo de misiles hipersónicos.Las conversaciones con Estados Unidos, que quiere que, se han estancado desde queasumió la presidencia.Su administración impuso sus primeras sanciones a Corea del Norte recientemente, en respuesta a algunas de las pruebas realizadas este mes.Esto ha llevado a pensar que los recientes lanzamientos podrían ser, mostrando que el país no tiene intención de ser superado por Estados Unidos, dijo Park Won-gon, profesor de estudios de Corea del Norte en la Universidad Ewha Womans.Los lanzamientos se realizaron solo unas semanasun evento de gran prestigio y políticamente delicado para China, que comenzarán en Pekín el 4 de febrero."Me imagino que China no recibiría con agrado las pruebas de Corea del Norte en la víspera del inicio de los Juegos Olímpicos en Pekín", dijo el analista de Corea del Norte Chad O'Carroll en Twitter."Si esto continúa, no deberíamos excluir la posibilidad de que.Pero Panda dijo que aunque "Pekín puede no estar contento con estas pruebas, es probable que sean lo suficientemente tolerables", dado queDos tipos de pruebas que el analista estima que son las "líneas rojas de China".Con informes recientes de que Corea del Norte podría reanudar el comercio con China pronto, "este momento sugiere queChina está apoyando económicamente a Corea del Norte y coordinándose militarmente con él", dijo a la BBC el experto en asuntos de Corea del Norte Leif-Eric Easley."Teniendo en cuenta su, es probable que los líderes de Corea del Norte terminen sus ejercicios militares y pruebas de misiles de principios de 2022 antes de los Juegos Olímpicos de Invierno"."El momento también sugiere que Corea del Norte no quiere quedarse callado antes de las elecciones presidenciales de Corea del Sur (el 9 de marzo) o aparecer con soporte vital mientras China envía ayuda al otro lado de la frontera".Esta nota fue elaborada con información de Tessa Wong y BBC Korean.