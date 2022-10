Pedro Castillo: la Fiscalía de Perú presenta una denuncia constitucional contra el presidente y lo acusa de liderar una organización criminal

Getty Images

La Fiscalía de Perú presentó este martes una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, a quien acusa de liderar una organización criminal."Hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal", anunció la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una comparecencia en Lima.El Ministerio Público también acusa a Castillo de tráfico de influencias y colusión en tras casos diferentes. La denuncia "se sustenta en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales", indicó la Fiscalía en Twitter.Actualmente Castillo afronta junto a su esposa Lilia Paredes seis investigaciones fiscales, todo un récord para un presidente en ejercicio en el país sudamericano, por presuntamente liderar una red que otorga licitaciones de obras públicas de forma fraudulenta.

Un proceso a prueba de inmunidad

Getty Images Castillo ha defendiso su inocencia y la de sus allegados, y atribuye las investigaciones a una conspiración para quitarle el poder.

Arrestos y allanamientos

Un paso más contra un presidente acorralado

En Perú los presidentes gozan de la condición de aforados, por lo que tienen inmunidad y no pueden ser acusados de delitos por los tribunales.De ahí la relevancia de la actual, un procedimiento especial que(como el presidente de la República y congresistas).La denuncia constitucional permite determinar si estos han cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción. Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada en el Congreso, la fiscal de la Nacióncontra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.La denuncia constitucional al presidente peruano llega horas después de que la Fiscalía arrestara de forma preliminar a un empresario cercano al mandatario y cuatro de sus exasesores por su supuesta involucración en el caso. Además, el Ministerio Público, con el apoyo de un grupo especial de la policía,y las oficinas y residencias de seis parlamentarios del partido centrista Acción Popular (AP).Apodados "Los Niños" por medios locales y la oposición, estos congresistas han sido señalados por supuestamente organizar actividades ilícitas con el presidente a cambio de respaldar al gobierno con sus votos.La decisión de la fiscal general, Patricia Benavides, de acusar formalmente al presidente Pedro Castillo suponepor presuntas prácticas corruptas que amenaza su permanencia en el cargo para el que fue elegido hace poco más de un año.El mandatario ya ha sobrevivido a dos intentos de vacancia y sus rivales en el Congreso se encuentran con una nueva oportunidad de librarse de un gobernante que no se parece a ninguno de los anteriores y al que nunca han tolerado.Acosado por los expedientes judiciales, Castillo, lo mismo que ha hecho desde que llegó a la presidencia.Resulta difícil pronosticar si este nuevo intento tendrá un desenlace diferente, pero a estas alturas ha quedado claro que, tanto como ante una batalla judicial, estamos ante una por el poder.