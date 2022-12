Plogging, el curioso deporte sueco que combina correr con recoger basura

Getty Images

Cuidar del medio ambiente mientras se hace ejercicio físico, esa es la fórmula en la que se basa el plogging.Hace unos años, en 2016, el corredor sueco Erik Ahlstrom, cansado de tropezar con la basura en parques, plazas y aceras, decidió ponerle remedio dando pie a este deporte muy extraño.Se trata de una contracción de la palabra suecaplocka upp (recoger) y la palabra inglesajogging.El concepto consiste en aprovechar una carrera semanal para recoger la basura que se encuentra por el camino. La fórmula encontró rápidamente el éxito tanto en Suecia como en el resto del mundo, gracias a las redes sociales."Me sorprende la cantidad de basura que se encuentra en la naturaleza", explicó Ahlstrom en varias entrevistas cuando puso en marcha este deporte. "Los escombros pueden permanecer en la carretera durante varias semanas sin que nadie los recoja, así que he empezado a hacerlo yo. Me siento bien al hacerlo, aunque sea un gesto pequeño"

Según cifras de la ONU, en el mundo se compran un millón de botellas de plástico cada minuto y se usan hasta 5 billones de bolsas de plástico de usar y tirar al año a nivel global.

De la localidad de Are, conocida estación de esquí alpino de Suecia, se extendió a Estocolmo y rápidamente por todo el mundo, incluida Latinoamérica, donde en 2019 se logró incluso un récord."El récord mundial está en realidad en Ciudad de México, cuatro mil personas han hecho plogging en un día, pero creo que son unas 10 mil personas las que lo hacen regularmente en la India. En la India, la mayor tendencia para correr es el plogging ahora mismo", comentó Ahlstrom a Reuters en un evento de plogging celebrado en Estocolmo en 2019.En TikTok los vídeos de plogging tienen actualmente más de 11millones de visitas, y en Facebook la gente se junta para practicarlo en grupo.En los eventos en los que participa Ahlstrom, el corredor sueco motiva a la gente recordando datos como, por ejemplo, los tres millones de colillas que se tiran cada día en Suecia y la cantidad de plástico que hay en los océanos."La mayor parte de ese plástico procede de la tierra, así que cuando corramos, hagámoslo con un propósito", suele decir a los participantes al inicio de una carrera.

A Ahlstrom no le sorprende el interés que despierta este deporte en todo el mundo. "Es muy fácil, y elplogging quema más calorías que la carrera normal: tienes que agacharte y ponerte en cuclillas, es bueno para las piernas y consigues un cuerpo mejor", explica a Reuters.Que la idea de "correr por el planeta" surgiera en Suecia no sorprende. Los suecos son conocidos por su amor a la naturaleza y su conciencia medioambiental. La activista climática adolescente Greta Thunberg adquirió fama mundial después de que su huelga escolar frente a edificios gubernamentales en Estocolmo creara un movimiento global.Cómo funciona exactamenteEs muy sencillo. Lo primero que hay que hacer antes de comenzar es comprobar que se tiene el equipo adecuado como un par de guantes de goma, una bolsa de basura transparente y, si eres miembro de un club, la correspondiente camiseta estampada que sirve además de información para que los transeúntes puedan saber qué está pasando. Algunos también optan por un palo con un gancho para recoger la basura del suelo, pero no es lo recomendable ya que se hace más ejercicio si uno se agacha. El plogging es tan bueno para el planeta como para la figura, ya que se consigue entrenar todos los músculos del cuerpo gracias a que se trabajan los abdominales y los glúteos cada vez que uno se agacha o se pone en cuclillas para recoger algo del suelo.

Además, correr y detenerte y volver a correr es lo que los profesionales llaman "entrenamiento por intervalos" y también se trabajan los músculos de los brazos mientras se transporta la basura recogida. Según las aplicaciones de ejercicios, que permiten a los usuarios introducir y registrar las calorías quemadas mientras practican el plogging, este ejercicio ecológico es mucho más eficaz que hacer footing.En concreto, media hora deplogging quema 288 calorías de media, frente a las 235 delfooting normal. Y se puede hacer por ciudad, montaña, campo...cualquier lugar es apto para correr y recoger basura."Siento que estoy haciendo un poco de bien al medio ambiente", comenta un deportista británico a la BBC. "Es estupendo que la gente venga, se reúna y lo limpie para que sea un lugar mejor", indica por su parte una mujer parte de un grupo de plogging. "Sales a correr e incluso si sólo recoges cinco restos de basura, son cinco restos de basura que no acabarán en el mar", agrega otra del grupo.

Limpiar 30 ciudades en 30 días

La pasión por esta disciplina llevó a un estudiante indio a recorrer 30 ciudades del Reino Unido en 30 días durante este mes de diciembre para luchar contra el cambio climático.Durante su estancia en Bristol, a donde llegó el pasado año para cursar un máster en Política y Gestión Medioambiental,mientras corría por esa ciudad británica."Quiero crear una comunidad de plogging en todo el Reino Unido, como hice en la India", explica a la BBC el estudiante de 26 años que quiere servir de inspiración a otra gente para que creen "sus propios grupos".Gurav inició una campaña de plogging en su ciudad natal, Pune (India).Los conocidos comoque "ayudan a hacer del mundo un lugar mejor".En los últimos cuatro años ha recorridoy en noviembre habló en la COY17, la versión para jóvenes de la cumbre del clima COP27.El joven espera que se le unan otros "ploggers", ecologistas y corredores aficionados mientras visita cada ciudad en transporte público para recoger basura por todo el país."Creo que el plogging me ha convertido en un activista del clima que protesta recogiendo basura", afirmó a la BBC el joven que fue invitado en octubre a Downing Street por el nuevo Primer Ministro, Rishi Sunak."Las comunidades pueden provocar un cambio de mentalidad, y esto es crucial para un despertar masivo hacia el cambio climático y para que los gobiernos de todo el mundo actúen ya".Asimismo, comentó que intentahacia la basura, que calificó de "descuidada" e "irresponsable".También espera que el proyecto comunitario tenga un, ya que era un "aspecto clave" de la comunidad de ploggers que había desarrollado en la India."Quiero ofrecer un espacio seguro donde la gente pueda hablar de sus problemas en la vida, un lugar donde compartir sus ansiedades y miedos", declaró.Para animar a la gente a asistir con regularidad, Gurav propone retos y convierte la recogida de basura en una "búsqueda del tesoro", con grupos que "compiten" por recoger la mayor cantidad de basura."Convertirlo en un juego hace que la gente disfrute más recogiendo basura, aumenta la motivación y la gente sigue viniendo a más sesiones", afirmó.