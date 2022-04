Patrick Lyoya: el video que muestra a un policía en Michigan matando a un hombre negro

Reuters

Uno de los videos divulgados por la policía de Michigan parece mostrar al agente disparándo a Patrick Lyoya en la parte posterior de la cabeza mientras yace en el suelo boca abajo.

La policía en Estados Unidos divulgó un video que muestra a un agente de policía blanco disparando fatalmente a un hombre negro en la parte posterior de su cabeza tras un altercado en torno a un taser, el arma de electroshock usada para incapacitar temporalmente a un sospechoso.El video del incidente, que tuvo lugar el 4 de abril en Grand Rapids, Michigan, muestra a Patrick Lyoya, de 26 años, huyendo del agente policial luego de que este le ordenara detener su auto.Posteriormente se escucha al policía, que no ha sido identificado, diciéndole a Lyoya que "suelte" su taser, antes de los disparos que recibe el hombre mientras yace boca abajo en el suelo.El incidente ha generado protestas. Decenas de manifestantes se congregaron el miércoles frente al Departamento de Policía de Grand Rapids (GRPD) exigiendo que se haga público el nombre del policía involucrado.Los manifestantes coreaban "las vidas de los negros importan" y "sin justicia no hay paz".La policía estatal dijo que está investigando el incidente.Lyoya era originario de la República Democrática del Congo y vivía en Grand Rapids desde hacía unos cinco años, según la oficina del abogado de derechos civiles Benjamin Crump, que representa a su familia.Lyoya tenía dos hijas pequeñas y cinco hermanos, dijo la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, quien habló con su familia."Llegó a Estados Unidos como refugiado con su familia huyendo de la violencia. Tenía toda la vida por delante", dijo Whitmer, demócrata.

¿Qué muestran los videos?

El miércoles el Departamento de Policía de Grand Rapids divulgó las imágenes del incidente captadas porde una casa.En uno de los videos se ve al policía deteniendo el vehículo de Lyoya poco después de las 08:00 hora local (12:00 GMT) del 4 de abril.El oficial decidió detener el automóvil porque la matrícula no pertenecía al vehículo, dijeron las autoridades según CNN.Luego se ve a Lyoya saliendo del auto, pero el policía le dice que vuelva a entrar al vehículo.Pareciendo confundido, Lyoya permanece entonces fuera del vehículo y pregunta qué ha hecho. El oficial le pregunta si habla inglés y Lyoya responde "sí".El policía pregunta repetidamente a Lyoya si tiene una licencia y, después de una breve conversación, éste huye del oficial.Luego se ve a los dos luchando en el suelo y el policía saca su taser, por el que los dos pelean. El oficial dice luego a Lyoya que suelte el taser.Ambos forcejean frente a varias casas en un vecindario de Grand Rapids mientras el pasajero del vehículo de Lyoya desciende del auto y observa lo que sucede.Durante este altercado, el oficial apaga accidentalmente la cámara de su cuerpo, según afirmó la policía estatal.Sin embargo, también se divulgaron imágenes filmadas desde el teléfono móvil del pasajero en el auto de Lyoya,.En los momentos finales el policía estaba arrodillado por momentos sobre la espalda de Lyoya, a quien intenta sujetar.El jefe de la Policía Estatal de Grand Rapids, Eric Winstrom, dijo el miércoles a la prensa: "Desde mi punto de vista del video, el taser se desplegó dos veces. El taser no hizo contacto"."Y el señor Lyoya recibió un disparo en la cabeza. Sin embargo, esa es la única información que tengo".Winstrom describió el incidente como una "tragedia".a la espera del resultado de la investigación. No será identificado públicamente a menos que se presenten cargos penales en su contra, dijo Winstrom.Winstrom dijo que se reunió con el padre de Lyoya, Peter, y que ambos lloraron."Lo entiendo como padre… Es desgarrador", dijo el jefe policial a la TV local.Crump ha exigido en representación de la familia Lyoya que el agente sea despedido y se presenten cargos en su contra.El abogado afirmó que los videos mostraban al policía disparando a Lyoya desarmado "mientras estaba en el suelo y de espaldas al agente"."", afirmó Crump."El video muestra claramente que este fue un uso de fuerza innecesario, excesivo y fatal contra un hombre negro desarmado que estaba confundido por el encuentro y aterrorizado por su vida", agregó el abogado.