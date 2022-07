Pensé que por tener la piel negra u oscura no me daría cáncer de piel

Cuando Isser Nener tenía poco más de 20 años, le diagnosticaron cáncer de piel."Encontré un pequeño lunar en la parte posterior de mi pierna. Estaba de vacaciones con un amigo y me dijeron: 'Tienes que revisarte ese lunar'", cuenta."Así que fui al médico y me lo quitaron de inmediato. Una semana después me dijeron que tenía cáncer de piel. Me sentí conmocionada y molesta".Le sorprendió porque había creído en un mito perpetuadodurante mucho tiempo: que los altos niveles de melanina en la piel negra significaban que el sol no podía dañarla."Pensaba que cuando tienes la piel negra u oscura, nunca te puede dar (cáncer de piel) y no que necesitas usar protector solar porque sientes que estás un poco protegida. Pero obviamente, ahora lo sé, la piel es piel y puede darle cáncer", asegura Isser.Cinco años después, el cáncer volvió. "Afortunadamente, lo volví a detectar a tiempo y no tuve que someterme a ninguna quimioterapia. Solo tuvieron que extirpar uno de mis ganglios linfáticos". Ahora, 10 años después, sigue sin la enfermedad.

Isser nunca usó protector solar durante su infancia, pero hoy en día advierte a otros que no cometan el mismo error, gracias a su trabajo con Cancer Research UK (Investigación de cáncer de Reino Unido).La organización informa que los cánceres de piel tipo melanoma son menos comunes en los asiáticos y los negros que en los blancos.Pero la doctora Ophelia Dadzie, de la Asociación Británica de Dermatólogos, explica que cuando ocurren en personas negras, tienden a ser "y tienden a detectarse en una etapa posterior".Dadzie pone como ejemplo a la estrella del reggae Bob Marley, quien descubrió un parche de piel pigmentada que resultó ser un melanoma maligno, del cual murió más tarde."Al examinar tu piel, debes mirar toda tu piel", explica."Pero, particularmente, las personas que tienen la piel más oscura no deben olvidar, manos, palmas de las manos y uñas".La doctora habla de pacientes que pensaron que tenían verrugas en las plantas de los pies, que resultaron ser cáncer de piel.Al desmentir el mito de que la piel negra es inmune a los rayos del sol, la doctora Dadzie dice que la idea errónea probablemente surgió del hecho de que las personas negras tienen mayores cantidades de melanina que las personas con otros tonos de piel."Dentro de la comunidad, existe la gente que dice: 'Soy de un país cálido, estoy bien bajo el sol', lo que se ha incrustado en la comunidad, porque tenemos melanina", agrega la doctora Dadzie.La melanina es, pero también tiene otras propiedades: es una "protección solar natural inherente", señala. "Se asienta en las células de la piel y protege del daño de los rayos UV y de los cambios en el ADN inducidos por los rayos UV, etc.". "La melanina en realidad protegerá... pero no es una protección al 100 % contra el sol".La doctora también advierte que no es solo el cáncer de piel en lo que la gente debe pensar."Para la piel oscura, muchas de las condiciones que veo son hiperpigmentación exaltada. Ahora, lo que la gente no se da cuenta es que los rayos UV del sol provocan la hiperpigmentación".La hiperpigmentación es donde se desarrollan parches de piel más oscuros y puede ser causada por un exceso de producción de melanina.Entonces, ¿qué haces cuando estás bajo el sol? El consejo de la Dr. Dadzie es: "La Asociación Británica de Dermatólogos tiene un plan de protección triple: sombra, ropa y protector solar."Así que puedes, incluido un sombrero. También usa gafas de sol con protección UV. Busca la sombra entre las 11 a. m. y las 3 p. m., cuando los rayos UV del sol son más fuertes."Luego, cuando elija un protector solar, querrá usar uno con un FPS mínimo de 30 y una buena protección UV, pero cuanto mayor sea el FPS, mejor."También es útil tener productos dentro, que te brinden protección contra la luz visible, porque la luz visible también."Asegúrese de que el protector solar sea resistente al agua y que también esté volviendo a aplicar ese SPF cada dos horas, eso es muy importante".