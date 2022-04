Por qué a EEUU y a otros países les preocupa el nuevo acuerdo de seguridad entre China e Islas Salomón

Getty Images

Australia, Nueva Zelanda y EE.UU. han expresado su preocupación por la situación de seguridad en la región del Pacífico, después de que China firmara un acuerdo con Islas Salomón que incluye asistencia en defensa.Ambos países suscribieron esta semana el pacto, que ha alimentado los temores de que China pueda intentar construir una base naval en este Estado insular del Pacífico.Islas Salomón rechazó los últimos esfuerzos de Australia, su mayor donante de ayuda, para detener el acuerdo.El primer ministro del país, Manasseh Sogavare, alegó que el nuevo tratado "no socavaría la paz y la armonía" en la región.El líder de Islas Salomón agregó que el acuerdo no apunta a los aliados tradicionales, sino "más bien a nuestra propia situación de seguridad interna".No reveló los términos del pacto, pero insistió en que se hizo "con los ojos bien abiertos, guiados por nuestros intereses nacionales".

Buques de guerra y tropas chinas

BBC

"El peor fracaso de la política exterior australiana"

La ministra de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Nanaia Mahuta, también expresó su decepción por el acuerdo.Además, el pacto se ha revelado días antes de la visita a Islas Salomón del subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, Kurt Campbell, para mantener conversaciones de alto nivel.Estas conversaciones estarán relacionadas previsiblemente con lasen la región.Estados Unidos ha anunciado que reabrirá su embajada en Islas Salomón, cerrada desde 1993.Según un borrador filtrado del acuerdo, verificado por el gobierno australiano, el acuerdo contempla que"para ayudar a mantener el orden social".En los últimos años se han producido numerosos disturbios sociales en Islas Salomón.En noviembre, el gobierno australiano envió personal de sus fuerzas de defensa para ayudar a sofocar los letales disturbios que tuvieron lugar en la capital, Honiara, después de que los manifestantes irrumpieran en el Parlamento en un intento de derrocar a Sogavare.Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China confirmó el martes que el pacto final conserva las disposiciones relativas a "mantener el orden social".La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Marise Payne, y el ministro del Pacífico, Zed Seselja, calificaron el acuerdo recién firmado como "profundamente decepcionante" y aseguraron estar "preocupados por la falta de transparencia con la que se ha desarrollado este acuerdo"."Nuestra opinión invariable, incluso desde la perspectiva de los intereses nacionales de Australia, sigue siendo que", alegaron en un comunicado conjunto.La oposición laborista de Australia lo llamó "el peor fracaso de la política exterior australiana en el Pacífico" en 80 años.El primer ministro australiano, Scott Morrison, actualmente en campaña para la reelección -centrada en parte en la seguridad nacional- negó que el pacto fuera una prueba de que su gobierno hubiera estropeado las relaciones diplomáticas con Islas Salomón.Agregó que no puede ir "diciéndoles a los líderes de las islas del Pacífico lo que deben y no deben hacer".Sin embargo, Morrison afirmó que su país no tendrá una "relación sumisa" con China, país del que dijo que ha hecho "todo tipo de promesas" a las naciones del Pacífico."Siempre nos hemos mantenido firmes frente a China porque es de nuestro interés", explicó Morrison a los periodistas el miércoles.La canciller neozelandesa indicó por su parte que su país está "triste" por el pacto firmado por Islas Salomón.Islas Salomón ya había anunciado a principios del mes pasado que estaba redactando un acuerdo de seguridad con China.Esto preocupó particularmente a Australia, que se encuentra a solo 2.000 km al sur de Islas Salomón. El país, además, ha visto crecer sus tensiones con China en años recientes.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.