Polio: las autoridades sanitarias en Londres lanzan una campaña para vacunar con urgencia a 1 millón de niños contra la enfermedad

A todos los niños de entre uno y nueve años que viven en el Área Metropolitana de Londres se les ofrecerá, en cuestión de semanas, una vacuna contra la poliomielitis.La decisión la anunció el Gobierno británico este jueves y la misma se produce luego de que se detectaran rastros del virus, que en ciertos casos puede provocar parálisis e incluso la muerte, en las aguas residuales de ocho distritos de la capital de Reino Unido.La campaña buscará inmunizar a casi un millón de niños, incluidos aquellos que ya la han recibido."Reconozco que los padres y tutores estarán preocupados (...) sin embargo quiero tranquilizarlos: no se ha diagnosticado a nadie con el virusy el riesgo para la población en general es bajo", declaró a la BBC el ministro británico de Sanidad, Steve Barclay.

Volver al pasado

Getty Images El gobierno británico aspira vacunar alrededor de un millón de niños de entre uno y nueve años de edad

Tomando medidas

Getty Images Los niños son los más vulnerables al virus de la polio y tienen mayor riesgo de terminar paralizados.

Problema internacional

La polio se consideraba un mal recuerdo del pasado en Reino Unido, pues en 2003 el país, junto al resto de Europa, fue declarado libre de esta enfermedad.No obstante, en junio saltaron las alarmas cuando en una planta de tratamiento de aguas residuales que atiende al norte y este de Londres se hallaron rastros del virus. Estos hallazgos han hecho que la vigilancia se haya extendido a otros 15 lugares de Londres y al menos a 10 fuera de la ciudad.El resurgimiento de esta enfermedad está relacionado conque se utiliza para combatirla, la cual se aplica en algunos países y para la que se utiliza una forma debilitada del virus vivo. Pese a que este tipo de tratamiento es seguro y da una gran cantidad de inmunidad a quien lo recibe, también permite en el algunos casos que el virus se transmita a personas no vacunadas. Si la propagación no se frena, se corre el riesgo de que el virus utilizado en la vacuna, aquella que provoca la parálisis.La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) aseguró que la mayoría de las muestras detectadas corresponden a la forma segura de la vacuna contra la polio, aunque admitió que "unas pocas" han mutado lo suficiente como para ser peligrosas.Los hallazgos hicieron que los científicos que asesoran al gobierno le recomendaran a éste poner en marcha rápidamente una campaña de vacunación y de refuerzo para los niños.La iniciativa tiene dos objetivos: reducir el riesgo de que cualquier niño contraiga el virus y quede paralizado, y aumentar los niveles de inmunidad para complicar la propagación del patógeno.A los pequeños se les ofrecerá la vacuna quey, por lo tanto, no hay riesgo de que la actual situación se repita. ¿Por qué solo se vacunara a los niños? Porque son los más susceptibles de que la enfermedad los deje paralizados.La polio no solo vuelve a ser un tema de preocupación en Reino Unido. En Israel y en Estados Unidos también se han hallado rastros del virus recientemente, e incluso este último país registró hace tres semanas su primer caso de polio paralítica en casi una década.Las autoridades y científicos consideran que las muestras detectadas en los tres países están genéticamente relacionadas y tienen un mismo origen: ua vacuna que utiliza el virus vivo de la enfermedad.