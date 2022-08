Petro presidente Es la hora del cambio: 6 frases de su primer discurso como presidente de Colombia

AFP

En una ceremonia de posesión cargada de simbolismos, Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia, destacó el cambio que quiere para el país, que por primera vez tendrá a un presidente de izquierda y progresista.Como durante la campaña, Petro remarcó en un discurso de 47 minutos, el primero como presidente, los grandes lemas que le llevaron a la presidencia en las elecciones de junio.La igualdad, la paz, el medio ambiente, las mujeres y los más desfavorecidos fueron los ejes del discurso de Petro, el economista y exguerrillero que juró ante dios y prometió ante el pueblo cumplir la Constitución antes de vestirse con la banda presidencial con los tres colores de la bandera colombiana."Petro, amigo, el pueblo está contigo", cantaban las 100.000 personas en la plaza Bolívar de Bogotá que recibieron con entusiasmo el cambio que promete Petro.Esta es la selección que hace BBC Mundo de sus frases más destacadas.

1. "Todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra"

2. "Tenemos que terminar con seis décadas de violencia y conflicto armado, con los dos siglos de la guerra eterna y perpetua de Colombia"

3. "La guerra contra las drogas ha fracasado"

4. "El 10% de los colombianos tiene el 70% de la riqueza"

5. "Un modelo económico, social y ambiental sostenible"

Gustavo Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez

6. "Gobernaré con y para las mujeres"

La segunda oportunidad para Colombia fue un elemento clave en el inicio y el cierre de su discurso y para ello usó una frase del final de la noveladel escritor, uno de los colombianos más ilustres en el mundo y al que Petro admira.De hecho, el alias de Petro en sus tiempos de guerrillero era "Aureliano" por Aureliano Buendía, protagonista de la obra maestra de García Márquez."Quiero decirles que hoy empieza nuestra segunda oportunidad, nos la hemos ganado. Su esfuerzo valió y valdrá la pena, es la hora del cambio", dijo Petro, que plantea una agenda reformista y ambiciosa.Petro estableció un decálogo de compromisos para sus cuatro años de presidencia que comenzaron este domingo y la paz es el número uno en un país marcado por la violencia, que continúa pese al acuerdo alcanzado con la guerrilla de las FARC en 2016.Petro mismo perteneció en su juventud al grupo guerrillero M-19, que firmó la paz con el Estado colombiano a comienzos de los años 90. "Cumpliremos el acuerdo de paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones de la comisión de la verdad", prometió."Trabajaré para conseguir la paz verdadera como nadie, como nunca", dijo e hizo un llamado a los grupos armados a que depongan sus fusiles.En un país marcado por la violencia no sólo de las guerrillas sino del narcotráfico, Petro pidió "una nueva convención internacional que acepte que la guerra contras las drogas ha fracasado rotundamente y ha dejado un millon de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos, durante estos últimos 40 años, y 70.000 estadounidenses muertos cada año por sobredosis por drogas que ninguna se produce en América Latina".Petro avanzó así quizás una nueva etapa en las relaciones con Estados Unidos, socio prioritario de Colombia, entre otras cosas, en la lucha contra las drogas.La lucha contra la desigualdad es uno de los grandes ejes de la política de Petro ya que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, situación que se exacerbó con la pandemia y que provocó estallidos sociales en los últimos años."Es un despropósito y una amoralidad, no naturalicemos la desigualdad y la pobreza (...) Somos unas de las naciones más desiguales socialmente de todo el planeta y esa es una aberración que no podemos continuar si queremos ser una nación y vivir en paz", dijo.Para ello, aseguró, será básica la redistribución y nombró la reforma tributaria como la primera y más urgente de las que desea hacer. Podría ser presentada ante el Congreso ya esta misma semana.Petro defiende la ecología y la lucha contra el cambio climático y por ello quiere transformar Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, en un ejemplo para el mundo. Esa sensibilidad por el medio ambiente la adquirió cuando estudió de joven en Europa."Desde Colombia pedimos acción y no hipocresía, y por ello vamos a transitar a una economía sin carbón y petróleo, pero poco ayudamos con ello porque no somos los que emitimos los gases de efecto invernadero, son los ricos del mundo los que lo hacen", dijo antes de destacar que Colombia sí debe proteger "la mayor esponja de absorcion de esos gases", la selva amazónica.Pidió a organismo internacionales como el Fondo Monetario Internacional disminuir la deuda externa de los países para que puedan dedicar recursos a políticas ambientales.Petro juró en el cargo acomo vicepresidenta, la primera mujer afro que alcanza ese puesto, y puso énfasis de nuevo en las mujeres, uno de sus grandes bazas electorales.Dio protagonismo no sólo a Márquez, sino a su propia esposa y a numerosas mujeres citadas a lo largo de los 47 minutos de discurso.Prometió un gobierno paritario con un futuro Ministerio de Igualdad que conducirá Márquez. "Para que el género no determine cuánto ganas y cómo vives", dijo al prometer "igualdad real y seguridad para que las mujeres caminen tranquilas"Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.