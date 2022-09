Peppa Pig: la primera pareja del mismo sexo en uno de los programas infantiles de televisión más famosos del mundo

Amada por el público preescolar en Reino Unido, EE.UU., Australia y América Latina, Peppa Pig es posiblemente uno de los animales de dibujos animados más reconocibles y populares del mundo.Quizás no sea de extrañar, entonces, que la decisión del programa de presentar una pareja del mismo sexo por primera vez haya causado sensación.Durante un episodio titulado "Familias", que se emitió por primera vez esta semana en la estación televisiva británica Channel 5, la cerdita conoció a las madres de su amiga Penny Polar Bear (una osa polar).Mientras dibujaba un retrato de su familia, Penny explicó: "Vivo con mi mamá y mi otra mamá. Una mamá es doctora y una mamá cocina espagueti".El programa, creado por los animadores británicos Mark Baker y Neville Astley, ha estado en las pantallas de televisión desde 2004. Esta es la primera vez en sus 18 años de historia que presenta una pareja del mismo sexo.Esto ocurre dos años después de que se creara una petición firmada por 24.000 personas en un sitio web con sede en EE.UU. exigiendo una "familia de padres del mismo sexo en Peppa Pig". "Los niños que miran Peppa Pig están en una edad influenciable", escribieron los creadores de la petición. "Excluir a las familias del mismo sexo les enseñará a los niños que solo las familias con padre y madre de diferentes sexos son normales".

Peppa Pig no es el único programa

Getty Images

Robbie de Santos, director de Comunicaciones y Asuntos Externos de la organización por los derechos LGBT, Stonewall, manifestó que ver a una familia del mismo sexo en el programa es "fantástico"."y significará mucho para los padres y los niños que sus experiencias estén representadas en un programa infantil tan icónico", le dijo a la BBC.Peppa Pig no es de ninguna manera el primer programa infantil que presenta parejas del mismo sexo. La caricatura estadounidense "Arthur", dirigida a niños de 4 a 8 años, ganó elogios en 2019 después de mostrar una boda gay durante su serie número 22.En ese momento, María Vera Whelan, representante de la sección infantil del canal público de televisión PBS, donde "Arthur" salió al aire hasta que terminó a principios de este año, señaló en un comunicado que PBS creía que era.Otras caricaturas populares que han abordado las relaciones LGBT incluyen las series estadounidenses Adventure Time y Steven Universe, dirigidas a audiencias de 10 años en adelante.Tras el último episodio de Peppa Pig, se encendió el debate en Twitter sobre la presentación de la familia de Penny. "Lesbianas en Peppa Pig...", escribió un hombre, acusando al programa de "marcar casilleros", es decir, cumplir con una regla burocrática.Otro participante en el debate no estuvo de acuerdo y dijo: "Bueno, ¿qué sabes? Mis hijos vieron a la primera pareja del mismo sexo en Peppa Pig y el mundo no se acabó".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.