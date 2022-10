Paraguay mata al líder guerrillero Osvaldo Villalba y a otro miembro del Ejército del Pueblo Paraguayo

Getty Images

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, informó este domingo que las fuerzas armadas mataron a Osvaldo Villalba, líder del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), a otro integrante de la organización y a un presunto miembro."Después de un año y más de trabajo de inteligencia, (...) esta mañana han sido abatidos tres integrantes del grupo terrorista denominado Ejército del Pueblo Paraguayo", dijo el mandatario en conferencia de prensa."El primero es una de las cabezas de este grupo terrorista. Ya tenemos confirmada la identidad del cabecilla Osvaldo Villalba. El segundo es Luciano Argüello, también con la identidad confirmada, y el tercero también creemos nosotros que es un miembro del EPP. La identidad todavía está por confirmarse", agregó Abdo Benítez.La denominada "Operación Zeus" fue desarrollada por la Fuerza de Tarea Conjunta, un grupo militar y policial creado en 2013 para combatir al EPP, en la zona del cerro Guazú, departamento de Amambay, en el este del país (unos 300 kilómetros al noreste de Asunción).También murieron en el operativo dos indígenas que se hallaban en la zona y un tercero fue herido, informó el presidente. No especificó quién había sido responsable de dispararles."Para nosotros es la operación más importante que se llevó hasta hoy día contra una estructura terrorista en nuestro país", dijo luego el jefe del Departamento Antisecuestro de la policía paraguaya, Nimio Cardozo.Abdo Benítez pidió a los restantes miembros del EPP que depongan las armas y se sometan a la justicia, para lo que, aseguró, tendrán las garantías del debido proceso."Esta no es la forma de luchar por lo que uno piensa, por los ideales que defiende. Nosotros volvemos a hacer un llamado para que haya una paz en el Paraguay, para que no tengamos estos hechos de violencia entre paraguayos", dijo.

Una guerrilla del siglo XXI

Getty Images La muerte de Osvaldo Villaba fue anunciada por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

El historial de Villalba

BBC Osvaldo Villalba era el máximo líder del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo.

No han sido muchas, pero sí resonantes, las acciones que se le adjudicaron al EPP.Además de un fallido ataque con bomba y los asaltos y quemas de un destacamento militar y una comisaría, el EPP hizo de los secuestros su principal modus operandi.Es un grupo formado por una veintena de personas que se autodefinen como guerrilleros de izquierda.Surgió como un desprendimiento del Partido Patria Libre (PPL), una pequeña fuerza política que fue disuelta luego de ser acusada por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas en 2004.Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999), tenía 31 años cuando fue raptada el 21 de septiembre de 2004, y su cadáver fue hallado cinco meses más tarde enterrado en una vivienda en las afueras de Asunción.En 2008, poco después de formarse, el EPP cometió su primer secuestro bajo ese nuevo nombre: capturó al ganadero Luis Lindstron, que fue liberado dos meses más tarde tras el pago de un rescate.Al año siguiente volvió a atacar, secuestrando a otro hacendado de Concepción, Fidel Zavala, quien fue retenido durante 94 días hasta que su familia cumplió lo exigido por el grupo.Los casos de Lindstron y Zavala llevaron al entonces presidente Fernando Lugo (2008-2012) a decretar un "estado de excepción" por 30 días, en abril de 2010, en cinco departamentos del norte del país.En los diversos operativos desplegados en esa época las autoridades detuvieron a varios integrantes del grupo, pero el EPP resurgió en abril de 2014, cuando secuestraron a Arlan Fick, hijo de un acaudalado ganadero brasileño. Fue liberado en diciembre de ese año.Desde 2014 el EPP mantiene en cautiverio al policía Edelio Morínigo y desde septiembre de 2020 al exvicepresidente paraguayo Óscar Denis (2012-2013).Según afirmaban las autoridades paraguayas hace ocho años, la agrupación recibió entrenamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y su peligro excedía su tamaño.Oscar Villalba, de 39 años y también conocido como comandante Alexander o Javier, fue reclutado por su hermana Carmen en septiembre de 2000, cuando tenía 17 años.Hasta entonces trabajaba en la carpintería de su hermano mayor, pero Carmen Villalba lo convenció a él y otra hermana, Liliana Elizabeth, de dejar la casa de sus padres y unirse a la lucha armada.Desde ese momento participó en el secuestro de Cecilia Cubas y "prácticamente en el 100% de los actos terroristas y secuestros que tiene esta organización criminal", dijo Cardozo."Él es el que llevaba toda la dirección operacional en base a todo lo que tenía planificado este grupo terrorista", agregó.Carmen Villalba fue capturada en 2003, aunque se fugó meses después y fue recapturada en 2004. Desde ese momento está en prisión está en prisión.Cardozo indicó que Argüello, de 31 años, era parte de la Agrupación Campesina Armada Ejército del Pueblo (ACA-EP), una escisión de la guerrilla EPP, y que se sumó a esta última organización después de que el primer grupo desapareciera tras ser abatidos sus líderes.El tercer presunto guerrillero asesinado fue identificado como alias "Simón".