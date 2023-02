Physical: 100, el exitoso y polémico concurso surcoreano de supervivencia que muchos ven como un Juego del calamar de la vida real

Netflix

Dos concursantes corren para atrapar una pelota que deben sostener por tres minutos.

Todo comenzó con la búsqueda del "físico definitivo".La serie de NetflixPhysical: 100 ha sido un gran éxito entre las audiencias globales: el programa de supervivencia coreano encabezóel listado deseries de televisión global no inglesa durante la semana del 6 al 12 de febrero y apareció en el Top 10 en 78 países de todo el mundo (solo hay un programa en inglés que es más popular).También es el primer reality show de Corea del Sur en ocupar el puesto número 1 en Netflix.En el espectáculo, 100 concursantesenla mejor forma física de sus especialidades compiten por el título de "físico definitivo".El último miembro sobreviviente gana 300 millones de won coreanos (unos US$230.000). El ganador se anunciará en el episodio final el 21 de febrero.Aunque los espectadores han notado algunas similitudes con Squid Game ("El juego del calamar!), el programa también es único en sí mismo, diferente a todo lo que hemos visto antes: un formato más simple de cuerpos desnudos que luchan entre sí sin importar la edad, el género o la raza.Es posible que tengan que colgarse de una barra durante más tiempo, robarle la pelota a otro concursante o arrastrar un barco de dos toneladas a través de una gran sala cubierta de arena.Los fanáticos describen Physical como un programa de supervivencia "positivo". "Es más que solo ver chicos y chicas geniales", le dijo a la BBC Elodie Wu, quien ha estado siguiendo la serie desde Francia."Me gustan ciertos valores que transmite sobre el espíritu de equipo, los grandes logros, la resiliencia mental y física. En comparación con los reality shows occidentales, la gente no critica a otros concursantes. Es competitivo y feroz, pero sigue siendo muy positivo".Te presentamos seis datos destacados del programa.

1. El primer reality de su creador

Netflix Physical 100 es el primer concurso que produce Jang Ho Gi.

2. Sin subtítulos

3. No se transmite en Corea

Netflix Habría que eliminar los tatuajes de todos los participantes para que el programa pudiera emitirse en Corea.

4. Un "Juego del calamar" real

Netflix El ganador de esta prueba logró sostenerse por 15 minutos.

5. Diversidad

Netflix El programa incluye una diversidad de géneros y razas para atraer mayores audiencias.

6. Controversia

La exitosa serie fue creada por Jang Ho Gi, un productor de una de las principales emisoras de televisión de Corea del Sur que ha pasado toda su carrera haciendo documentales, piezas serias que cubren los delitos sociales y fraudes complejos.Este fue su primer reality show -logrando que se convierta en el reality coreano más exitoso que haya financiado Netflix- y recibió la luz verde en apenas dos semanas."La propuesta era simple y prometedora", dijo el contacto de Netflix que leyó por primera vez la propuesta por correo electrónico.Gracias a la experiencia de su creador en el mundo de la producción de documentales, Physical: 100 mantiene un enfoque muy estricto en la acción principal.Se usan más de 200 cámaras para capturar cada gota de sudor, cada flexión de músculos y tendones. Se utilizan cámaras especiales, algunas de alta velocidad, para capturar cada fracción de segundo de las expresiones faciales y los movimientos corporales de los participantes.Es un enfoque muy diferente al de los exitosos reality shows que se habían hecho antes en Corea del Sur, los cuales en gran medida se basaban en subtítulos, notas al pie de la imagen y gráficos.La falta de un presentador o un panel de celebridades también fue intencional y es otro elemento que distingue al programa.Y se cree que este es uno de los factores de éxito que atrajo a una audiencia global.El enfoque en el cuerpo con juegos simples fue lo suficientemente intuitivo para que los espectadores extranjeros lo entendieran, incluso si no conocen el idioma.El creador de la serie, Jang, todavía trabaja para la emisora líder de Corea del Sur, MBC, la cual coprodujo el programa.Pero Jang le contó la historia a Netflix, Netflix financió completamente el programa y el programa solo se transmite en esa plataforma.Muchos expertos dicen que hubiera sido imposible transmitir esta serie de éxito mundial en Corea. Como emisora pública, MBC hubiera tenido que ocultar todos los tatuajes de los concursantes, según la práctica general de no molestar a ciertos espectadores.Aunque los tatuajes se están volviendo cada vez más populares, especialmente entre la generación más joven, en el pasado se los ha asociado fuertemente con las pandillas o el crimen.La actitud de Corea hacia los tatuajes es tan conservadora que.Las malas palabras, que se pronuncian con frecuencia durante los desafíos agotadores, tendrían que ser cubiertas con pitidos o eliminadas para cumplir con las normas de transmisión. Las palabras traducidas como "maldita sea" nunca habrían llegado a los medios de difusión.Muchos espectadores notarán de inmediato las similitudes del programa con una exitosa serie de televisión coreana (ficticia) anterior: Squid Game. De hecho, los propios concursantes han comentado que es "como Squid Game".El formato de supervivencia de llegar hasta un último concursante que gane una gran suma de dinero es el tema central de ambos programas. La simplicidad de las pruebas (juegos infantiles en Squid Game y hazañas de fuerza en Physical:100) también conecta a los dos.Jang mencionó en una rueda de prensa reciente que tenía la intención de hacer que el escenario fuera "surrealista" mientras trataba con humanos en la vida real. "Al igual que Squid Game, esperaba que el programa fuera un cruce entre la realidad y la fantasía", dijo.El director musical Kim Sung-soo también participó en la banda sonora del "Juego del calamar"El programa se compromete a encontrar el físico definitivo, independientemente de la edad, el género o la raza.Y eso es exactamente en lo que se centra. La altura de los concursantes osciló entre 1 metro 50 cm y 2 metros; el peso desde 40 kg a 130 kg.El diminuto campeón de salto olímpico de 2012, Yang Hak-seon, que mide 1,60 m y pesa 51 kg, se encontró compitiendo entre corpulentos luchadores profesionales de artes marciales mixtas y exagentes de élite de la Armada de Corea.Y 23 mujeres de diferentes tamaños corporales demostraron su fortaleza física y mental.Había pocos no coreanos, a menudo denominados "los extranjeros" en el programa, un aspecto que podría necesitar ser reconsiderado si el programa produjera una secuela con un atractivo más amplio.Jang ya reveló en una rueda de prensa reciente que quería cubrir todos los físicos del mundo en el futuro, ya sea por continente o áreas culturales.Sin embargo, algunas escenas han causado controversia. En una, un concursante masculino eligió a una fisicoculturista en un combate uno contra uno y luego presionó su rodilla contra el pecho de ella.La culturista dijo más tarde en su cuenta de Instagram: "Fue un espectáculo de supervivencia y fue justo". Sin embargo, sí dijo que emprendería acciones legales contra los comentaristas maliciosos que la acosaron sexualmente o editaron las imágenes.A medida que el programa ganó popularidad en todo el mundo, también hubo reclamos y contrademandas de acuerdos de producción conjunta.El proveedor de contenido Ascendio afirmó en un informe de enero que participó en la producción de Physical: 100 y obtuvo un gran impulso en términos de precio de las acciones. Sin embargo, MBC y los coproductores Luyworks Media negaron esta afirmación.Es probable que el asunto se resuelva en los tribunales.