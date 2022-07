Polémico discurso nazi de Victor Orban, presidente de Hungría, provoca renuncias y rechazo

Reuters

Victor Orban durante el discurso en Rumania

Un miembro del círculo más cercano de Viktor Orban renunció a su cargo después de que el primer ministro húngaro se pronunciara en contra de convertirse en un "pueblo de raza mixta".Según los medios locales, Zsuzsa Hegedus, que conoce al nacionalista Orban desde hace 20 años, describió el discurso como un "texto de nazismo puro".El Comité Internacional de sobrevivientes del Holocausto de Auschwitz calificó el discurso de "estúpido y peligroso".Un portavoz de Orban dijo que los medios habían tergiversado los comentarios.El discurso tuvo lugar el sábado en una región de Rumania que tiene una gran comunidad húngara.

AFP

Pese a sus históricos enfrentamientos con Rusia, Orbán mantiene una relación cordial con el presidente ruso, Vladimir Putin, por la dependencia energética de Hungría con aquel país.

En él, Orban dijo que los pueblos europeos deberían tener la libertad de mezclarse entre sí, pero que la mezcla con los no europeos creó un "mundo de razas mixtas"."Estamos dispuestos a mezclarnos unos con otros, pero no queremos convertirnos en pueblos mestizos", dijo.

Contrario a la inmigración

Análisis

EPA Viktor Orban ganó su cuarto mandato de forma aplastante en las elecciones generales de Hungría

Getty Images Auschwitz era inicialmente un cuartel del ejército de Polonia en el sur del país.

Sobre la guerra en Ucrania

Las opiniones contrarias a la inmigración de Orban son bien conocidas, pero para Hegedus, el discurso del sábado traspasó la línea."No sé cómo no se dio cuenta de que el discurso que pronunció es", escribió en su carta de renuncia, según el sitio web de noticias hvg.hu.Goebbels era el jefe del ministerio de propaganda de Adolf Hitler.Los comentarios de Orbanpor algunos en Hungría y defendidos con la misma vehemencia por otros."Solo una raza habita esta tierra, el Homo Sapiens. Y es única e indivisa", comentó el rabino jefe Robert Fröhlich.Los políticos de la oposición, derrotados decisivamente por el partido Fidesz de Orban en las elecciones de abril, dijeron que sus comentarios estaban "más allá de los límites...El portavoz del gobierno, Zoltan Kovacs, trató de amortiguar el creciente coro de condenas, argumentando que el primer ministro había hablado abiertamente sobre losEn el diario insignia del gobierno, Magyar Nemzet, un artículofrente a un intento de mezclar a todas las naciones "en una masa gris e indistinguible".En el mejor de los casos, Orban parece confundido, a veces hablando de los húngaros como "la sociedad más mixta", en otras ocasiones, parece sugerir que cree en la pureza étnica.Es poco probable que la renuncia de Zsuzsa Hegedus tenga más repercusiones en Hungría.Lay las renuncias son casi inauditas.Durante su discurso, el líder húngaro también pareciócuando criticó el plan de la Unión Europea para reducir la demanda de gas en un 15% al señalar que "el pasado nos muestra el conocimiento alemán sobre eso".El grupo judío más grande de Hungríay pidió una reunión con Orban.Más de medio millón de judíos húngaros fueron asesinados en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos en Auschwitz, Polonia.El Comité Internacional de Auschwitz dijo queY recordaron a los sobrevivientes del Holocausto los tiempos oscuros de su persecución.El ministro de Relaciones Exteriores de Rumania dijo queque se pronunciaran en territorio rumano.Respondiendo por carta a su antiguo asesor,"Sabes mejor que nadie que en Hungría, que mi gobierno sigue una", escribió.Su portavoz, Zoltan Kovacs, dijo que los principales medios de comunicación estaban "hiperventilando sobre un par de líneas duras sobre la inmigración y la integración", y sin embargo se habían mantenido en silencio sobre los puntos principales del discurso.Al abordar la guerra en Ucrania en su discurso,, que las sanciones contra Rusia no estaban funcionando y que un acuerdo de paz negociado debería ser la prioridad.Viktor Orban ganó un cuarto mandato histórico en abril, pero su postura sobre la guerra de RusiaHa mantenidoy es el único líder de la UE que critica abiertamente al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.Mientras que el resto de la UE estaba de acuerdo en reducir su dependencia del gas ruso, el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría visitó Moscú la semana pasada para discutir la compra de más gas.Budapest.A pesar de recibir grandes cantidades de fondos de la UE, el gobierno húngaro se ha enfrentado con frecuencia a Bruselas por cuestiones deAhora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.