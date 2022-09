Panini creó un monstruo: el furor que causan las figuritas del mundial de fútbol en países de América Latina

Gentileza Tea Alberti

Esta es una imagen que se repite en varios lugares en Argentina.

Rodrigo Condori tiene 10 años y está ilusionado. Este pequeño argentino fanático del fútbol espera con ansias el Mundial de Qatar 2022 que empieza el próximo noviembre. Y mientras tanto, colecciona las figuritas, láminas o cromos, del álbum FIFA World Cup Qatar 2022 de Panini, una tradición que se cumple cada cuatro años previa a la competencia. "Todos mis compañeros están juntando figuritas y las cambiamos en la escuela", le cuenta a BBC Mundo. Rodrigo no sabe exactamente cuántas calcos tiene, pero asegura que son más de 260. Para llenar el álbum de este año se necesitan 670. El problema es que en Argentina cuesta encontrarlas. Su papá, Abraham, asegura que es una misión casi imposible. "Hicimos fila tres horas con un amigo y compramos 100 paquetes. Ahora no se encuentran más", añade.

Gentileza Abraham Condori

Rodrigo Condori busca completar el álbum antes de que comience el mundial de fútbol.

El problema de la escasez en Argentina derivó en una protesta a finales de agosto frente a las oficinas del distribuidor oficial de Panini y a un exponencial aumento de precios en las figuritas en mercados alternativos. Pero este fenómeno de gran interés por los cromos no es exclusivo del país sudamericano y la subida de precios fue detectada en varios países de América Latina y fuera de la región.

¿Cómo es el famoso álbum?

"Nunca vi algo así"

Desbordamos por la pasión del deporte más popular del mundo⚽️, nos encontramos en las casas🏡, en las calles🚦, intercambiamos ilusiones🥰, tradiciones👨‍👩‍👦 y nos reunimos en torno al balón que rueda cada 4 años. #YoSoyPanini #PegateAPanini pic.twitter.com/8c5Ez36254— PANINI Colombia (@PaniniCol) August 30, 2022

El grupo Panini, fundado en 1961, con sede en Modena, Italia, es el fabricante del álbum del mundial de fútbol. La compañía es una referente en el mercado de figuritas -principalmente para niños- en Europa y América Latina y tiene subsidiarias y distribuidores oficiales en varias partes del mundo. Desde, fabrica el álbum donde los coleccionistas pueden colocar las láminas de 49 x 65 mm de los jugadores de las 32 selecciones que participan en el torneo, junto a estadios, trofeo, mascota y balón oficial. Los paquetes de calcomanías vienen con 5 figuras en cada uno para llenar las 80 páginas del álbum. BBC Mundo solicitó cifras a la empresa para dar dimensión del impacto, pero no obtuvo respuesta. https://www.youtube.com/watch?v=G09wl5SPB1w El interés por completar el álbum del mundial se comparte en varios países de la región, independientemente de si clasificaron para el campeonato de la FIFA o no. "Como Colombia no clasificó al Mundial entonces no hay mucha fiebre", asegura el periodista colombiano de BBC Mundo, Alejandro Millán. Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, México y Costa Rica son los países de la región que jugarán el Mundial de Qatar 2022.

En Uruguay, por ejemplo, también se vive la pasión por coleccionar las figuritas, aunque sostienen que no hay escasez. En algunas calles y ferias, principalmente de Montevideo, se instalan puestos improvisados para el canje de las calcos y en los recreos de las escuelas el tema acapara toda la atención. Incluso hay padres que canjean figuritas en sus trabajos en nombre de sus hijos y hasta un uruguayo creó una aplicación para facilitar el intercambio de cromos.

Gentileza Paola Callero

Puesto de venta y canje de figuritas del mundial en la plaza Juan Pedro Fabini, en la avenida 18 de julio, Montevideo. 6 de septiembre de 2022.

En Brasil, la fundación Procon de defensa del consumidor del populoso estado de Sao Paulo pidió la semana pasada información a la editora local Panini sobre la distribución de álbumes y figuritas del mundial, tras haber recibido 432 quejas sobre la disponibilidad de los productos.Entre otras cosas, la empresa fue consultada sobre el volumen de material comercializado, sus precios y tiempos de distribución, así como las respuestas que dio a los reclamos por falta o demora de la entrega. Panini, que recibió un plazo hasta el viernes 9 de septiembre para contestar, señaló a la TV local Globo que el tamaño de Brasil le planteó retos logísticos y que para responder a ellos había ampliado las ventas online o los acuerdos con firmas minoristas.

