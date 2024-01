Your browser doesn’t support HTML5 audio

Getty Images Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del artista de 24 años, ha tenido un ascenso musical meteórico.

Peso Pluma rompe cualquier esquema o prejuicio relacionado con la música regional mexicana.

El cantante nacido en 1999 en Zapopan, Jalisco, no usa el típico sombrero texano, tampoco sacos coloridos o botas altas, sino que va por la vida con el atuendo que han hecho común algunos exponentes de la música urbana, como gorras y zapatillas deportivas.

Sus canciones, en su mayoría corridos tumbados, son una mezcla de la típica música norteña, que combina guitarras con instrumentos de viento como el trombón y la tuba sobre beats de rap y otros géneros.

Y aunque con sus ritmos hace bailar y cantar a millones de personas en el mundo, también despierta polémica por algunas de las letras de sus canciones en las que hace referencia a reconocidos narcotraficantes como el Chapo Guzmán-, a actos violentos y a drogas como el “tusi” (también llamada cocaína rosa).

“A mí me gusta chambear. Y si la orden es matar, eso no se cuestiona”, dice, por ejemplo, en la canción Gavilán II.

En 2022, despertó críticas en su propio país por “El Belicón”, un “narcorrecorrido” que se volvió viral en TikTok y que fue cuestionado por sus letras violentas y explícitas relacionadas al mundo del narcotráfico. El tema, no obstante, marcó el inicio de su exitosa carrera.

Ahora, la controversia se trasladó a Chile, donde desde hace días distintos sectores están presionando para que el Festival de Viña del Mar -que se realizará entre el 25 de febrero y el 1 de marzo- cancele su participación por considerar que el artista hace una “apología al narcotráfico” y a la violencia.

El certamen, sin embargo, ratificó su asistencia este miércoles 17 de enero señalando que “no existen argumentos jurídicos ni contractuales para revocar la participación del artista”.

¿Cómo comenzó la polémica en Chile?

El debate en Chile sobre Peso Pluma se encendió luego de que el sociólogo Alberto Mayol escribiera una columna de opinión, publicada en el sitio web de Radio Bíobio, donde cuestionaba que en un evento público, transmitido por un canal del Estado, se le dé tribuna a un "promotor" de la cultura narco.

Getty Images Reconocidos artistas han pasado por el Festival de Viña del Mar. En la foto, el colombiano Maluma, que se presentó en 2017.

El texto rápidamente provocó reacciones en un momento sensible para el país sudamericano que está atravesando por una grave crisis de seguridad.

Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, comentó que a las autoridades les preocupa “el seguimiento de canciones que promueven la cultura narco y que muchas veces también promueven una visión bastante despectiva hacia las mujeres y reproducen paradigmas muy discriminatorios en materias de sexismo”.

Mientras que el directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), el canal público que transmite el Festival de Viña del Mar, solicitó cancelar la participación del cantante mexicano, argumentando que “no puede compartir, transmitir, ni fomentar repertorios alusivos a la violencia, el narcotráfico y otros elementos relacionados con la llamada narcocultura”.

La petición, sin embargo, no tuvo éxito. Los organizadores del festival han argumentado que no cancelarán su show pues no incurrirán "en ningún tipo de censura ni discriminación".

De esta forma, Peso Pluma se presentará ante los chilenos la noche del viernes 1 de marzo.

Tras su confirmación, el artista dijo sentirse “honrado” con su participación en este y otros festivales, y que espera generar “mayor conciencia” sobre la música mexicana.

Getty Images La ministra del Interior, Carolina Tohá (en la foto, junto al presidente Gabriel Boric), dijo que a las autoridades chilenas les preocupa "el seguimiento de canciones que promueven la cultura narco".

¿Quién es Peso Pluma?

A pesar de las polémicas, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del artista de 24 años, ha tenido un ascenso musical meteórico.

"Es el futuro con el que los sellos de música regional mexicana han estado soñando durante los últimos cuatro o cinco años", ha dicho sobre él la cadena pública estadounidense NPR.

Actualmente, acumula en la plataforma de YouTube cerca de 5 millones de suscriptores.

El año pasado, desbancó al astro puertorriqueño Bad Bunny como el artista más buscado en YouTube, de acuerdo con Latinometrics, un newsletter gratuito sobre tendencias.

Sus canciones, como "Ella Baila Sola", interpretado con Eslabón Armado, han ocupado los puestos más altos de la lista 200 Latin Hot Songs de Billboard.

Peso Pluma comenzó su carrera artística siendo un adolescente.

En una entrevista con la cadena CNN contó que solía escribir cuando tenía entre 14 y 15 años como una manera de enfrentar la depresión.

"De adolescente uno vive muchos cambios y uno se siente solo, uno se siente triste. Siempre he sido una persona muy depresiva y creo que la música para mí es mi terapia. Yo cuando escribo, cuando canto, cuando bailo, cuando doy mis pasitos, es mi forma de sacar mis sentimientos y creo que es mi terapia", le dijo a CNN.

Getty Images Peso Pluma ha dicho que comenzó a escribir canciones como una manera de "enfrentar la depresión".

El intérprete agregó que en esa etapa se dio cuenta de que sus letras tenían ritmo.

"Se me hizo fácil componer", sostuvo el cantante mexicano, que también ha vivido en New York y Texas.

Fue precisamente Estados Unidos donde trabajó como mesero y empleado de construcción, el lugar en el que comenzó su carrera musical.

"Fui a una escuela secundaria en San Antonio, donde hay una gran comunidad de chicanos, por lo que fue fácil para mí integrarme en la sociedad estadounidense y en México. Siempre escuchaba reggaeton, hip-hop y rap, pero me di cuenta que mi voz estaba hecha para cantar corridos porque los escuchaba tocar en familia todo el tiempo”, explicó el artista a la revista Variety.

En sus inicios, Peso Pluma era realmente una agrupación de tres personas, una de las cuales era el primo del artista, Roberto Laija, quien es también músico. Pero cuando la audiencia comenzó a identificar a Hassan con el pseudónimo, decidió quedárselo.

Con el tiempo, el intérprete comenzó a recibir invitaciones de otros músicos del género regional mexicano, como Natanael Cano y el Grupo Fuerza Regida, para colaborar.

Y, como ha sucedido con tantos otros exponentes urbanos, estas asociaciones catapultaron su carrera.

Después de "Ella Baila Sola", su canción más conocida es "La Bebé", un reggaetón que canta junto al también mexicano Yng Lvcas, y que cuenta con más de 800 millones de reproducciones en Spotify.

"Qlona" -que canta junto a Karol G, la popular cantante colombiana-, es otro de sus éxitos que acumula más de 500 millones de reproducciones en Spotify.

Y así es cómo Peso Pluma ha logrado posicionarse como un importante exponente de la cultura urbana latinoamericana.

Ahora, está por verse cómo será su presentación en el Festival de Viña del Mar donde, seguramente, tanto sus admiradores como sus críticos estarán mirando de cerca su performance.