Gentileza Abraham Condori

Pero tal vez el caso más llamativo es lo que sucedió en la capital argentina. "Lo que se vive en este mundial no lo vi ni en el de Rusia, Alemania, ni el de Estados Unidos", afirma a BBC Mundo Claudio Páez, dueño desde hace 30 años de un kiosco en Almagro, un barrio de la Ciudad de Buenos Aires.Él cuenta que los clientes hacen fila y que los paquetes y los álbumes de figuritas se agotan en horas. "Me dijeron de todo. La gente está nerviosa, desesperada", expone. El kiosquero opina que este gran interés se debe a que "el equipo argentino genera ilusión y hay esperanza. Entonces, al ser un pueblo muy futbolero, al ver toda esa magia desplegada con Messi al 100%, hizo estallar todo".Pero reconoce que "este es un fenómeno que no se entiende porque la gente no tiene para comer, estamos viviendo una muy mala situación económica", añade sobre la crisis que enfrenta Argentina con una inflación anual el pasado julio del 71%, la más alta en 20 años.

Pedimos a @paninicromos que comercialice solamente a través de los kioscos y no pongan otros puntos de venta, nosotros somos los que le vendemos todas las figuritas de otras colecciones durante el año, y encima de eso lo quieren comercializar por otros canales. pic.twitter.com/z0e9AYgrAK— Adrián Palacios (@AdrianUkra) August 26, 2022

Esta fiebre que se generó en el país por las figuritas, sumada a que no solo se comercializaran en kioscos sino también en supermercados y estaciones de combustible, hizo que los productos se agotaran rápidamente.La escasez y los cambios en los puntos de venta hizo que la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) marcharan a finales de agosto a las oficinas del distribuidor oficial de Panini en el país para protestar. "De esta forma también ganaron los vivos, que son los que compran en cantidad [y luego lo revenden]. Así, Paninicreó un monstruo", afirma Páez. El precio sugerido de un paquete de figuritas en Argentina es de 150 pesos (US$1 dólar aproximadamente, al precio oficial), pero, como hay escasez, en el mercado alternativo se consigue a más del doble o el triple.

Getty Images

"Muy costoso"

Getty Images

Gentileza Abraham Condori Rodrigo con su hermano Santiago esperan completar pronto el álbum del Mundial.

Puede ser que el furor, la escasez y hasta las protestas sean una característica casi única de Argentina. Pero el fenómeno inflacionario sobre los cromos no discrimina camiseta de seleccionado de fútbol. En, por ejemplo, el sobre pasó de costar en el mundial de Rusia unos 2.000 pesos (equivalente a unos US$0,45 actuales) a US$3.500 pesos colombianos (US$0,78), señala el diario El Espectador. En, cada paquete se vende a 4 reales (unos US$0,78), el doble que hace cuatro años. Eso elevaría el costo para completar el álbum a 3.865 reales (unos US$737), 1,5 veces el ingreso mensual promedio en el país, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, calcula Bloomberg.En, el precio de figuritas se consigue en 18 pesos (US$0,90). Esto representa un 50% más que en los valores del Mundial Rusia 2018, mientras que en Argentina, el paquete de figuritas experimentó una inflación de cerca del 1000% en solo cuatro años."Yo de hecho lo estoy completando y es demasiado costoso", señala Alejandro Millán, que vive en Londres. En Reino Unido, según el experto en finanzas de fútbol Kieran Maguire, completar el álbum oficial de Qatar 2022 podría costar hasta 883,80 libras esterlinas (unos US$1018).El analista, entrevistado por el periodista de Newsbeat de la BBC Manish Pandey, dice que el precio de un paquete subió de 20 peniques hace muchos años a 90 peniques ahora.¿Por qué subieron los precios? Kieran explica que."Y tienen que negociar con las asociaciones de fútbol individuales para obtener los derechos de uso de la camiseta y el escudo. Así que es un negocio caro para ellos", agrega. Pero enfatiza que es la tradición lo que hace que personas sigan con el pasatiempo."No hay mejor sensación que esa calcomanía final en ese equipo final, especialmente si se hace antes de que comience el torneo", asegura el experto.Mientras tanto, desde Argentina, Abraham Condori cuenta que cuando era niño, en su Perú natal, también juntaba figuritas para el mundial. Ahora revive el momento con Rodrigo y sus otros hijos recorriendo tarde tras tarde los kioscos de Buenos Aires en una especie de búsqueda del tesoro., afirma.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.